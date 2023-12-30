Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне
© Фото : пресс-служба министерства обороны УкраиныССО ВС Украины
© Фото : пресс-служба министерства обороны Украины
Как один из вариантов действия ВСУ в будущем украинские эксперты называют маневренную оборону, когда противник не будет навязывать линию боевого соприкосновения, а будет бить по коммуникациям ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Попытки маневренной обороны предпринимались ВСУ весной 2014 года. Тогда мы научились с этим бороться и быстро шли в наступление со стороны Крыма, рассказал эксперт.
Сейчас у армии России появилось больше возможностей по освещению обстановки. Помимо дронов-камикадзе, появилось большое количество дронов-разведчиков. Такого количества БПЛА разного класса раньше не было, добавил он.
"На юге местность открытая, скрыть что-то там сложно. Попытки засылки ДРГ, конечно, будут, но за полтора года боев мы научились с ними бороться за счет лучшего взаимодействия артиллерии и БПЛА", - отметил Евсеев.
Украинские ДРГ добивались какого-то "успеха", когда у нас была растянута линия фронта и малая насыщенность личным составом. Но когда на линии фронта полмиллиона военнослужащих, шансы по проходу диверсантов ВСУ стали намного меньше, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочесть здесь
27 декабря, 16:00Александр Толмачев: Пока США дробят Украину и минируют ЕС, русский мир возрождаетсяПроект "Украина" войдёт в историю как крупнейшая махинация США с бюджетными средствами. Если Киев когда-нибудь станет частью Евросоюза, для них это будет означать одно — чек помощи возрастёт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Толмачев