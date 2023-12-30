https://ukraina.ru/20231230/1052508010.html
Аргентина может стать наглядной моделью краха стран с ориентацией на США – Пушков
Аргентина может стать наглядной моделью краха стран с ориентацией на США – Пушков - 30.12.2023 Украина.ру
Аргентина может стать наглядной моделью краха стран с ориентацией на США – Пушков
Сенатор Алексей Пушков, комментируя решение руководства Аргентины отказаться от вступления в БРИКС, назвал эту страну "точкой сравнения" с проамериканской моделью поведения, которая имеет все шансы "провалиться на глазах у всего мира". Об этом Пушков 30 декабря написал в своём телеграм-канале
2023-12-30T09:32
2023-12-30T09:32
2023-12-30T09:32
новости
россия
алексей пушков
аргентина
брикс
сша
хавьер милей
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Ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей направил лидерам стран БРИКС письмо с уведомлением об отказе от вступления в организацию."Аргентина отныне становится важной "точкой сравнения". Заявив о полной ориентации на США и об отказе от сближения с Россией и Китаем, как и от присоединения к БРИКС… Милей превращает её в некую проамериканскую модель поведения в современном мире, в котором всё больше стран предпочитают не делать однозначный выбор в пользу Соединённых Штатов", - написал Пушков.Сенатор подчеркнул, что подобная "заявка сколь громкая, столь и рискованная", поскольку Аргентина находится в "катастрофическом" экономическом положении, преуспеть в котором "очень сложно"."Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира", - добавил Пушков.В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На августовском саммите в Йоханнесбурге присоединиться к объединению с 1 января 2024 года были официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
https://ukraina.ru/20231229/1052472672.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, алексей пушков, аргентина, брикс, сша, хавьер милей
Аргентина может стать наглядной моделью краха стран с ориентацией на США – Пушков
Сенатор Алексей Пушков, комментируя решение руководства Аргентины отказаться от вступления в БРИКС, назвал эту страну "точкой сравнения" с проамериканской моделью поведения, которая имеет все шансы "провалиться на глазах у всего мира". Об этом Пушков 30 декабря написал в своём телеграм-канале
Ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей направил лидерам стран БРИКС письмо с уведомлением об отказе от вступления в организацию.
"Аргентина отныне становится важной "точкой сравнения". Заявив о полной ориентации на США и об отказе от сближения с Россией и Китаем, как и от присоединения к БРИКС… Милей превращает её в некую проамериканскую модель поведения в современном мире, в котором всё больше стран предпочитают не делать однозначный выбор в пользу Соединённых Штатов", - написал Пушков.
Сенатор подчеркнул, что подобная "заявка сколь громкая, столь и рискованная", поскольку Аргентина находится в "катастрофическом" экономическом положении, преуспеть в котором "очень сложно".
"Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира", - добавил Пушков.
В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На августовском саммите в Йоханнесбурге присоединиться к объединению с 1 января 2024 года были официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.