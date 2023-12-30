https://ukraina.ru/20231230/1052507875.html
Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО
Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО - 30.12.2023 Украина.ру
Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО
Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-30T09:04
2023-12-30T09:04
2023-12-30T09:04
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краснолиманское направление
юлия чичерина
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"Концерт с участием артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что на импровизированной сцене для бойцов прозвучали как всем известные хиты, так и новые песни, написанные уже после начала спецоперации. Аккомпанировала Чичериной хоровая группа фронтовой бригады ансамбля ЦВО, а также инструменталисты и вокалисты военного творческого коллектива."На носу Новый год, и вот мы тут, ездим по лесам, песни поём, радуемся, и нам все рады", - приводит пресс-служба слова Чичерина.В марте 2022 года генпрокуратура Украины завела против Чичериной уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над её государственными символами. В октябре 2023 года СБУ заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, пригрозив ей пожизненным заключением.
https://ukraina.ru/20231031/1050641690.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, краснолиманское направление, юлия чичерина, сво, музыка, концерт, минобороны рф
Новости, Россия, Краснолиманское направление, Юлия Чичерина, СВО, музыка, концерт, Минобороны РФ
Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО – МО
Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Концерт с участием артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на импровизированной сцене для бойцов прозвучали как всем известные хиты, так и новые песни, написанные уже после начала спецоперации. Аккомпанировала Чичериной хоровая группа фронтовой бригады ансамбля ЦВО, а также инструменталисты и вокалисты военного творческого коллектива.
"На носу Новый год, и вот мы тут, ездим по лесам, песни поём, радуемся, и нам все рады", - приводит пресс-служба слова Чичерина.
В марте 2022 года генпрокуратура Украины завела против Чичериной уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над её государственными символами. В октябре 2023 года СБУ заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, пригрозив ей пожизненным заключением.