https://ukraina.ru/20231230/1052510808.html

Подозрение "водочному королю", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 декабря

Подозрение "водочному королю", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 декабря - 30.12.2023 Украина.ру

Подозрение "водочному королю", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 декабря

Украинские силовики подозревают собственника алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка* в уплате налогов в России, сам Черняк* всё отрицает. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-12-30T13:00

2023-12-30T13:00

2023-12-30T13:00

хроники

эксклюзив

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Служба безопасности Украины предъявила подозрение Черняку* в уплате налогов и ведении бизнеса в РФ."Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте (около 14 млрд руб. - Ред.). Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырёх стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали в России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию. Во время обысков в офисных помещениях холдинга на Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора", - отмечалось в сообщении СБУ.В свою очередь в Офисе генпрокурора Украины заявили, что Черняк* незадолго до начала СВО покинул территорию Украины.Сам Черняк отвергает все обвинения."В РФ с 2014 года действуют санкции против "Глобал Спиритс", иметь там какие-либо активы компания не могла. Лицензия отозвана 24 февраля, никто на потери не смотрел, работать с убийцами украинцев никто не будет. Это база. Все украинские компании прервали лицензии по такой же процедуре. Компания выиграла суд на Кипре и запретила судебным решением европейского суда в любом виде использовать торговые марки, дополнительно юридически закрепив отзыв лицензии. В документах дела идёт речь не о уплате налогов в РФ, а о неких предприятиях в Средней Азии, Сакартвелло (Грузии — Ред.) и Азербайджане. Я не был и не являюсь сейчас собственником или должностным лицом предприятий, никогда не арендовал их, никто из менеджмента компании не является должностным лицом или выгодополучателем компаний и заводов указанных в деле и, соответственно, не мог ничего покупать или продавать. Обвинять их в этом полный абсурд", - написал он в соцсетях.По словам Черняка*, собственники компаний "не делали и делать не могли" делать то, в чем их обвиняют, "в силу юридических и моральных причин"."У одного брат погиб, защищая Украину. Наш корпоративный юрист ушёл добровольцем с первого дня войны и после ранения и контузии пропал без вести под Бахмутом (Артёмовском — Ред.). Директор компании сейчас на "нуле" (передовой — Ред.), действующий командир подразделения, подполковник ВСУ. Все, кого обвиняют в том, что они не совершали и совершить не могли являются активными донаторами, много помогали в волонтёрке и в донатах", – подчеркнул Черняк*.Он также заявил, что непонятно, как указанные в деле предприятия могли платить налоги в РФ, если они находятся не в России, а в указанных странах. Также "водочный король" напомнил, что в России он находится в розыске."Что либо платить, продавать не мог ни по юридическим нормам, ни по этическим соображениям – это очевидно", – заявил он.Также Черняк* отметил, что Global Spirits – крупнейший налогоплательщик отрасли на Украине."С момента полномасштабного вторжения в бюджет заплатили почти 5 млрд (около 11,7 млрд руб. - Ред.) налогов, и мы крупнейший донатор, даже не буду перечислять сколько всего сделано, сколько помощи, машин, бронежилетов, гуманитарки больше ста фур, медэваков, пикапов передала компания , мы даже не фиксировали это, были уверены что не понадобится", – заявил Черняк*.Бизнесмен пожаловался на то, что о подозрении от СБУ он узнал из сообщения в телеграм-канале: его никто не вызывал, никаких подозрений ему не вручалось."Молчать не будем. Ни я лично, ни компания, в которой я основатель, ничего не нарушала, но как и у многих украинских бизнесов у нас возникла ситуация, которая, очень надеюсь, является ошибкой, а не попыткой давления на бизнес с целью рейдерской атаки на лидера рынка. Мы проходили попытки отжатия бизнеса при Януковиче, тогда только публичность и открытая юридическая позиция спасли нас от его смотрящих, которые потом по нашему делу сели в тюрьму надолго. И этот юридический кейс сделаем публичным…", - пригрозил Черняк*.3 июля Следственный комитет РФ объявил Черняка* в розыск. По данным ведомства, Черняк* и иные лица с февраля по апрель 2022 года организовали перечисление военнослужащим вооруженных сил Украины средств в размере "более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности" на территории России. После Росфинмониторинг внёс бизнесмена в реестр экстремистов и террористов.В августе Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка* по делу о финансировании терроризма. В электронной базе суда дело появилось 18 августа.Холдингу Global Spirits принадлежит завод "Хортиця", Одесский коньячный завод и "Крымский винный дом", а также бренды "Хортиця", "Мороша", Blagoff. После начала спецоперацииGlobal Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию на российском рынке.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 81 удар по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из артиллерии 155 мм, на горловском 49 обстрелов из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 290 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в Никитовском районе Горловки. Также, в Никитовском районе Горловки пострадал мужчина", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 15 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ по Киевскому, Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка выпустили в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм и сбросили один ВОП с БПЛА, по Никитовскому району Горловки - 4 снаряда калибром 122 ммПо информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 48 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 33; Старая Збурьевка — 2; Песчановка — 2; Казачьи Лагеря — 3; Новая Маячка — 3; Саги — 5", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Голая Пристань, Днепряны, Алешки, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России."В городе Белгороде в результате ракетной атаки различные разрушения получили 16 частных жилых домов, 6 хозпостроек, 14 автомобилей. Обход домовладений продолжается. Системой ПВО уничтожены 13 реактивных снарядов. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У женщины и мужчины осколочные ранения головы, ещё у одного мужчины – контузия. Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. На пяти участках выявлены повреждения коммуникаций (водо- и газопровод). В настоящий момент газоснабжение восстановлено. Водоснабжение подано по резервному водоводу, аварийный участок отключен. К восстановительным работам ремонтные бригады приступили", - писал Гладков.Кроме того, в Белгородском районе по селу Красный Хутор былвыпущен один артиллерийский снаряд, по селу Журавлёвка – 2 артиллерийских снаряда. Также в Журавлёвке украинские военные атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений не было. После работы системы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное и селе Таврово. В Разумном была повреждена линия электропередачи, в одном частном домовладении посечены кровля и балкон. В Таврово в одном частном доме повреждена кровля.Также в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.В Валуйском городском округе по посёлку Уразово выпущено 12 снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших нет. Повреждения выявлены в 48 домовладениях, на одном социальном объекте и в магазине. Повреждены 37 хозпостроек, 6 транспортных средств, а также линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. В селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Никто не пострадал, разрушений не было.Помимо того, в Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта ВСУ обстреляли окраину хутора Старый – было зафиксировано 5 миномётных снарядов и 5 гранатомётных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений.Также в Грайворонском городском округе по окраине хутора Байрак было выпущено 2 миномётных снаряда, по окраине села Козинка – 6, по окраине села Сподарюшино – 3 миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет.В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Вязовое – установлено 15 прилетов. Никто не пострадал. В одном частном домовладении повреждена кровля дома, посечены забор и хозпостройка. На окраине посёлка Прилесье зафиксировано 2 прилёта. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 6 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в 5 частных жилых домовладениях. По селу Муром выпущено 7 миномётных снарядов, по селу Середа – 5 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 3, по хутору Марьино – 2, по селу Терезовка – один миномётный снаряд. В хуторе Балки с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор Белгородской области.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.* - лицо, внесённое Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив