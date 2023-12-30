На польско-украинском пункте пропуска Шегини-Медика временно перекрыто движение - 30.12.2023 Украина.ру
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На польско-украинском пункте пропуска Шегини-Медика временно перекрыто движение
На польско-украинском пункте пропуска Шегини-Медика временно перекрыто движение - 30.12.2023 Украина.ру
На польско-украинском пункте пропуска Шегини-Медика временно перекрыто движение
О перекрытии сообщает полиция Украины, причины не называются
2023-12-30T11:39
2023-12-30T11:39
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Движение транспорта на границе у села Шегини Львовской области Украины временно остановлено, сообщает украинское издание "УНИАН" со ссылкой на полицию."Внимание! В селе Шегини на границе временно перекрыто движение. Проезд невозможен", – сообщает полиция.Причины перекрытия движения не называются как и сроки открытия движения. Стражи порядка призывают выбирать альтернативные маршруты.
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новости, новости украины, польша, граница, государственная граница
Новости, Новости Украины, Польша, граница, государственная граница

На польско-украинском пункте пропуска Шегини-Медика временно перекрыто движение

11:39 30.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Hoover5555
- РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© commons.wikimedia.org / Hoover5555
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О перекрытии сообщает полиция Украины, причины не называются
Движение транспорта на границе у села Шегини Львовской области Украины временно остановлено, сообщает украинское издание "УНИАН" со ссылкой на полицию.
"Внимание! В селе Шегини на границе временно перекрыто движение. Проезд невозможен", – сообщает полиция.
Причины перекрытия движения не называются как и сроки открытия движения. Стражи порядка призывают выбирать альтернативные маршруты.
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Вчера, 13:39
В Польшу залетел неопознанный объект с УкраиныЛетящий объект, движущийся на огромной скорости, заметили жители Люблинского воеводства. Сейчас ведутся поиски летательного аппарата
 
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