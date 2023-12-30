https://ukraina.ru/20231230/1052507875.html

Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО

Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО - 30.12.2023 Украина.ру

Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО

Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-30T09:04

2023-12-30T09:04

2023-12-30T09:04

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юлия чичерина

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минобороны рф

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"Концерт с участием артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что на импровизированной сцене для бойцов прозвучали как всем известные хиты, так и новые песни, написанные уже после начала спецоперации. Аккомпанировала Чичериной хоровая группа фронтовой бригады ансамбля ЦВО, а также инструменталисты и вокалисты военного творческого коллектива."На носу Новый год, и вот мы тут, ездим по лесам, песни поём, радуемся, и нам все рады", - приводит пресс-служба слова Чичерина.В марте 2022 года генпрокуратура Украины завела против Чичериной уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над её государственными символами. В октябре 2023 года СБУ заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, пригрозив ей пожизненным заключением.

https://ukraina.ru/20231031/1050641690.html

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новости, россия, краснолиманское направление, юлия чичерина, сво, музыка, концерт, минобороны рф