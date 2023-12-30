https://ukraina.ru/20231230/1052507603.html

Вывод из Нигера французских войск отпраздновали тысячи жителей – AFP

Вывод из Нигера французских войск отпраздновали тысячи жителей – AFP - 30.12.2023 Украина.ру

Вывод из Нигера французских войск отпраздновали тысячи жителей – AFP

Тысячи граждан Нигера вышли на улицы, чтобы отпраздновать вывод из страны французских военных, завершившийся 22 декабря. Об этом сообщает Agence France-Presse

2023-12-30T08:34

2023-12-30T08:34

2023-12-30T08:34

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"Тысячи человек отпраздновали в пятницу уход неделю назад последних французских военных, размещённых в Нигере", - говорится в сообщении.Агентство отмечает, что на масштабной народной манифестации поприсутствовали премьер-министры Буркина-Фасо - Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела и Мали - Шогель Кокалла Маига. Согласно сообщению Национального совета по защите отечества Нигера в социальной сети Х (бывший Twitter), они прибыли в страну, чтобы выразить поддержку властям Нигера.Напомним, что три эти страны входят в недавно сформированный Альянс государств Сахеля.По информации источника агентства, многотысячная манифестация положила конец сидячим забастовкам, которые со 2 сентября проводились перед военно-воздушной базой в столице страны Ниамее с требованием вывода французских войск.Журналисты отмечают, что манифестация сопровождалась концертами и акробатическими спектаклями, в толпе звучали антифранцузские лозунги, виднелись флаги Нигера, Буркина-Фасо, Мали и России.Присутствие в Нигере французского контингента, насчитывавшего порядка 1,5 тысячи человек, регулировалось рядом соглашений о военном сотрудничестве, первое из которых было подписано в 2012 году. При этом после вывода французских военных из Мали в 2022 году президент Мохамед Базум обратился к Парижу с просьбой разместить на западе Нигера дополнительный контингент.В период между июлем и сентябрём 2023 года в Нигере сложилась ситуация, когда поднявшие 26 июля мятеж военные из президентской гвардии объявили об отстранении президента Базума от власти, потребовали высылки французского посла, объявили о денонсации военных соглашений с Францией и потребовали вывода её войск.После двухмесячного выжидания Франция в конце сентября приняла решение отозвать посла и объявила о выводе своих военных из Нигера до конца 2023 года. Дата 22 декабря как день завершения вывода французских войск была объявлена Вооружёнными силами Нигера.Вывод французского контингента начался в конце октября, и по состоянию на 13 декабря ВС Нигера сообщили, что в республике остались лишь 157 французских солдат, а армия Нигера получила под свой контроль военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. По информации французских СМИ, первые французские военные, покинувшие Нигер, прибыли в Чад.Напомним, что Нигер, который ранее был французской колонией и до недавнего времени считался одним из последних союзников западных стран в Сахеле, владеет богатыми запасами урана, от поставок которого зависит атомная энергетика Франция.

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новости, нигер, франция, буркина-фасо, мали, военные