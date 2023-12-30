https://ukraina.ru/20231230/1052508440.html

Удар по Белгороду и Брянску. Главное на Украине на утро 30 декабря

Удар по Белгороду и Брянску. Главное на Украине на утро 30 декабря - 30.12.2023 Украина.ру

Удар по Белгороду и Брянску. Главное на Украине на утро 30 декабря

Украина нанесла массированный удар по Белгороду и атаковала Брянск, а также ряд других регионов России

2023-12-30T10:04

2023-12-30T10:04

2023-12-30T10:04

эксклюзив

хроники

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Об атаке на Белгород стало известно вечером 29 декабря."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется. Выехал на место происшествия", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале в 23:36.Но этим атака не исчерпалась. Украинские военные использовали и артиллерию."Уточнённая информация по массированному обстрелу города Белгорода. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины – контузия. Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков в 00:41.По его словам, различные разрушения были зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также были повреждены два автомобиля. Как сообщил губернатор, подомовой обход будет продолжен в светлое время суток."Есть повреждение системы водообеспечения в городе Белгороде. Аварийные бригады на месте во главе с моим заместителем Сергеем Владимировичем Довгалюком и мэром города Валентином Валентиновичем Демидовым. Определяются места повреждений, после этого сразу начнутся восстановительные работы", - отметил Гладков.К тому времени телеграм-канал Readovka опубликовал видео из Белгорода."Кадры последствий ракетной атаки ВСУ на Белгород. На видео — последствия террористической атаки Киева на Белгород. Осколки одной из украинских ракет изрешетили дом местного жителя, сам он погиб на месте. Сейчас там работают экстренные службы. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате украинской атаки погиб один человек, еще один был ранен. Минобороны РФ сообщило о сбитии 13 ракет РСЗО в небе над регионом", - отмечалось в подписи к видео.В эту же ночь ВСУ атаковали Брянск."Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. По предварительной информации пострадавших нет. Места падения БПЛА исследуют оперативные и экстренные службы", - написал в своём телеграм-канале в 00:21 губернатор Брянской области Александр Богомаз.Спустя 20 минут он сообщил о новой атаке на регион."Над Брянским районом сработала система ПВО Министерства обороны РФ — сбиты ещё три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил он.На этом атаки не прекратились."Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил Богомаз в 01:04.Утром 30 декабря министерство обороны России сообщило и об атаках на другие регионы."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", - указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ в 07:01.Украинские СМИ сообщили, что удар по Белгороду и другим регионам России был нанесён с целью спровоцировать ответ."Массовый удар происходит по российскому Белгороду. По нашим данным Офис президента дал приказ активизировать удары по РФ, чтобы спровоцировать россиян на ответки. Это произошло после того, как Байден выступил с заявлением к Конгрессу, после массированного ракетного удара ВС РФ по Украине, с требованием дать денег Киеву. Банковая увидела в этом окно возможности для себя, и начала идти данным путём. Надо прогревать украинский кризис", - писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" в ночь на 30 декабря.До этого ряд украинских экспертов заявляли о необходимости ударов вглубь территории России."Где слабость России? В нефтепереработке. Если будет уничтожено нефтеперерабатывающее предприятие, его нельзя будет восстановить, ведь всё оборудование западное. Китай тут не может ничем помочь, и Иран не сможет, и Северная Корея не сможет. Поэтому если мы берём ассиметричную стратегию, то уничтожение глубину, условно, тысячи километров всех НПЗ, то, извините, мы наносим такой ущерб России, что она не будет иметь возможности танки дизелем заправлять. Или они будут перераспределять так ресурс, что у них экономика остановится", - заявил 28 декабря украинский политический эксперт Тарас Загородний.Ещё одним "слабым местом" России Загородний назвал Новороссийск."30-40% товарооборота России — это порты Новороссийска потому, что хорошая логистика и незамерзающее море", - указал Загородний.Также ряд украинских лидеров мнений призвали к террористическим атакам не только на объекты промышленности, но и на конкретных лиц."FPV, морские дроны, диверсионные операции в тылу, ликвидация ключевых лиц на уровне промышленности государства, военно-политического блока, нанесение ударов в местах, где нас не ожидают или по целям, которые не планируют или к которым россияне не готовятся", - заявил 27 декабря в интервью "Украинской правде" глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.Таким образом, можно ожидать продолжение террористической активности Украины.

https://ukraina.ru/20231229/1052504116.html

https://ukraina.ru/20231229/1052497054.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники