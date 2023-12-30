"Воруют так, будто завтра не наступит". Самые громкие коррупционные скандалы 2023 года на Украине - 30.12.2023 Украина.ру
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"Воруют так, будто завтра не наступит". Самые громкие коррупционные скандалы 2023 года на Украине
"Воруют так, будто завтра не наступит". Самые громкие коррупционные скандалы 2023 года на Украине - 30.12.2023 Украина.ру
"Воруют так, будто завтра не наступит". Самые громкие коррупционные скандалы 2023 года на Украине
В течение всего 2023 года на Украине чуть ли не ежедневно вспыхивали скандалы, связанные с коррупцией, пронизавшей всю государственную систему и украинскую... Украина.ру, 30.12.2023
2023-12-30T04:45
2023-12-30T04:45
эксклюзив
украина
коррупция
владимир зеленский
военком
военкомат
мобилизация
алексей резников
всу
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В течение всего 2023 года на Украине чуть ли не ежедневно вспыхивали скандалы, связанные с коррупцией, пронизавшей всю государственную систему и украинскую армиюВ самом начале года оказалось, что Минобороны Украины, которое тогда возглавлял Алексей Резников, закупало продукты для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночной. В особенности украинцам запомнились яйца по 17 гривен за штуку, при том что вообще-то они стоили 3,5 гривны.В Минобороны не придумали ничего лучше, как заявить, что куриные яйца они считают не в десятках, а в килограммах.Резников также заявил, что такая цена – следствие "демонополизации" рынка услуг питания, что является его "личной философией".Проверка Государственного бюро расследований (ГБР) выявила, что "демонополизированный" поставщик, "Актив-компани", поставлял многие продукты лишь на бумаге. В самой компании в оправдание заявили, что они и средств за это никаких не получали, то есть происходило банальное списание бюджетных средств за несуществующие продукты питания.В конце концов, скандалы с закупками стоили поста Резникову, которого перевели на работу в Лондон.В феврале вспыхнул еще один скандал, связанный с Минобороны. В ходе обыска в доме бывшего заместителя министра обороны Александра Миронюка по делу о фиктивных закупках бронежилетов в диване были обнаружены 17 миллионов гривен, 400 000 долларов и 100 000 евро. Диван был просто напичкан купюрами.По словам замминистра, за месяц эти деньги ему одолжила некая 86-летняя жительница Харькова.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия тогда заявил, что за коррупционными скандалами в украинском Минобороны "может стоять Россия".Не утихали весь год и коррупционные скандалы вокруг военкоматов (ТЦК). Украинские военкомы стали настоящими феодалами, которые за взятку могут освободить схваченного на улице человека и даже выпустить его заграницу.В других случаях ТЦК стали местом пыток и избиения задержанных украинских мужчин, которые не горели желанием стать водителями "Леопардов".Только лишь одесский военный комиссар Евгений Борисов за взятки приобрел шикарное жилье в испанском Марбелье. Стоимость виллы – почти 4 миллиона евро. Семья Борисова резко разбогатела именно за период с начала СВО на Украине.Летом Зеленский уволил многих военкомов из-за коррупционных скандалов, но причина увольнений – не столько взяточничество, сколько недобор пушечного мяса, которое коррупционеры отпускали на волю. Новые военкомы лишь повысили расценки и ужесточили давление на военнообязанных.В сентябре также Минобороны отчиталась по результатам проверок, что минимум треть гуманитарной помощи, отправленной европейцами в адрес украинских воинских частей, была разворована по дороге."Проверено более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей, а также установлено более чем 3 тысячи случаев не подтверждения ее поступления в воинские части", – говорится в отчете.Чаще всего гуманитарные грузы воровали с помощью подделки печатей, бланков и штампов.Несмотря на отчет Минобороны, буквально через пару недель Зеленский на голубом глазу врал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Испании, что "ни один доллар, ни одно евро, которые пришли от наших партнеров, не были украдены".По данным Национального бюро по борьбе с коррупцией (НАПК) лидером по коррупции на Украине является Львовская область, что не удивительно, так как через нее идет большая часть западных поставок.