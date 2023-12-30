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В Подмосковье убили отца Легойды, подозреваемый признался в содеянном – СК

В Подмосковье убили отца Легойды, подозреваемый признался в содеянном – СК - 30.12.2023 Украина.ру

В Подмосковье убили отца Легойды, подозреваемый признался в содеянном – СК

Подозреваемый в убийстве Романа Легойды 25-летний мужчина, задержанный в Подмосковье по горячим следам, дал признательные показания. Об этом пресс-служба СК РФ 30 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-30T06:30

2023-12-30T06:30

2023-12-30T06:30

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По словам задержанного, он угрожал пенсионеру ножом и требовал деньги, после чего в ходе борьбы убил."Я подошёл к нему, чтобы он подвёз меня до другого магазина. Он меня подвёз, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И всё. Я его убил", - рассказал подозреваемый на допросе.Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что в Ленинском городском округе Подмосковья возбуждено уголовное дело об убийстве пожилого человека. Как стало известно, речь идёт об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.Позднее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды 25-летний мужчина задержан подмосковными полицейскими.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, московская область, происшествия, убийство, ск рф, владимир легойда, рпц