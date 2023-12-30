Индекс Оливье. Как изменились цены на главный новогодний салат в России и на Украине - 30.12.2023 Украина.ру
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Индекс Оливье. Как изменились цены на главный новогодний салат в России и на Украине
Индекс Оливье. Как изменились цены на главный новогодний салат в России и на Украине - 30.12.2023 Украина.ру
Индекс Оливье. Как изменились цены на главный новогодний салат в России и на Украине
Несмотря на все безумия украинской "декоммунизации" и "деколонизации", салат оливье остается любимейшим новогодним блюдом жителей Украины
2023-12-30T05:09
2023-12-30T05:09
оливье
россия
украина
днр
мариуполь
донецк
новый год
дмитрий медведев
эксклюзив
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Корреспонденты издания Украина.ру посчитали индекс оливье в 2023 году для России и Украины.Самое популярное русское блюдоОливье остается главным по популярности блюдом новогоднего стола — его предпочитают 39% россиян. На второй позиции — селедка под шубой (33%), на третьем — запеченное мясо или птица (14%), а на четвертом — бутерброд с икрой (11%). Об этом говорится в исследовании, проведенном Россельхозбанком.Обычно в декабре Росстат традиционно считает индекс оливье для всей страны в среднем и для регионов в отдельности. Для этого ежегодно берут информацию о средних потребительских ценах в регионах и сравнивают с прошлым годом.Во всех расчётах Росстата используется следующий рецепт оливье (без яблок, и с вареной колбасой, а не с мясом птицы), мы использовали его для всех собственных расчетов: варёная колбаса — 300 г, картошка — 500 г, консервированный горошек — 380 г, маринованные огурцы — 500 г, яйца — 4 шт., майонез — 200 г, морковь — 200 г, лук — 100 г. Выход готового продукта из этого количества ингредиентов около 2,3 кг салата — достаточно для новогоднего стола средней семьи с учетом гостей.В этом году индекс новогоднего салата посчитали аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). Согласно исследованию ЦСР, цена набора продуктов, входящих в состав наиболее популярного варианта оливье с вареной колбасой, в среднем по России выросла на 8,7% по отношению к концу 2022 года и составила 204 руб. 83 коп за 800 г готового блюда. Эти расчеты примерно соответствуют данным Росстата об уровне инфляции в России, который составил к концу года 7,5%.Согласно же нашим собственным расчётам, по старому рецепту Росстата, стоимость оливье в этом году подорожала примерно на 7,7% и составила 515 руб. 90 коп. за 2 с лишним килограмма салата. По основным продуктам мы взяли средние потребительские цены на конец декабря в России и также сверили их с ценами ближайшего супермаркета. Так, например, наиболее подорожавший продукт (на 60% относительно конца 2022 года) — яйца — стоят в среднем 127 руб. 40 коп за десяток, морковь — около 40 руб. за кг, картофель благодаря хорошему урожаю в среднем подешевел и стоит до 30 руб. за кг. На продукты, которые не входят в перечень базовых, мы смотрели цены непосредственно в магазинах. Так, нам удалось найти бюджетные маринованные огурцы по 139 руб. 99 коп. за банку объемом 0,7 л и майонез по акции за 98 руб. за упаковку 400 мл. Стоимость оливье в этом году при этом можно еще удешевить до уровня прошлого года и ниже, если выбрать больше акционных товаров. Например, встречается зеленый горошек за 69 руб. 99 коп. Но мы оставили проверенный, такой же, как в прошлом году — за 110 руб. Конечно, самый дорогой ингредиент в культовом новогоднем салате – колбаса, и каждый потребитель выбирает вареную колбасу в приемлемом для него ценовом диапазоне. Но мы старались все дальнейшие расчеты производить не на широкую ногу, а цену на колбасу в РФ взяли среднюю у Росстата — 511 руб. 46 коп за кг.В декабре прошлого года в Росстате сообщали, что индекс оливье вырос на 8,53%, а средняя стоимость оливье по России составляла около 480 рублей.Вытравить из культурного кодаВ преддверие Нового года на Украине некими активистами была составлена петиция с требованием запретить приготовление и употребление двух знаменитых салатов: оливье и селедки под шубой. По словам авторов, эти блюда олицетворяют советскую традицию, а Украина, по их мнению, является "развитым современным европейским государством". Чтобы не провоцировать ссоры среди близких людей из-за "неправильного" салата, инициаторы обращения предлагают заменять их на правильные для "культурного кода нации" традиции. Например, на запеченную индейку или имбирное печенье, которые, впрочем, с трудом можно назвать традиционно украинскими.