Менее всего коррупции, по данным НАПК, в Луганской области, что тоже неудивительно, так как практически вся область сейчас – под контролем РФ.В октябре британская Time поведала о разговоре с одним из советников Зеленского, который признался, что чиновники на Украине воруют, словно в последний день."Несмотря на все давление с целью искоренения коррупции, я предполагал, возможно, наивно, что чиновники в Украине подумают дважды, прежде чем брать взятку или присваивать государственные средства.Но когда в начале октября я высказал это мнение главному советнику президента, он попросил меня выключить диктофон, чтобы он мог говорить свободнее. "Саймон, ты ошибаешься", – говорит он."Люди воруют так, будто завтра не наступит", – пишет автор издания Саймон Шустер.Летом украинские СМИ стали особое внимание обращать на закупки для бомбоубежищ, которые осуществляли местные власти. Сами бомбоубежища при этом зачастую были обшарпанными и подтопленными подвалами.В Днепровском районе Киева закупили барабаны из натуральной кожи в бомбоубежище за 900 тысяч гривен ($ 25 000) – якобы для психологической разгрузки.Также в Киеве был проведен тендер на закупку овощерезок для бомбоубежищ на сумму 1 583 496 гривен. Цена одной овощерезки с комплектом насадок составляет 131 958 гривен ($ 3 600 за штуку).Однако побила все рекорды стоимости электрическая сковорода, закупленная для киевского бомбоубежища по цене 720 000 гривен ($ 20 000). При этом в бомбоубежищах не было даже стульев и лавочек.Скандальные закупки местных властей стали причиной очередного витка их противостояния с центральной властью. Последние месяцы пропрезидентские националисты регулярно пикетируют горсоветы по всей Украине, требуя отдать деньги на ВСУ, то есть, центральной власти.Однако тут Минобороны попало в очередной коррупционный скандал, закупая турецкие куртки для ВСУ по завышенным ценам.Ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды. Но "по дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении подорожали с 29 до 86 долларов за штуку", сообщало издание "Зеркало недели".Главред "Зеркала недели" Юлия Мостовая в октябре говорила на конференции National Media Talk 2023 в Киеве, что Зеленский непублично призвал известные медиа временно не продвигать тему коррупции. "Он сказал: молчите до победы", – заявила Мостовая.И поскольку победа Украине не светит, то и покрывать коррупцию надо будет постоянно.Украинский Telegram-канал "Наблюдатель" пишет, что в плане борьбы с коррупцией 2023 год оказался провальным для власти."Чиновники под шумок войны с еще большим рвением продолжают "распиливать" бюджетные средства, а военкомы обогатились за счет украинцев, пытающихся "откосить" от фронта.Более того, в воюющей, тотально коррумпированной стране практически за год вымер средний класс. Сейчас в Украине есть 1% ультробогатых, 5% богатых и 94% бедных", – пишет "Наблюдатель".В 2024 году коррупция на Украине, очевидно, только усилится на фоне продвижения ВС РФ и сокращения западного финансирования. Чем менее стабильна ситуация на Украине, тем сильнее желание чиновника взять всё по максимуму сейчас, потому что завтра будет уже поздно.
https://ukraina.ru/20231228/1052464050.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, коррупция, владимир зеленский, военком, военкомат, мобилизация, алексей резников, всу
Эксклюзив, Украина, коррупция, Владимир Зеленский, военком, военкомат, мобилизация, Алексей Резников, ВСУ

"Воруют так, будто завтра не наступит". Самые громкие коррупционные скандалы 2023 года на Украине

04:45 30.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В течение всего 2023 года на Украине чуть ли не ежедневно вспыхивали скандалы, связанные с коррупцией, пронизавшей всю государственную систему и украинскую армию
В самом начале года оказалось, что Минобороны Украины, которое тогда возглавлял Алексей Резников, закупало продукты для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночной. В особенности украинцам запомнились яйца по 17 гривен за штуку, при том что вообще-то они стоили 3,5 гривны.
В Минобороны не придумали ничего лучше, как заявить, что куриные яйца они считают не в десятках, а в килограммах.
Резников также заявил, что такая цена – следствие "демонополизации" рынка услуг питания, что является его "личной философией".
