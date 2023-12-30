https://ukraina.ru/20231230/1052509477.html

На польско-украинском пункте пропуска Шегини-Медика временно перекрыто движение

На польско-украинском пункте пропуска Шегини-Медика временно перекрыто движение - 30.12.2023 Украина.ру

На польско-украинском пункте пропуска Шегини-Медика временно перекрыто движение

О перекрытии сообщает полиция Украины, причины не называются

2023-12-30T11:39

2023-12-30T11:39

2023-12-30T11:39

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Движение транспорта на границе у села Шегини Львовской области Украины временно остановлено, сообщает украинское издание "УНИАН" со ссылкой на полицию."Внимание! В селе Шегини на границе временно перекрыто движение. Проезд невозможен", – сообщает полиция.Причины перекрытия движения не называются как и сроки открытия движения. Стражи порядка призывают выбирать альтернативные маршруты.

https://ukraina.ru/20231229/1052498657.html

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новости, новости украины, польша, граница, государственная граница