Несмотря на то, что такое мнение не единично и это не шутка, а вполне планомерный процесс постепенного переламывания нашей общей идентичности, хоть и приобретающий безумные формы, оставить жителей Украины без главного новогоднего блюда активистам все же не удалось — их петиция набрала незначительные 68 голосов.Но инициатива не осталась незамеченной. На нее, как опытный юрист, в ироничной манере отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он предложил внести поправки в Уголовный кодекс Украины и лишать свободы за "приготовление или подготовку к приготовлению "салата оливье" или "салата сельдь под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределённого круга лиц". Несмотря на иронию, такие поправки вписались бы в современный УК Украины, который позволяет свободно сажать людей в тюрьму за мнение, лайк, значок.Тем не менее, недавно в канун Нового года житомирские волонтеры закрыли вопрос о "салатном культурном коде" и направили для ВСУ целую тонну салата оливье. На него пошло 300 кило картофеля, 1000 яиц и 100 килограммов моркови.Почем опиум оливье для украинского народаЦены на продукты для салата на Украине мы узнавали у знакомых на Украине. Несмотря на продолжающуюся десоветизацию и дерусификацию, наши собеседники на Украине также планируют готовить на Новый год прежде всего оливье. Они шутят, что собираются покупать продукты в разных магазинах, чтобы не привлекать внимание продавцов и любопытных соседей к "подозрительному" набору.По нашим расчётам, индекс оливье на Украине в 2023 году повысился на те же 7,7%, что и в России. В реальном выражении он составил 287 грн. 37 копеек или в переводе по нынешнему курсу 522 руб. 48 копеек за тот же объем готового продукта. При этом на яйца на Украине дешевле, чем в — около 62 грн за десяток (примерно 112 руб.), но дороже некоторые другие продукты.В прошлом году инфляция оливье на Украине составляла 47%, но в пересчете на рубли в конце 2022 года приготовить салат стоило так же, как и в России. Тогда больше всего подорожали овощи (более, чем в три раза) и яйца (более, чем в два раза), и колбаса (на 50%). В общем, 2,3 кг салата в 2021 году стоили примерно 181 гривну, а в 2022 году стали стоить 266 грн.Что интересно, в переводе на рубли цена набора для оливье на Украине практически не меняется. Курс в конце 2021 года составлял 0,37 грн за 1 рубль, в конце 2022 года составил 0,55 грн за 1 рубль, на конец текущего года курс 0,41 грн за руб. В переводе на рубли продуктовый набор для оливье по стоимости остается практически на прежнем уровне — от 485 до 522 руб. То есть, если бы граждане Украины получали зарплату в рублях, их новогодний стол практически не дорожал бы.В новых регионах ситуация лучше, чем в прошлом годуМы поговорили с жителями новых регионов России. В прошлом году они жаловались, что новогодний стол для них обходился значительно дороже, чем в среднем в России или даже на Украине. Это, конечно, обусловлено близостью фронта и проблемами с логистикой. Так, в Донецке в прошлом году салат оливье выходил примерно на 578 рублей, более чем на 20% выше, чем в "большой" России. В Мариуполе в конце того года цены были еще выше, чем в Донецке, но город постепенно восстанавливался после боевых действий и по крайней мере дефицита уже не было. Сегодня в мариупольских магазинах уже можно купить что угодно, и цены практически такие же, как во всей ДНР.В 2023 году, дончане жаловались, что на цены на некоторые товары у них оставались выше, чем в Ростове. В связи с этим недавно в ДНР было принято решение об установке потолка цен на продукты, которые дороже, чем в соседнем регионе.По сравнению с прошлым годом, как и везде, в ДНР подорожали яйца — в Мариуполе в декабре 2023 года они стоят 150 руб. за десяток, а в Донецке — 142 руб. В этом году наши собеседники в Донецке сообщили, что набор продуктов на оливье у них получается примерно на 540 рублей — немного дешевле, чем в прошлом году.
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Валерия Емельянова
Валерия Емельянова
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96
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оливье, россия, украина, днр, мариуполь, донецк, новый год, дмитрий медведев, эксклюзив
Оливье, Россия, Украина, ДНР, Мариуполь, Донецк, Новый год, Дмитрий Медведев, Эксклюзив

Индекс Оливье. Как изменились цены на главный новогодний салат в России и на Украине

05:09 30.12.2023
 
© wanderings.onlineСалат Оливье
Салат Оливье
© wanderings.online
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Валерия Емельянова
автор издания Украина.ру
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Несмотря на все безумия украинской "декоммунизации" и "деколонизации", салат оливье остается любимейшим новогодним блюдом жителей Украины
Корреспонденты издания Украина.ру посчитали индекс оливье в 2023 году для России и Украины.
