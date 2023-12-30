Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне - 30.12.2023 Украина.ру
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Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне
Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне - 30.12.2023 Украина.ру
Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне
Как один из вариантов действия ВСУ в будущем украинские эксперты называют маневренную оборону, когда противник не будет навязывать линию боевого соприкосновения, а будет бить по коммуникациям ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-12-30T04:00
2023-12-30T04:00
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Попытки маневренной обороны предпринимались ВСУ весной 2014 года. Тогда мы научились с этим бороться и быстро шли в наступление со стороны Крыма, рассказал эксперт.Сейчас у армии России появилось больше возможностей по освещению обстановки. Помимо дронов-камикадзе, появилось большое количество дронов-разведчиков. Такого количества БПЛА разного класса раньше не было, добавил он.Украинские ДРГ добивались какого-то "успеха", когда у нас была растянута линия фронта и малая насыщенность личным составом. Но когда на линии фронта полмиллиона военнослужащих, шансы по проходу диверсантов ВСУ стали намного меньше, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочесть здесь
https://ukraina.ru/20231227/1052318978.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, диверсанты, украина, россия, оборона, дрг, бпла, беспилотники, разведка, артиллерия, сво
Новости, диверсанты, Украина, Россия, оборона, ДРГ, БПЛА, беспилотники, разведка, артиллерия, СВО

Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне

04:00 30.12.2023
 
© Фото : пресс-служба министерства обороны УкраиныССО ВС Украины
ССО ВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : пресс-служба министерства обороны Украины
Читать в
Как один из вариантов действия ВСУ в будущем украинские эксперты называют маневренную оборону, когда противник не будет навязывать линию боевого соприкосновения, а будет бить по коммуникациям ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Попытки маневренной обороны предпринимались ВСУ весной 2014 года. Тогда мы научились с этим бороться и быстро шли в наступление со стороны Крыма, рассказал эксперт.
Сейчас у армии России появилось больше возможностей по освещению обстановки. Помимо дронов-камикадзе, появилось большое количество дронов-разведчиков. Такого количества БПЛА разного класса раньше не было, добавил он.
"На юге местность открытая, скрыть что-то там сложно. Попытки засылки ДРГ, конечно, будут, но за полтора года боев мы научились с ними бороться за счет лучшего взаимодействия артиллерии и БПЛА", - отметил Евсеев.
Украинские ДРГ добивались какого-то "успеха", когда у нас была растянута линия фронта и малая насыщенность личным составом. Но когда на линии фронта полмиллиона военнослужащих, шансы по проходу диверсантов ВСУ стали намного меньше, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочесть здесь
Александр Толмачёв интервью
27 декабря, 16:00
Александр Толмачев: Пока США дробят Украину и минируют ЕС, русский мир возрождаетсяПроект "Украина" войдёт в историю как крупнейшая махинация США с бюджетными средствами. Если Киев когда-нибудь станет частью Евросоюза, для них это будет означать одно — чек помощи возрастёт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Толмачев
 
НовостидиверсантыУкраинаРоссияоборонаДРГБПЛАбеспилотникиразведкаартиллерияСВО
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне
03:50Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО
03:16Над Брянской областью обезвредили десятый за ночь беспилотник ВСУ – Богомаз
02:41В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
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