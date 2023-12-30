В Донецке создано региональное отделение Союза театральных деятелей РФ - 30.12.2023 Украина.ру
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В Донецке создано региональное отделение Союза театральных деятелей РФ
В Донецке создано региональное отделение Союза театральных деятелей РФ - 30.12.2023 Украина.ру
В Донецке создано региональное отделение Союза театральных деятелей РФ
Идея создания театра была озвучена в начале декабря и 29 декабря состоялось первое собрание учредителей
2023-12-30T11:44
2023-12-30T11:44
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В начале декабря, выступая на Девятом внеочередном съезде СТД РФ в Москве, генеральный директор – художественный руководитель Донецкой муздрамы, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова рассказала о стремлении создать региональное отделение Союза. В короткие сроки была проведена большая подготовительная работа на местах, и 29 декабря в помещении МДТ имени М.М. Бровуна состоялось собрание учредителей Донецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)". В настоящий момент ряды старейшей творческой организации страны активно пополняют жители новых регионов. В мероприятии приняли участие 89 членов СДР РФ, из 107, проживающих и работающих на территории Донецкой Народной Республики, представители Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна, Мариупольского республиканского академического ордена "Знак почета" русского драматического театра и Донецкого республиканского академического театра кукол.В ходе собрания абсолютным большинством голосов Председателем Донецкого регионального отделения СТД РФ была избрана Наталья Волкова. В состав Правления вошли представители всех трех театров: Яна Зимина, Марина Качанова, Виталий Маринков, Василий Маслий, Сергей Мусиенко, Татьяна Пащук, Валентина Саврасова, Елена Чиканчи.Председатель редакционного совета Роман Мишин зачитал проект Постановления общего собрания. В числе первоочередных вопросов — официальная регистрация Донецкого регионального отделения СТД РФ (ВТО) в составе Общероссийской общественной организации.
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Новости, новости России, ДНР, театр

В Донецке создано региональное отделение Союза театральных деятелей РФ

11:44 30.12.2023
 
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Идея создания театра была озвучена в начале декабря и 29 декабря состоялось первое собрание учредителей
В начале декабря, выступая на Девятом внеочередном съезде СТД РФ в Москве, генеральный директор – художественный руководитель Донецкой муздрамы, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова рассказала о стремлении создать региональное отделение Союза. В короткие сроки была проведена большая подготовительная работа на местах, и 29 декабря в помещении МДТ имени М.М. Бровуна состоялось собрание учредителей Донецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)".
В настоящий момент ряды старейшей творческой организации страны активно пополняют жители новых регионов. В мероприятии приняли участие 89 членов СДР РФ, из 107, проживающих и работающих на территории Донецкой Народной Республики, представители Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна, Мариупольского республиканского академического ордена "Знак почета" русского драматического театра и Донецкого республиканского академического театра кукол.
В ходе собрания абсолютным большинством голосов Председателем Донецкого регионального отделения СТД РФ была избрана Наталья Волкова. В состав Правления вошли представители всех трех театров: Яна Зимина, Марина Качанова, Виталий Маринков, Василий Маслий, Сергей Мусиенко, Татьяна Пащук, Валентина Саврасова, Елена Чиканчи.
В Донецке создано региональное отделение Союза театральных деятелей РФ
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"Наше региональное отделение, начавшее работу в 2014 году как орган ДНР, с искренним усердием и вниманием занималось всесторонним развитием театрального искусства Республики. Не на словах, а на практике мы подтверждали свою преданность делу. Создание и избрание руководящего состава Республиканского отделения СТД РФ внесет новый импульс в нашу работу. Символично, что собрание прошло в преддверии Нового года, вдохновляя всех членов Союза на новые творческие свершения и победы", – подчеркнула Наталья Волкова.
Председатель редакционного совета Роман Мишин зачитал проект Постановления общего собрания. В числе первоочередных вопросов — официальная регистрация Донецкого регионального отделения СТД РФ (ВТО) в составе Общероссийской общественной организации.
 
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