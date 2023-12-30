https://ukraina.ru/20231230/1052511173.html

В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб 9-летний ребенок

В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб 9-летний ребенок - 30.12.2023 Украина.ру

В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб 9-летний ребенок

Глава региона пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь

2023-12-30T13:50

2023-12-30T13:50

2023-12-30T13:50

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Ребёнок погиб в результате обстрела Брянской области со стороны ВСУ — губернатор Богомаз "Произведён обстрел сёл Кистер и Борщево Погарского района. Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам, погиб ребенок 2014 года рождения", — заявил глава региона.Богомаз обещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

https://ukraina.ru/20231230/1052510557.html

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