Проверка Государственного бюро расследований (ГБР) выявила, что "демонополизированный" поставщик, "Актив-компани", поставлял многие продукты лишь на бумаге. В самой компании в оправдание заявили, что они и средств за это никаких не получали, то есть происходило банальное списание бюджетных средств за несуществующие продукты питания.
В конце концов, скандалы с закупками стоили поста Резникову, которого перевели на работу в Лондон.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
28 декабря, 12:41
Преступления в сети не утаишь. Зеленского сливают на недвижимостиФюрера украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского за последние пару недель подставляют уже в третий раз. По меньшей мере медийно. Сливают на его жадности к приобретательству
В феврале вспыхнул еще один скандал, связанный с Минобороны. В ходе обыска в доме бывшего заместителя министра обороны Александра Миронюка по делу о фиктивных закупках бронежилетов в диване были обнаружены 17 миллионов гривен, 400 000 долларов и 100 000 евро. Диван был просто напичкан купюрами.
По словам замминистра, за месяц эти деньги ему одолжила некая 86-летняя жительница Харькова.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия тогда заявил, что за коррупционными скандалами в украинском Минобороны "может стоять Россия".
Не утихали весь год и коррупционные скандалы вокруг военкоматов (ТЦК). Украинские военкомы стали настоящими феодалами, которые за взятку могут освободить схваченного на улице человека и даже выпустить его заграницу.
В других случаях ТЦК стали местом пыток и избиения задержанных украинских мужчин, которые не горели желанием стать водителями "Леопардов".
Только лишь одесский военный комиссар Евгений Борисов за взятки приобрел шикарное жилье в испанском Марбелье. Стоимость виллы – почти 4 миллиона евро. Семья Борисова резко разбогатела именно за период с начала СВО на Украине.
Летом Зеленский уволил многих военкомов из-за коррупционных скандалов, но причина увольнений – не столько взяточничество, сколько недобор пушечного мяса, которое коррупционеры отпускали на волю. Новые военкомы лишь повысили расценки и ужесточили давление на военнообязанных.
Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
28 декабря, 01:49
Врачей, которые помогают уклонистам, отправят на фронт – КимСпециалисты украинских военно-врачебных комиссий, которые помогают уклоняющимся от мобилизации и берут взятки, отправят на передовую. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
В сентябре также Минобороны отчиталась по результатам проверок, что минимум треть гуманитарной помощи, отправленной европейцами в адрес украинских воинских частей, была разворована по дороге.
"Проверено более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей, а также установлено более чем 3 тысячи случаев не подтверждения ее поступления в воинские части", – говорится в отчете.
Чаще всего гуманитарные грузы воровали с помощью подделки печатей, бланков и штампов.
Несмотря на отчет Минобороны, буквально через пару недель Зеленский на голубом глазу врал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Испании, что "ни один доллар, ни одно евро, которые пришли от наших партнеров, не были украдены".
По данным Национального бюро по борьбе с коррупцией (НАПК) лидером по коррупции на Украине является Львовская область, что не удивительно, так как через нее идет большая часть западных поставок.
Менее всего коррупции, по данным НАПК, в Луганской области, что тоже неудивительно, так как практически вся область сейчас – под контролем РФ.
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря, 18:23
Трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтёров В прошлом году под видом волонтёров Украину покинули бывшие депутаты Верховной Рады, ранее представлявшие "Партию регионов" и "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщили журналисты украинского антикоррупционного центра NGL.media, ссылаясь на собственное расследование
В октябре британская Time поведала о разговоре с одним из советников Зеленского, который признался, что чиновники на Украине воруют, словно в последний день.
"Несмотря на все давление с целью искоренения коррупции, я предполагал, возможно, наивно, что чиновники в Украине подумают дважды, прежде чем брать взятку или присваивать государственные средства.
Но когда в начале октября я высказал это мнение главному советнику президента, он попросил меня выключить диктофон, чтобы он мог говорить свободнее. "Саймон, ты ошибаешься", – говорит он.
"Люди воруют так, будто завтра не наступит", – пишет автор издания Саймон Шустер.
