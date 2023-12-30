Штурмовики ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
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Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, сообщает Минобороны РФ
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
"По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены", – говорится в сообщении.
Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами , атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров, уточнили в ведомстве. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр – выпустили тепловые ловушки и вернулись на базу.
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