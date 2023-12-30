За сутки в Белгороде во время ракетной атаки ВСУ погиб мужчина и ранен ребёнок - 30.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231230/1052510557.html
За сутки в Белгороде во время ракетной атаки ВСУ погиб мужчина и ранен ребёнок
За сутки в Белгороде во время ракетной атаки ВСУ погиб мужчина и ранен ребёнок - 30.12.2023 Украина.ру
За сутки в Белгороде во время ракетной атаки ВСУ погиб мужчина и ранен ребёнок
Разрушены 16 частных жилых домов, 6 хозпостроек, повреждено 14 автомобилей, сообщил губернатор регионе Вячеслав Гладков
2023-12-30T12:31
2023-12-30T12:31
новости
новости россии
белгородская область
всу
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1e/1052510438_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7e90e6e124b52b1646411868e8bd94c0.jpg.webp
За минувшие сутки по территории Белгородской области было нанесено более 90 ударов со стороны ВСУ.На пяти участках выявлены повреждения коммуникаций (водо- и газопровод). В настоящий момент газоснабжение восстановлено. Водоснабжение подано по резервному водоводу, аварийный участок отключен. К восстановительным работам ремонтные бригады приступили.
https://ukraina.ru/20231229/1052504116.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1e/1052510438_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f1dae77d181ff97dc9bd848954d00de.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости россии, белгородская область, всу, вячеслав гладков
Новости, новости России, Белгородская область, ВСУ, Вячеслав Гладков

За сутки в Белгороде во время ракетной атаки ВСУ погиб мужчина и ранен ребёнок

12:31 30.12.2023
 
© t.me/vvgladkovВалуйский городской округ Белгородской области атакован со стороны ВСУ
Валуйский городской округ Белгородской области атакован со стороны ВСУ
© t.me/vvgladkov
Читать в
Разрушены 16 частных жилых домов, 6 хозпостроек, повреждено 14 автомобилей, сообщил губернатор регионе Вячеслав Гладков
За минувшие сутки по территории Белгородской области было нанесено более 90 ударов со стороны ВСУ.
"В городе Белгороде в результате ракетной атаки различные разрушения получили 16 частных жилых домов, 6 хозпостроек, 14 автомобилей. Обход домовладений продолжается. Системой ПВО уничтожены 13 реактивных снарядов. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У женщины и мужчины осколочные ранения головы, ещё у одного мужчины – контузия. Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", – рассказал Гладков.
На пяти участках выявлены повреждения коммуникаций (водо- и газопровод). В настоящий момент газоснабжение восстановлено. Водоснабжение подано по резервному водоводу, аварийный участок отключен. К восстановительным работам ремонтные бригады приступили.
последствия ракетного удара по Украине - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Вчера, 18:33
Массированный удар. Итоги 29 декабря на УкраинеВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса и местам хранения оружия и вооружений
 
Новостиновости РоссииБелгородская областьВСУВячеслав Гладков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31За сутки в Белгороде во время ракетной атаки ВСУ погиб мужчина и ранен ребёнок
12:09Штурмовики ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении
12:05Конрад Рэнкас: В 2023 году в польской политике доминировали бардак и безголовье
11:45Чтец на табуретке. Новогодняя шпаргалка для впадающих в детство
11:44В Донецке создано региональное отделение Союза театральных деятелей РФ
11:43Казах, который прикончил СССР
11:39На польско-украинском пункте пропуска Шегини-Медика временно перекрыто движение
11:29Национализация очистила Крым от украинских олигархов – Константинов
11:12Перед Крымским мостом собралась очередь из желающих попасть на полуостров – инфоцентр
10:53Российские моряки уничтожили направлявшийся к Крыму катер ВСУ – МО
10:31Бывший советник Кучмы: Зеленский – срам для Украины, он должен уйти
10:25Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых истощается – МИД РФ
10:04Удар по Белгороду и Брянску. Главное на Украине на утро 30 декабря
09:59В МИД РФ назвали условие для продолжения транзита газа через Украину
09:32Аргентина может стать наглядной моделью краха стран с ориентацией на США – Пушков
09:04Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО
08:34Вывод из Нигера французских войск отпраздновали тысячи жителей – AFP
07:59"Идеология и нехватка времени": глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
07:41США планируют открыть против России "второй фронт" в Закавказье – МИД
07:18Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ
Лента новостейМолния