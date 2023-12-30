https://ukraina.ru/20231230/1052498332.html

"Воруют так, будто завтра не наступит". Самые громкие коррупционные скандалы 2023 года на Украине

"Воруют так, будто завтра не наступит". Самые громкие коррупционные скандалы 2023 года на Украине - 30.12.2023 Украина.ру

"Воруют так, будто завтра не наступит". Самые громкие коррупционные скандалы 2023 года на Украине

В течение всего 2023 года на Украине чуть ли не ежедневно вспыхивали скандалы, связанные с коррупцией, пронизавшей всю государственную систему и украинскую... Украина.ру, 30.12.2023

2023-12-30T04:45

2023-12-30T04:45

2023-12-30T04:45

эксклюзив

украина

коррупция

владимир зеленский

военком

военкомат

мобилизация

алексей резников

всу

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В течение всего 2023 года на Украине чуть ли не ежедневно вспыхивали скандалы, связанные с коррупцией, пронизавшей всю государственную систему и украинскую армиюВ самом начале года оказалось, что Минобороны Украины, которое тогда возглавлял Алексей Резников, закупало продукты для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночной. В особенности украинцам запомнились яйца по 17 гривен за штуку, при том что вообще-то они стоили 3,5 гривны.В Минобороны не придумали ничего лучше, как заявить, что куриные яйца они считают не в десятках, а в килограммах.Резников также заявил, что такая цена – следствие "демонополизации" рынка услуг питания, что является его "личной философией".Проверка Государственного бюро расследований (ГБР) выявила, что "демонополизированный" поставщик, "Актив-компани", поставлял многие продукты лишь на бумаге. В самой компании в оправдание заявили, что они и средств за это никаких не получали, то есть происходило банальное списание бюджетных средств за несуществующие продукты питания.В конце концов, скандалы с закупками стоили поста Резникову, которого перевели на работу в Лондон.В феврале вспыхнул еще один скандал, связанный с Минобороны. В ходе обыска в доме бывшего заместителя министра обороны Александра Миронюка по делу о фиктивных закупках бронежилетов в диване были обнаружены 17 миллионов гривен, 400 000 долларов и 100 000 евро. Диван был просто напичкан купюрами.По словам замминистра, за месяц эти деньги ему одолжила некая 86-летняя жительница Харькова.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия тогда заявил, что за коррупционными скандалами в украинском Минобороны "может стоять Россия".Не утихали весь год и коррупционные скандалы вокруг военкоматов (ТЦК). Украинские военкомы стали настоящими феодалами, которые за взятку могут освободить схваченного на улице человека и даже выпустить его заграницу.В других случаях ТЦК стали местом пыток и избиения задержанных украинских мужчин, которые не горели желанием стать водителями "Леопардов".Только лишь одесский военный комиссар Евгений Борисов за взятки приобрел шикарное жилье в испанском Марбелье. Стоимость виллы – почти 4 миллиона евро. Семья Борисова резко разбогатела именно за период с начала СВО на Украине.Летом Зеленский уволил многих военкомов из-за коррупционных скандалов, но причина увольнений – не столько взяточничество, сколько недобор пушечного мяса, которое коррупционеры отпускали на волю. Новые военкомы лишь повысили расценки и ужесточили давление на военнообязанных.В сентябре также Минобороны отчиталась по результатам проверок, что минимум треть гуманитарной помощи, отправленной европейцами в адрес украинских воинских частей, была разворована по дороге."Проверено более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей, а также установлено более чем 3 тысячи случаев не подтверждения ее поступления в воинские части", – говорится в отчете.Чаще всего гуманитарные грузы воровали с помощью подделки печатей, бланков и штампов.Несмотря на отчет Минобороны, буквально через пару недель Зеленский на голубом глазу врал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Испании, что "ни один доллар, ни одно евро, которые пришли от наших партнеров, не были украдены".По данным Национального бюро по борьбе с коррупцией (НАПК) лидером по коррупции на Украине является Львовская область, что не удивительно, так как через нее идет большая часть западных поставок.Менее всего коррупции, по данным НАПК, в Луганской области, что тоже неудивительно, так как практически вся область сейчас – под контролем РФ.В октябре британская Time поведала о разговоре с одним из советников Зеленского, который признался, что чиновники на Украине воруют, словно в последний день."Несмотря на все давление с целью искоренения коррупции, я предполагал, возможно, наивно, что чиновники в Украине подумают дважды, прежде чем брать взятку или присваивать государственные средства.Но когда в начале октября я высказал это мнение главному советнику президента, он попросил меня выключить диктофон, чтобы он мог говорить свободнее. "Саймон, ты ошибаешься", – говорит он."Люди воруют так, будто завтра не наступит", – пишет автор издания Саймон Шустер.Летом украинские СМИ стали особое внимание обращать на закупки для бомбоубежищ, которые осуществляли местные власти. Сами бомбоубежища при этом зачастую были обшарпанными и подтопленными подвалами.В Днепровском районе Киева закупили барабаны из натуральной кожи в бомбоубежище за 900 тысяч гривен ($ 25 000) – якобы для психологической разгрузки.Также в Киеве был проведен тендер на закупку овощерезок для бомбоубежищ на сумму 1 583 496 гривен. Цена одной овощерезки с комплектом насадок составляет 131 958 гривен ($ 3 600 за штуку).Однако побила все рекорды стоимости электрическая сковорода, закупленная для киевского бомбоубежища по цене 720 000 гривен ($ 20 000). При этом в бомбоубежищах не было даже стульев и лавочек.Скандальные закупки местных властей стали причиной очередного витка их противостояния с центральной властью. Последние месяцы пропрезидентские националисты регулярно пикетируют горсоветы по всей Украине, требуя отдать деньги на ВСУ, то есть, центральной власти.Однако тут Минобороны попало в очередной коррупционный скандал, закупая турецкие куртки для ВСУ по завышенным ценам.Ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды. Но "по дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении подорожали с 29 до 86 долларов за штуку", сообщало издание "Зеркало недели".Главред "Зеркала недели" Юлия Мостовая в октябре говорила на конференции National Media Talk 2023 в Киеве, что Зеленский непублично призвал известные медиа временно не продвигать тему коррупции. "Он сказал: молчите до победы", – заявила Мостовая.И поскольку победа Украине не светит, то и покрывать коррупцию надо будет постоянно.Украинский Telegram-канал "Наблюдатель" пишет, что в плане борьбы с коррупцией 2023 год оказался провальным для власти."Чиновники под шумок войны с еще большим рвением продолжают "распиливать" бюджетные средства, а военкомы обогатились за счет украинцев, пытающихся "откосить" от фронта.Более того, в воюющей, тотально коррумпированной стране практически за год вымер средний класс. Сейчас в Украине есть 1% ультробогатых, 5% богатых и 94% бедных", – пишет "Наблюдатель".В 2024 году коррупция на Украине, очевидно, только усилится на фоне продвижения ВС РФ и сокращения западного финансирования. Чем менее стабильна ситуация на Украине, тем сильнее желание чиновника взять всё по максимуму сейчас, потому что завтра будет уже поздно.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, коррупция, владимир зеленский, военком, военкомат, мобилизация, алексей резников, всу