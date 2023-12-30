https://ukraina.ru/20231230/1052477056.html

Индекс Оливье. Как изменились цены на главный новогодний салат в России и на Украине

Индекс Оливье. Как изменились цены на главный новогодний салат в России и на Украине - 30.12.2023 Украина.ру

Индекс Оливье. Как изменились цены на главный новогодний салат в России и на Украине

Несмотря на все безумия украинской "декоммунизации" и "деколонизации", салат оливье остается любимейшим новогодним блюдом жителей Украины

2023-12-30T05:09

2023-12-30T05:09

2023-12-30T05:09

оливье

россия

украина

днр

мариуполь

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новый год

дмитрий медведев

эксклюзив

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Корреспонденты издания Украина.ру посчитали индекс оливье в 2023 году для России и Украины.Самое популярное русское блюдоОливье остается главным по популярности блюдом новогоднего стола — его предпочитают 39% россиян. На второй позиции — селедка под шубой (33%), на третьем — запеченное мясо или птица (14%), а на четвертом — бутерброд с икрой (11%). Об этом говорится в исследовании, проведенном Россельхозбанком.Обычно в декабре Росстат традиционно считает индекс оливье для всей страны в среднем и для регионов в отдельности. Для этого ежегодно берут информацию о средних потребительских ценах в регионах и сравнивают с прошлым годом.Во всех расчётах Росстата используется следующий рецепт оливье (без яблок, и с вареной колбасой, а не с мясом птицы), мы использовали его для всех собственных расчетов: варёная колбаса — 300 г, картошка — 500 г, консервированный горошек — 380 г, маринованные огурцы — 500 г, яйца — 4 шт., майонез — 200 г, морковь — 200 г, лук — 100 г. Выход готового продукта из этого количества ингредиентов около 2,3 кг салата — достаточно для новогоднего стола средней семьи с учетом гостей.В этом году индекс новогоднего салата посчитали аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). Согласно исследованию ЦСР, цена набора продуктов, входящих в состав наиболее популярного варианта оливье с вареной колбасой, в среднем по России выросла на 8,7% по отношению к концу 2022 года и составила 204 руб. 83 коп за 800 г готового блюда. Эти расчеты примерно соответствуют данным Росстата об уровне инфляции в России, который составил к концу года 7,5%.Согласно же нашим собственным расчётам, по старому рецепту Росстата, стоимость оливье в этом году подорожала примерно на 7,7% и составила 515 руб. 90 коп. за 2 с лишним килограмма салата. По основным продуктам мы взяли средние потребительские цены на конец декабря в России и также сверили их с ценами ближайшего супермаркета. Так, например, наиболее подорожавший продукт (на 60% относительно конца 2022 года) — яйца — стоят в среднем 127 руб. 40 коп за десяток, морковь — около 40 руб. за кг, картофель благодаря хорошему урожаю в среднем подешевел и стоит до 30 руб. за кг. На продукты, которые не входят в перечень базовых, мы смотрели цены непосредственно в магазинах. Так, нам удалось найти бюджетные маринованные огурцы по 139 руб. 99 коп. за банку объемом 0,7 л и майонез по акции за 98 руб. за упаковку 400 мл. Стоимость оливье в этом году при этом можно еще удешевить до уровня прошлого года и ниже, если выбрать больше акционных товаров. Например, встречается зеленый горошек за 69 руб. 99 коп. Но мы оставили проверенный, такой же, как в прошлом году — за 110 руб. Конечно, самый дорогой ингредиент в культовом новогоднем салате – колбаса, и каждый потребитель выбирает вареную колбасу в приемлемом для него ценовом диапазоне. Но мы старались все дальнейшие расчеты производить не на широкую ногу, а цену на колбасу в РФ взяли среднюю у Росстата — 511 руб. 46 коп за кг.В декабре прошлого года в Росстате сообщали, что индекс оливье вырос на 8,53%, а средняя стоимость оливье по России составляла около 480 рублей.Вытравить из культурного кодаВ преддверие Нового года на Украине некими активистами была составлена петиция с требованием запретить приготовление и употребление двух знаменитых салатов: оливье и селедки под шубой. По словам авторов, эти блюда олицетворяют советскую традицию, а Украина, по их мнению, является "развитым современным европейским государством". Чтобы не провоцировать ссоры среди близких людей из-за "неправильного" салата, инициаторы обращения предлагают заменять их на правильные для "культурного кода нации" традиции. Например, на запеченную индейку или имбирное печенье, которые, впрочем, с трудом можно назвать традиционно украинскими.