Летом украинские СМИ стали особое внимание обращать на закупки для бомбоубежищ, которые осуществляли местные власти. Сами бомбоубежища при этом зачастую были обшарпанными и подтопленными подвалами.
В Днепровском районе Киева закупили барабаны из натуральной кожи в бомбоубежище за 900 тысяч гривен ($ 25 000) – якобы для психологической разгрузки.
Также в Киеве был проведен тендер на закупку овощерезок для бомбоубежищ на сумму 1 583 496 гривен. Цена одной овощерезки с комплектом насадок составляет 131 958 гривен ($ 3 600 за штуку).
Однако побила все рекорды стоимости электрическая сковорода, закупленная для киевского бомбоубежища по цене 720 000 гривен ($ 20 000). При этом в бомбоубежищах не было даже стульев и лавочек.
- РИА Новости, 1920, 25.12.2023
25 декабря, 15:55
В 2023 году Украина проиграла России сразу две войны. Что дальшеСнарядный голод – одна из ключевых проблем, с которыми столкнулись ВСУ к концу 2023 года. И рассчитывать на помощь западных союзников украинским войскам уже не приходится, поскольку их запасы тоже истощены
Скандальные закупки местных властей стали причиной очередного витка их противостояния с центральной властью. Последние месяцы пропрезидентские националисты регулярно пикетируют горсоветы по всей Украине, требуя отдать деньги на ВСУ, то есть, центральной власти.
Однако тут Минобороны попало в очередной коррупционный скандал, закупая турецкие куртки для ВСУ по завышенным ценам.
Ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды. Но "по дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении подорожали с 29 до 86 долларов за штуку", сообщало издание "Зеркало недели".
Главред "Зеркала недели" Юлия Мостовая в октябре говорила на конференции National Media Talk 2023 в Киеве, что Зеленский непублично призвал известные медиа временно не продвигать тему коррупции. "Он сказал: молчите до победы", – заявила Мостовая.
И поскольку победа Украине не светит, то и покрывать коррупцию надо будет постоянно.
Украинский Telegram-канал "Наблюдатель" пишет, что в плане борьбы с коррупцией 2023 год оказался провальным для власти.
"Чиновники под шумок войны с еще большим рвением продолжают "распиливать" бюджетные средства, а военкомы обогатились за счет украинцев, пытающихся "откосить" от фронта.
Более того, в воюющей, тотально коррумпированной стране практически за год вымер средний класс. Сейчас в Украине есть 1% ультробогатых, 5% богатых и 94% бедных", – пишет "Наблюдатель".
В 2024 году коррупция на Украине, очевидно, только усилится на фоне продвижения ВС РФ и сокращения западного финансирования. Чем менее стабильна ситуация на Украине, тем сильнее желание чиновника взять всё по максимуму сейчас, потому что завтра будет уже поздно.
 
ЭксклюзивУкраинакоррупцияВладимир ЗеленскийвоенкомвоенкоматмобилизацияАлексей РезниковВСУ
 
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05:55Украину и Запад в ближайшее время ждут "самые плохие новости" – Небензя
05:41Пятёрка с позором. Главные скандалы 2023 года на Украине
05:22Отставить панику и "сказки Маршалла". Александр Хаминский о том, как выжить в тылу и бою в третью мировую
05:20Великобритания заявила в ООН об отправке Киеву сотен ракет для ПВО
05:09Индекс Оливье. Как изменились цены на главный новогодний салат в России и на Украине
05:00Военный эксперт раскрыл, как взятие Марьинки позволит ВС РФ ударить с тыла по Угледарской группировке ВСУ
04:56Украинцев в новогоднюю ночь ожидает неожиданный "подарок"
04:45"Воруют так, будто завтра не наступит". Самые громкие коррупционные скандалы 2023 года на Украине
04:36Последний удар по Украине стал одним из крупнейших с начала СВО – ООН
04:35Полковник Виктор Баранец: Россия отомстила ВСУ, чтобы к 2025 году разбить их на 70% и войти в Запорожье
04:30Военный эксперт рассказал, когда армия РФ уничтожит "Зверинец" и возьмет под контроль дорогу на Курахово
04:12"Растерянность в обществе и в правящем классе". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
04:00Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне
03:50Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО
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