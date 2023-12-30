Штурмовики ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении - 30.12.2023 Украина.ру
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Штурмовики ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении - 30.12.2023 Украина.ру
Штурмовики ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении
Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, сообщает Минобороны РФ
2023-12-30T12:09
2023-12-30T12:09
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Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8."По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены", – говорится в сообщении.Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами , атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров, уточнили в ведомстве. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр – выпустили тепловые ловушки и вернулись на базу.
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новости, новости украины, новости россии, сво, штурмовик, донецк
Новости, Новости Украины, новости России, СВО, штурмовик, Донецк

Штурмовики ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении

12:09 30.12.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, сообщает Минобороны РФ
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
"По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены", – говорится в сообщении.
Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами , атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров, уточнили в ведомстве. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр – выпустили тепловые ловушки и вернулись на базу.
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
19 декабря, 10:46
Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – ForbesУкраинские войска беспомощны против используемых российскими самолётами планирующих бомб, представляющих для солдат и техники ВСУ большую опасность. Об этом говорится в материале обозревателя Forbes Дэвида Экса
 
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