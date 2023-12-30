https://ukraina.ru/20231230/1052510006.html

Конрад Рэнкас: В 2023 году в польской политике доминировали бардак и безголовье

Конрад Рэнкас: В 2023 году в польской политике доминировали бардак и безголовье - 30.12.2023 Украина.ру

Конрад Рэнкас: В 2023 году в польской политике доминировали бардак и безголовье

Польский политический аналитик считает, что новое правительство Польши хочет продемонстрировать свою решительность в поддержке Украины, но гораздо большую эффективность, чем у предшественников

2023-12-30T12:05

2023-12-30T12:05

2023-12-30T12:05

интервью

польша

украина

россия

туск

владимир путин

владимир зеленский

венгрия

словакия

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, как вы могли бы охарактеризовать отношения Польши и России в 2023 году?– Польша и Россия пока не находятся в состоянии полномасштабной войны, и это, пожалуй, единственный положительный момент в отношениях двух наших стран.К сожалению, Польша по-прежнему является европейским лидером в антироссийской политике и риторике. В этом отношении она отличается не только от Венгрии и Словакии, но и от большинства европейских стран, где постепенно растет осознание того, что война на Украине не может продолжаться бесконечно.Таким образом, прокиевская позиция Варшавы обрекает польскую дипломатию на неизбежное одиночество, а значит и на ослабление её международного положения. И этим безжалостно пользуется Украина, пытаясь заставить Польшу принимать выгодные для себя решения, апеллируя непосредственно к институтам Европейского Союза.Стоит отметить, что российский фактор имеет также, – а может быть, и в первую очередь, – внутреннее значение для польской политики. Ритуальные обвинения основных партий друг друга в «поддержке России» стали в Польше обычным явлением.Уже не последним, а первым аргументом очередных межпартийных распрей являются обвинения в «работе на Москву» и «выставлении Польши похожей на Россию».По правде говоря, если бы россияне следили за этими позорными зрелищами более внимательно, они должны были обидеться, что кто-то связывает с Россией перманентный хаос, типичный для Третьей Речи Посполитой. К сожалению, на самом деле это слишком польские бардак и безголовье, и именно они доминировали в польской политике в 2023 году.– В уходящем году на уровне деклараций Польша поддерживала Украину, со сменой власти ничего не поменялось – визит Радослава Сикорского в Киев тому подтверждение. Однако фактическое охлаждение отношений налицо – импорт украинского зерна всё так же запрещён, продолжается блокада границы и т.п. С чем это связано и чего ожидать в будущем?– Это действительно ключевой вопрос: как новая коалиция выйдет из очень серьезного пограничного кризиса, вызванного, в частности, противоположными интересами Польши и Украины в сфере сельского хозяйства и транспорта.С одной стороны, есть интересы входящей в правящую коалицию Польской народной партии (ПНП), которой угрожает конкуренция со стороны оппозиционной партии «Право и Справедливость» (ПиС) среди сельского электората, что побуждает политиков этой партии заявлять о поддержке дальнейших запретов на импорт украинской сельхозпродукции в Польшу.Но, при этом, все партии, формирующие новое правительство Польши, включая ПНП, сильно зависят от политических центров Евросоюза, который полон решимости отменить все ограничения в отношении Киева.Это системный конфликт интересов. Тем более, что первые заявления нового премьер-министра Дональда Туска («Гражданская коалиция») не отличаются от выступлений, к примеру, экс-главы МВД Мариуша Каминьского из ПиС. Туск объявил, например, что во время переговоров в Киеве, куда он отправляется с первым международным визитом, поднимет вопрос конфликта между польскими и украинскими перевозчиками.Однако он заранее уверяет, что польским перевозчикам следует сдаться, поскольку «нельзя блокировать границы страны, раздираемой войной». Предыдущее правительство придерживалось такого же мнения, поэтому никаких изменений в прокиевской политике Варшавы ожидать не стоит. А украинская сторона продолжит оставаться в привилегированном положении за счет польской экономики.– Власти Украины заявили, что будут пытаться мобилизовать украинских мужчин, находящихся в Европе, такую идею ещё в прошлом году высказывал польский генерал Скжипчак. Может ли Киев в этом вопросе рассчитывать на поддержку Варшавы?– Киев собирается мобилизовать только тех мужчин, которые не заплатили «выкуп» или составляют электорат партий, конкурирующих с лагерем Зеленского. Гигантская коррупция, организационный хаос и развал украинского государственного аппарата (в том числе армии) не сулят ничего хорошего для подобных инициатив.Да и нужны ли кому-нибудь на берегах Днепра эти украинские мобилизованные? Может быть, они принесут больше пользы немецкой или британской экономике в качестве дешёвой рабочей силы? А может, действительно будет создан военный резерв, – но предназначенный для борьбы на следующем этапе войны с Россией, уже на территории и при участии Польши?..Конечно, в других условиях польские власти совершают аналогичные действия, – например, отправляя на польских правительственных самолетах израильских резервистов для борьбы с палестинцами. Однако это был очевидный приказ более высокого порядка, явно англосаксонский, изданный по запросу эффективно, даже убийственно эффективно действующего сионистского государства.В случае с Киевом ничего подобного нет, и украинская молодежь поехала бы просто умирать, или (если повезет) – снова дезертировать, и бежать либо на Восток, либо на Запад. Поэтому соучастие в такой ротации мобилизованных будет означать лишь дополнительные расходы для Польши.Лучше приложить усилия, чтобы вернуть домой всех украинских переселенцев, независимо от их возраста и отношения к военной службе.– У Войска Польского также проблемы с личным составом, в 2023 году его покинуло значительно больше солдат, чем в прошлые годы – почти 20 тысяч. Будет ли правительство леволибералов реализовывать планы своих предшественников по созданию 300-тысячной армии?– Военная политика ПиС, имитирующая величие, осуществлялась в кредит, за счёт растущего бюджетного долга, обременения польских налогоплательщиков, а также исключительно сложной налоговой системы, сопровождавшейся отказом от расширения необходимых социальных программ или реформы системы здравоохранения.Вместо того, чтобы расширить доступ польских пациентов к врачам, мы отправили на Украину танки, купленные на польские деньги.Такое «экономическое чудо» не может длиться вечно. Новое правительство пока не сделало чёткого заявления по военным расходам, но оно находится в тройном клинче: англосаксонское начальство ожидает дальнейших закупок вооружений, Киев ждет дальнейших поставок вооружений и техники, и в то же время финансовые возможности Польши сокращаются.В первую в этом убедятся молодые налогоплательщики, лишенные уже привычных налоговых льгот, а также предприниматели, которым было обещано, к примеру, добровольное социальное страхование. Остальные обещания новой коалиции по экономической либерализации, вероятно, также не будут выполнены, а политики продолжат споры о масштабах повышения зарплат в бюджетном секторе.Но угроза «неминуемого вторжения Владимира Путина» не будет работать бесконечно, потому что российские танки всё ещё далеко, а высокие цены в магазинах близки. Ведь все мы скорее думаем о полных холодильниках, чем о полных арсеналах. Тем более, что никто не хочет умирать на настоящей войне...

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

https://ukraina.ru/20231229/1052459015.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

интервью, польша, украина, россия, туск, владимир путин, владимир зеленский, венгрия, словакия