Самое популярное русское блюдо
Оливье остается главным по популярности блюдом новогоднего стола — его предпочитают 39% россиян. На второй позиции — селедка под шубой (33%), на третьем — запеченное мясо или птица (14%), а на четвертом — бутерброд с икрой (11%). Об этом говорится в исследовании, проведенном Россельхозбанком.
Обычно в декабре Росстат традиционно считает индекс оливье для всей страны в среднем и для регионов в отдельности. Для этого ежегодно берут информацию о средних потребительских ценах в регионах и сравнивают с прошлым годом.
Во всех расчётах Росстата используется следующий рецепт оливье (без яблок, и с вареной колбасой, а не с мясом птицы), мы использовали его для всех собственных расчетов: варёная колбаса — 300 г, картошка — 500 г, консервированный горошек — 380 г, маринованные огурцы — 500 г, яйца — 4 шт., майонез — 200 г, морковь — 200 г, лук — 100 г.
Выход готового продукта из этого количества ингредиентов около 2,3 кг салата — достаточно для новогоднего стола средней семьи с учетом гостей.
В этом году индекс новогоднего салата посчитали аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). Согласно исследованию ЦСР, цена набора продуктов, входящих в состав наиболее популярного варианта оливье с вареной колбасой, в среднем по России выросла на 8,7% по отношению к концу 2022 года и составила 204 руб. 83 коп за 800 г готового блюда.
Эти расчеты примерно соответствуют данным Росстата об уровне инфляции в России, который составил к концу года 7,5%.
- РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 11:12
"Русский салат": загадочный шедевр француза Люсьена ОливьеМногие советские, да и постсоветские, праздничные столы трудно себе представить без такого блюда как салат оливье. А прославил его не кто-нибудь, а легендарный Владимир Гиляровский в книге "Москва и москвичи"
Согласно же нашим собственным расчётам, по старому рецепту Росстата, стоимость оливье в этом году подорожала примерно на 7,7% и составила 515 руб. 90 коп. за 2 с лишним килограмма салата.
По основным продуктам мы взяли средние потребительские цены на конец декабря в России и также сверили их с ценами ближайшего супермаркета. Так, например, наиболее подорожавший продукт (на 60% относительно конца 2022 года) — яйца — стоят в среднем 127 руб. 40 коп за десяток, морковь — около 40 руб. за кг, картофель благодаря хорошему урожаю в среднем подешевел и стоит до 30 руб. за кг.
На продукты, которые не входят в перечень базовых, мы смотрели цены непосредственно в магазинах. Так, нам удалось найти бюджетные маринованные огурцы по 139 руб. 99 коп. за банку объемом 0,7 л и майонез по акции за 98 руб. за упаковку 400 мл.
Стоимость оливье в этом году при этом можно еще удешевить до уровня прошлого года и ниже, если выбрать больше акционных товаров. Например, встречается зеленый горошек за 69 руб. 99 коп. Но мы оставили проверенный, такой же, как в прошлом году — за 110 руб.
Конечно, самый дорогой ингредиент в культовом новогоднем салате – колбаса, и каждый потребитель выбирает вареную колбасу в приемлемом для него ценовом диапазоне. Но мы старались все дальнейшие расчеты производить не на широкую ногу, а цену на колбасу в РФ взяли среднюю у Росстата — 511 руб. 46 коп за кг.
В декабре прошлого года в Росстате сообщали, что индекс оливье вырос на 8,53%, а средняя стоимость оливье по России составляла около 480 рублей.
Вытравить из культурного кода
В преддверие Нового года на Украине некими активистами была составлена петиция с требованием запретить приготовление и употребление двух знаменитых салатов: оливье и селедки под шубой.
По словам авторов, эти блюда олицетворяют советскую традицию, а Украина, по их мнению, является "развитым современным европейским государством". Чтобы не провоцировать ссоры среди близких людей из-за "неправильного" салата, инициаторы обращения предлагают заменять их на правильные для "культурного кода нации" традиции.
Например, на запеченную индейку или имбирное печенье, которые, впрочем, с трудом можно назвать традиционно украинскими.
