В Подмосковье убили отца Легойды, подозреваемый признался в содеянном – СК - 30.12.2023 Украина.ру
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В Подмосковье убили отца Легойды, подозреваемый признался в содеянном – СК
В Подмосковье убили отца Легойды, подозреваемый признался в содеянном – СК - 30.12.2023 Украина.ру
В Подмосковье убили отца Легойды, подозреваемый признался в содеянном – СК
Подозреваемый в убийстве Романа Легойды 25-летний мужчина, задержанный в Подмосковье по горячим следам, дал признательные показания. Об этом пресс-служба СК РФ 30 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-30T06:30
2023-12-30T06:30
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происшествия
убийство
ск рф
владимир легойда
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По словам задержанного, он угрожал пенсионеру ножом и требовал деньги, после чего в ходе борьбы убил."Я подошёл к нему, чтобы он подвёз меня до другого магазина. Он меня подвёз, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И всё. Я его убил", - рассказал подозреваемый на допросе.Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что в Ленинском городском округе Подмосковья возбуждено уголовное дело об убийстве пожилого человека. Как стало известно, речь идёт об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.Позднее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды 25-летний мужчина задержан подмосковными полицейскими.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, московская область, происшествия, убийство, ск рф, владимир легойда, рпц
Новости, Россия, Московская область, происшествия, убийство, СК РФ, Владимир Легойда, РПЦ

В Подмосковье убили отца Легойды, подозреваемый признался в содеянном – СК

06:30 30.12.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВладимир Легойда
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Подозреваемый в убийстве Романа Легойды 25-летний мужчина, задержанный в Подмосковье по горячим следам, дал признательные показания. Об этом пресс-служба СК РФ 30 декабря сообщает в своём телеграм-канале
По словам задержанного, он угрожал пенсионеру ножом и требовал деньги, после чего в ходе борьбы убил.
"Я подошёл к нему, чтобы он подвёз меня до другого магазина. Он меня подвёз, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И всё. Я его убил", - рассказал подозреваемый на допросе.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что в Ленинском городском округе Подмосковья возбуждено уголовное дело об убийстве пожилого человека. Как стало известно, речь идёт об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.
Позднее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды 25-летний мужчина задержан подмосковными полицейскими.
 
НовостиРоссияМосковская областьпроисшествияубийствоСК РФВладимир ЛегойдаРПЦ
 
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