https://ukraina.ru/20231230/1052510557.html

За сутки в Белгороде во время ракетной атаки ВСУ погиб мужчина и ранен ребёнок

За сутки в Белгороде во время ракетной атаки ВСУ погиб мужчина и ранен ребёнок - 30.12.2023 Украина.ру

За сутки в Белгороде во время ракетной атаки ВСУ погиб мужчина и ранен ребёнок

Разрушены 16 частных жилых домов, 6 хозпостроек, повреждено 14 автомобилей, сообщил губернатор регионе Вячеслав Гладков

2023-12-30T12:31

2023-12-30T12:31

2023-12-30T12:31

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За минувшие сутки по территории Белгородской области было нанесено более 90 ударов со стороны ВСУ.На пяти участках выявлены повреждения коммуникаций (водо- и газопровод). В настоящий момент газоснабжение восстановлено. Водоснабжение подано по резервному водоводу, аварийный участок отключен. К восстановительным работам ремонтные бригады приступили.

https://ukraina.ru/20231229/1052504116.html

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