Несмотря на то, что такое мнение не единично и это не шутка, а вполне планомерный процесс постепенного переламывания нашей общей идентичности, хоть и приобретающий безумные формы, оставить жителей Украины без главного новогоднего блюда активистам все же не удалось — их петиция набрала незначительные 68 голосов.
Но инициатива не осталась незамеченной. На нее, как опытный юрист, в ироничной манере отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он предложил внести поправки в Уголовный кодекс Украины и лишать свободы за "приготовление или подготовку к приготовлению "салата оливье" или "салата сельдь под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределённого круга лиц".
Дмитрий Медведев предлагает дополнить УК Украины
Дмитрий Медведев предлагает дополнить УК Украины
Дмитрий Медведев предлагает дополнить УК Украины
Несмотря на иронию, такие поправки вписались бы в современный УК Украины, который позволяет свободно сажать людей в тюрьму за мнение, лайк, значок.
Тем не менее, недавно в канун Нового года житомирские волонтеры закрыли вопрос о "салатном культурном коде" и направили для ВСУ целую тонну салата оливье. На него пошло 300 кило картофеля, 1000 яиц и 100 килограммов моркови.
Почем опиум оливье для украинского народа
Цены на продукты для салата на Украине мы узнавали у знакомых на Украине. Несмотря на продолжающуюся десоветизацию и дерусификацию, наши собеседники на Украине также планируют готовить на Новый год прежде всего оливье.
Они шутят, что собираются покупать продукты в разных магазинах, чтобы не привлекать внимание продавцов и любопытных соседей к "подозрительному" набору.
По нашим расчётам, индекс оливье на Украине в 2023 году повысился на те же 7,7%, что и в России. В реальном выражении он составил 287 грн. 37 копеек или в переводе по нынешнему курсу 522 руб. 48 копеек за тот же объем готового продукта. При этом на яйца на Украине дешевле, чем в — около 62 грн за десяток (примерно 112 руб.), но дороже некоторые другие продукты.
В прошлом году инфляция оливье на Украине составляла 47%, но в пересчете на рубли в конце 2022 года приготовить салат стоило так же, как и в России. Тогда больше всего подорожали овощи (более, чем в три раза) и яйца (более, чем в два раза), и колбаса (на 50%). В общем, 2,3 кг салата в 2021 году стоили примерно 181 гривну, а в 2022 году стали стоить 266 грн.
Что интересно, в переводе на рубли цена набора для оливье на Украине практически не меняется. Курс в конце 2021 года составлял 0,37 грн за 1 рубль, в конце 2022 года составил 0,55 грн за 1 рубль, на конец текущего года курс 0,41 грн за руб. В переводе на рубли продуктовый набор для оливье по стоимости остается практически на прежнем уровне — от 485 до 522 руб.
То есть, если бы граждане Украины получали зарплату в рублях, их новогодний стол практически не дорожал бы.
Сравнение изменения стоимости салата Оливье в России и на Украине
Сравнение изменения стоимости салата Оливье в России и на Украине
Сравнение изменения стоимости салата Оливье в России и на Украине
В новых регионах ситуация лучше, чем в прошлом году
Мы поговорили с жителями новых регионов России. В прошлом году они жаловались, что новогодний стол для них обходился значительно дороже, чем в среднем в России или даже на Украине. Это, конечно, обусловлено близостью фронта и проблемами с логистикой.
Так, в Донецке в прошлом году салат оливье выходил примерно на 578 рублей, более чем на 20% выше, чем в "большой" России. В Мариуполе в конце того года цены были еще выше, чем в Донецке, но город постепенно восстанавливался после боевых действий и по крайней мере дефицита уже не было. Сегодня в мариупольских магазинах уже можно купить что угодно, и цены практически такие же, как во всей ДНР.
В 2023 году, дончане жаловались, что на цены на некоторые товары у них оставались выше, чем в Ростове. В связи с этим недавно в ДНР было принято решение об установке потолка цен на продукты, которые дороже, чем в соседнем регионе.
По сравнению с прошлым годом, как и везде, в ДНР подорожали яйца — в Мариуполе в декабре 2023 года они стоят 150 руб. за десяток, а в Донецке — 142 руб. В этом году наши собеседники в Донецке сообщили, что набор продуктов на оливье у них получается примерно на 540 рублей — немного дешевле, чем в прошлом году.
 
ОливьеРоссияУкраинаДНРМариупольДонецкНовый годДмитрий МедведевЭксклюзив
 
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