Вывод из Нигера французских войск отпраздновали тысячи жителей – AFP - 30.12.2023 Украина.ру
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Вывод из Нигера французских войск отпраздновали тысячи жителей – AFP
Вывод из Нигера французских войск отпраздновали тысячи жителей – AFP - 30.12.2023 Украина.ру
Вывод из Нигера французских войск отпраздновали тысячи жителей – AFP
Тысячи граждан Нигера вышли на улицы, чтобы отпраздновать вывод из страны французских военных, завершившийся 22 декабря. Об этом сообщает Agence France-Presse
2023-12-30T08:34
2023-12-30T08:34
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франция
буркина-фасо
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"Тысячи человек отпраздновали в пятницу уход неделю назад последних французских военных, размещённых в Нигере", - говорится в сообщении.Агентство отмечает, что на масштабной народной манифестации поприсутствовали премьер-министры Буркина-Фасо - Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела и Мали - Шогель Кокалла Маига. Согласно сообщению Национального совета по защите отечества Нигера в социальной сети Х (бывший Twitter), они прибыли в страну, чтобы выразить поддержку властям Нигера.Напомним, что три эти страны входят в недавно сформированный Альянс государств Сахеля.По информации источника агентства, многотысячная манифестация положила конец сидячим забастовкам, которые со 2 сентября проводились перед военно-воздушной базой в столице страны Ниамее с требованием вывода французских войск.Журналисты отмечают, что манифестация сопровождалась концертами и акробатическими спектаклями, в толпе звучали антифранцузские лозунги, виднелись флаги Нигера, Буркина-Фасо, Мали и России.Присутствие в Нигере французского контингента, насчитывавшего порядка 1,5 тысячи человек, регулировалось рядом соглашений о военном сотрудничестве, первое из которых было подписано в 2012 году. При этом после вывода французских военных из Мали в 2022 году президент Мохамед Базум обратился к Парижу с просьбой разместить на западе Нигера дополнительный контингент.В период между июлем и сентябрём 2023 года в Нигере сложилась ситуация, когда поднявшие 26 июля мятеж военные из президентской гвардии объявили об отстранении президента Базума от власти, потребовали высылки французского посла, объявили о денонсации военных соглашений с Францией и потребовали вывода её войск.После двухмесячного выжидания Франция в конце сентября приняла решение отозвать посла и объявила о выводе своих военных из Нигера до конца 2023 года. Дата 22 декабря как день завершения вывода французских войск была объявлена Вооружёнными силами Нигера.Вывод французского контингента начался в конце октября, и по состоянию на 13 декабря ВС Нигера сообщили, что в республике остались лишь 157 французских солдат, а армия Нигера получила под свой контроль военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. По информации французских СМИ, первые французские военные, покинувшие Нигер, прибыли в Чад.Напомним, что Нигер, который ранее был французской колонией и до недавнего времени считался одним из последних союзников западных стран в Сахеле, владеет богатыми запасами урана, от поставок которого зависит атомная энергетика Франция.
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новости, нигер, франция, буркина-фасо, мали, военные
Новости, Нигер, Франция, Буркина-Фасо, Мали, военные

Вывод из Нигера французских войск отпраздновали тысячи жителей – AFP

08:34 30.12.2023
 
© NATOНАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22
НАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22
© NATO
Читать в
Тысячи граждан Нигера вышли на улицы, чтобы отпраздновать вывод из страны французских военных, завершившийся 22 декабря. Об этом сообщает Agence France-Presse
"Тысячи человек отпраздновали в пятницу уход неделю назад последних французских военных, размещённых в Нигере", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что на масштабной народной манифестации поприсутствовали премьер-министры Буркина-Фасо - Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела и Мали - Шогель Кокалла Маига. Согласно сообщению Национального совета по защите отечества Нигера в социальной сети Х (бывший Twitter), они прибыли в страну, чтобы выразить поддержку властям Нигера.
Напомним, что три эти страны входят в недавно сформированный Альянс государств Сахеля.
По информации источника агентства, многотысячная манифестация положила конец сидячим забастовкам, которые со 2 сентября проводились перед военно-воздушной базой в столице страны Ниамее с требованием вывода французских войск.
Журналисты отмечают, что манифестация сопровождалась концертами и акробатическими спектаклями, в толпе звучали антифранцузские лозунги, виднелись флаги Нигера, Буркина-Фасо, Мали и России.
Присутствие в Нигере французского контингента, насчитывавшего порядка 1,5 тысячи человек, регулировалось рядом соглашений о военном сотрудничестве, первое из которых было подписано в 2012 году. При этом после вывода французских военных из Мали в 2022 году президент Мохамед Базум обратился к Парижу с просьбой разместить на западе Нигера дополнительный контингент.
В период между июлем и сентябрём 2023 года в Нигере сложилась ситуация, когда поднявшие 26 июля мятеж военные из президентской гвардии объявили об отстранении президента Базума от власти, потребовали высылки французского посла, объявили о денонсации военных соглашений с Францией и потребовали вывода её войск.
После двухмесячного выжидания Франция в конце сентября приняла решение отозвать посла и объявила о выводе своих военных из Нигера до конца 2023 года. Дата 22 декабря как день завершения вывода французских войск была объявлена Вооружёнными силами Нигера.
Вывод французского контингента начался в конце октября, и по состоянию на 13 декабря ВС Нигера сообщили, что в республике остались лишь 157 французских солдат, а армия Нигера получила под свой контроль военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. По информации французских СМИ, первые французские военные, покинувшие Нигер, прибыли в Чад.
Напомним, что Нигер, который ранее был французской колонией и до недавнего времени считался одним из последних союзников западных стран в Сахеле, владеет богатыми запасами урана, от поставок которого зависит атомная энергетика Франция.
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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