Несмотря на то, что такое мнение не единично и это не шутка, а вполне планомерный процесс постепенного переламывания нашей общей идентичности, хоть и приобретающий безумные формы, оставить жителей Украины без главного новогоднего блюда активистам все же не удалось — их петиция набрала незначительные 68 голосов.Но инициатива не осталась незамеченной. На нее, как опытный юрист, в ироничной манере отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он предложил внести поправки в Уголовный кодекс Украины и лишать свободы за "приготовление или подготовку к приготовлению "салата оливье" или "салата сельдь под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределённого круга лиц". Несмотря на иронию, такие поправки вписались бы в современный УК Украины, который позволяет свободно сажать людей в тюрьму за мнение, лайк, значок.Тем не менее, недавно в канун Нового года житомирские волонтеры закрыли вопрос о "салатном культурном коде" и направили для ВСУ целую тонну салата оливье. На него пошло 300 кило картофеля, 1000 яиц и 100 килограммов моркови.Почем опиум оливье для украинского народаЦены на продукты для салата на Украине мы узнавали у знакомых на Украине. Несмотря на продолжающуюся десоветизацию и дерусификацию, наши собеседники на Украине также планируют готовить на Новый год прежде всего оливье. Они шутят, что собираются покупать продукты в разных магазинах, чтобы не привлекать внимание продавцов и любопытных соседей к "подозрительному" набору.По нашим расчётам, индекс оливье на Украине в 2023 году повысился на те же 7,7%, что и в России. В реальном выражении он составил 287 грн. 37 копеек или в переводе по нынешнему курсу 522 руб. 48 копеек за тот же объем готового продукта. При этом на яйца на Украине дешевле, чем в — около 62 грн за десяток (примерно 112 руб.), но дороже некоторые другие продукты.В прошлом году инфляция оливье на Украине составляла 47%, но в пересчете на рубли в конце 2022 года приготовить салат стоило так же, как и в России. Тогда больше всего подорожали овощи (более, чем в три раза) и яйца (более, чем в два раза), и колбаса (на 50%). В общем, 2,3 кг салата в 2021 году стоили примерно 181 гривну, а в 2022 году стали стоить 266 грн.Что интересно, в переводе на рубли цена набора для оливье на Украине практически не меняется. Курс в конце 2021 года составлял 0,37 грн за 1 рубль, в конце 2022 года составил 0,55 грн за 1 рубль, на конец текущего года курс 0,41 грн за руб. В переводе на рубли продуктовый набор для оливье по стоимости остается практически на прежнем уровне — от 485 до 522 руб. То есть, если бы граждане Украины получали зарплату в рублях, их новогодний стол практически не дорожал бы.В новых регионах ситуация лучше, чем в прошлом годуМы поговорили с жителями новых регионов России. В прошлом году они жаловались, что новогодний стол для них обходился значительно дороже, чем в среднем в России или даже на Украине. Это, конечно, обусловлено близостью фронта и проблемами с логистикой. Так, в Донецке в прошлом году салат оливье выходил примерно на 578 рублей, более чем на 20% выше, чем в "большой" России. В Мариуполе в конце того года цены были еще выше, чем в Донецке, но город постепенно восстанавливался после боевых действий и по крайней мере дефицита уже не было. Сегодня в мариупольских магазинах уже можно купить что угодно, и цены практически такие же, как во всей ДНР.В 2023 году, дончане жаловались, что на цены на некоторые товары у них оставались выше, чем в Ростове. В связи с этим недавно в ДНР было принято решение об установке потолка цен на продукты, которые дороже, чем в соседнем регионе.По сравнению с прошлым годом, как и везде, в ДНР подорожали яйца — в Мариуполе в декабре 2023 года они стоят 150 руб. за десяток, а в Донецке — 142 руб. В этом году наши собеседники в Донецке сообщили, что набор продуктов на оливье у них получается примерно на 540 рублей — немного дешевле, чем в прошлом году.

https://ukraina.ru/20230101/1042273009.html

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2023

Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

оливье, россия, украина, днр, мариуполь, донецк, новый год, дмитрий медведев, эксклюзив