Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО - 30.12.2023 Украина.ру
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Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО
Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО - 30.12.2023 Украина.ру
Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО
Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-30T09:04
2023-12-30T09:04
новости
россия
краснолиманское направление
юлия чичерина
сво
музыка
концерт
минобороны рф
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"Концерт с участием артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что на импровизированной сцене для бойцов прозвучали как всем известные хиты, так и новые песни, написанные уже после начала спецоперации. Аккомпанировала Чичериной хоровая группа фронтовой бригады ансамбля ЦВО, а также инструменталисты и вокалисты военного творческого коллектива."На носу Новый год, и вот мы тут, ездим по лесам, песни поём, радуемся, и нам все рады", - приводит пресс-служба слова Чичерина.В марте 2022 года генпрокуратура Украины завела против Чичериной уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над её государственными символами. В октябре 2023 года СБУ заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, пригрозив ей пожизненным заключением.
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новости, россия, краснолиманское направление, юлия чичерина, сво, музыка, концерт, минобороны рф
Новости, Россия, Краснолиманское направление, Юлия Чичерина, СВО, музыка, концерт, Минобороны РФ

Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО

09:04 30.12.2023
 
© из личного архива Юлии ЧичеринойЧичерина
Чичерина
© из личного архива Юлии Чичериной
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Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Концерт с участием артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на импровизированной сцене для бойцов прозвучали как всем известные хиты, так и новые песни, написанные уже после начала спецоперации. Аккомпанировала Чичериной хоровая группа фронтовой бригады ансамбля ЦВО, а также инструменталисты и вокалисты военного творческого коллектива.
"На носу Новый год, и вот мы тут, ездим по лесам, песни поём, радуемся, и нам все рады", - приводит пресс-служба слова Чичерина.
В марте 2022 года генпрокуратура Украины завела против Чичериной уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над её государственными символами. В октябре 2023 года СБУ заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, пригрозив ей пожизненным заключением.
Чичерина
31 октября, 13:50
СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободыСлужба безопасности Украины (СБУ) заявила, что якобы "сообщила о подозрении российской певице Чичериной". В заявлении СБУ от 31 октября утверждается, что Юлии Чичериной "грозит пожизненное лишение свободы"
 
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