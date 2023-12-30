За сутки в Белгороде во время ракетной атаки ВСУ погиб мужчина и ранен ребёнок
© t.me/vvgladkovВалуйский городской округ Белгородской области атакован со стороны ВСУ
© t.me/vvgladkov
Разрушены 16 частных жилых домов, 6 хозпостроек, повреждено 14 автомобилей, сообщил губернатор регионе Вячеслав Гладков
За минувшие сутки по территории Белгородской области было нанесено более 90 ударов со стороны ВСУ.
"В городе Белгороде в результате ракетной атаки различные разрушения получили 16 частных жилых домов, 6 хозпостроек, 14 автомобилей. Обход домовладений продолжается. Системой ПВО уничтожены 13 реактивных снарядов. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У женщины и мужчины осколочные ранения головы, ещё у одного мужчины – контузия. Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", – рассказал Гладков.
На пяти участках выявлены повреждения коммуникаций (водо- и газопровод). В настоящий момент газоснабжение восстановлено. Водоснабжение подано по резервному водоводу, аварийный участок отключен. К восстановительным работам ремонтные бригады приступили.