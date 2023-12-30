Украину и Запад в ближайшее время ждут "самые плохие новости" – Небензя - 30.12.2023 Украина.ру
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Украину и Запад в ближайшее время ждут "самые плохие новости" – Небензя
Украину и Запад в ближайшее время ждут "самые плохие новости" – Небензя - 30.12.2023 Украина.ру
Украину и Запад в ближайшее время ждут "самые плохие новости" – Небензя
Военные планы Киева потерпели фиаско, поэтому шайку Зеленского и его западных покровителей в ближайшее время ждут "самые плохие новости", заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
2023-12-30T05:55
2023-12-30T05:55
новости
россия
оон
совбез оон
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василий небензя
украина
запад
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"Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причём вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит её", - сказал Небензя.По его словам, ставка Запада на решение украинского кризиса на поле боя потерпела провал, а военная победа над Россией является абсолютно недостижимой целью.Небензя отметил, что Украина не имеет, и уже не будет иметь ресурса для удержания ситуации на линии боевого соприкосновения, и тем более – для перелома в конфликте в свою пользу. А все исходящие с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, безусловно, будут устранены. Это осуществится либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.
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новости, россия, оон, совбез оон, генассамблея оон, василий небензя, украина, запад, сво
Новости, Россия, ООН, Совбез ООН, Генассамблея ООН, Василий Небензя, Украина, Запад, СВО

Украину и Запад в ближайшее время ждут "самые плохие новости" – Небензя

05:55 30.12.2023
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Военные планы Киева потерпели фиаско, поэтому шайку Зеленского и его западных покровителей в ближайшее время ждут "самые плохие новости", заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
"Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причём вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит её", - сказал Небензя.
По его словам, ставка Запада на решение украинского кризиса на поле боя потерпела провал, а военная победа над Россией является абсолютно недостижимой целью.
Небензя отметил, что Украина не имеет, и уже не будет иметь ресурса для удержания ситуации на линии боевого соприкосновения, и тем более – для перелома в конфликте в свою пользу. А все исходящие с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, безусловно, будут устранены. Это осуществится либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.
- РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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