https://ukraina.ru/20231230/1052482499.html

Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне

Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне - 30.12.2023 Украина.ру

Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне

Как один из вариантов действия ВСУ в будущем украинские эксперты называют маневренную оборону, когда противник не будет навязывать линию боевого соприкосновения, а будет бить по коммуникациям ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-12-30T04:00

2023-12-30T04:00

2023-12-30T04:00

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Попытки маневренной обороны предпринимались ВСУ весной 2014 года. Тогда мы научились с этим бороться и быстро шли в наступление со стороны Крыма, рассказал эксперт.Сейчас у армии России появилось больше возможностей по освещению обстановки. Помимо дронов-камикадзе, появилось большое количество дронов-разведчиков. Такого количества БПЛА разного класса раньше не было, добавил он.Украинские ДРГ добивались какого-то "успеха", когда у нас была растянута линия фронта и малая насыщенность личным составом. Но когда на линии фронта полмиллиона военнослужащих, шансы по проходу диверсантов ВСУ стали намного меньше, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочесть здесь

https://ukraina.ru/20231227/1052318978.html

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