В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб 9-летний ребенок - 30.12.2023 Украина.ру
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В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб 9-летний ребенок
В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб 9-летний ребенок - 30.12.2023 Украина.ру
В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб 9-летний ребенок
Глава региона пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь
2023-12-30T13:50
2023-12-30T13:50
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Ребёнок погиб в результате обстрела Брянской области со стороны ВСУ — губернатор Богомаз "Произведён обстрел сёл Кистер и Борщево Погарского района. Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам, погиб ребенок 2014 года рождения", — заявил глава региона.Богомаз обещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.
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новости, новости россии, брянская область, всу, обстрелы
Новости, новости России, Брянская область, ВСУ, обстрелы

В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб 9-летний ребенок

13:50 30.12.2023
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Читать в
Глава региона пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь
Ребёнок погиб в результате обстрела Брянской области со стороны ВСУ — губернатор Богомаз
"Произведён обстрел сёл Кистер и Борщево Погарского района. Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам, погиб ребенок 2014 года рождения", — заявил глава региона.
Богомаз обещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.
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