https://ukraina.ru/20231230/1052055292.html

Пятёрка с позором. Главные скандалы 2023 года на Украине

Пятёрка с позором. Главные скандалы 2023 года на Украине - 30.12.2023 Украина.ру

Пятёрка с позором. Главные скандалы 2023 года на Украине

Статья Валерия Залужного в The Economist, атака Ирины Фарион на "азовцев", снайперша из ВСУ и ее муж-насильник, рукопожатия между украинскими и российскими спортсменами, Валерий Меладзе прославляет Украину: топ-5 скандалов 2023 года по версии издания Украина.ру

2023-12-30T05:41

2023-12-30T05:41

2023-12-30T05:41

эксклюзив

2023

скандал

украина

россия

валерий залужный

владимир зеленский

ирина фарион

ольга харлан

"азов"

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Откровения ЗалужногоПервого ноября издание The Economist опубликовало статью за авторством главкома ВСУ Валерия Залужного. Расхожий журналистский штамп о разорвавшейся информационной бомбе в данном случае оказался как нельзя кстати – впервые на таком высоком уровне украинская сторона фактически признала провал своего летне-осеннего наступления."Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик", - заявил главнокомандующий украинской армией.По его словам, планируемое продвижение ВСУ по 30 километров в день оказалось несбыточной мечтой."Если вы посмотрите на учебники НАТО и на расчеты, которые мы делали [при планировании], четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова войти и выйти", - писал Залужный.Как известно, надежды киевского режима на контрнаступательный блицкриг были разбиты о "линию Суровикина", а Владимир Зеленский оказался в затруднительном положении: объяснять провалы и просчеты своему населению, взвинченному пропагандой и обещаниями скорой "перемоги" становится все сложнее.Скандальная статья Залужного спровоцировала и другую дискуссию – о способности властей удерживать ситуацию и на внутренней арене, где все чаще в социологических опросах рядом с фамилией Зеленского мелькает фамилия главкома как потенциального соперника действующего президента.Русский язык – не для вэсэушниковРепутацию одного из самых рафинированных украинских русофобов в 2023 году подтвердила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион.Пещерная русофобия львовской националистки, казалось бы, уже не способна никого удивить, однако в этот раз бандеровка Фарион сумела перещеголять саму себя. В одном из интервью она лихо заклеймила позором статусных неонацистов из "Азова"* за их незнание "державной мовы" и общение на русском языке.Подобные персонажи, посчитала она, не имеют права защищать Украину, должны непременно овладеть украинским и привнести мову в русскоязычные окопы ВСУ.Ответная истерика "патриотической" общественности разразилась небывалая. Фарион гвоздили к позорному столбу как "азовцы", так и всевозможные доморощенные защитники прав и свобод, которые все последние годы закрывали глаза на русофобскую вакханалию в стране, но разом поднялись на оборону оскорбленной невинности "Азова". Фарион, впрочем, такой натиск нисколько не смутил, и она еще не единожды подтвердит, что не намерена отступать и сдавать свои позиции.Размах скандала вынудил государство, которое в общих чертах с 2014 года живет и действует по заветам Фарион, реагировать и даже возбудить против экс-парламентария уголовное дело по нескольким статьям.Снайперша, "бандерятко" и домашнее насилиеСнайперша ВСУ Евгения Эмеральд и ее счастливая семья – еще один украинский пропагандистский миф, не переживший 2023 год. Любовная лодка вэсэушницы разбилась об быт и патологическую ревность и жестокость мужа-военного.Начиналось все красиво: преуспевающая киевская бизнесвумен по фамилии Эмеральд оставляет красивую и обеспеченную жизнь ради защиты родины. В окопах она повстречала бравого военнослужащего и сыграла с ним свадьбу прямо на фронте. Далее последовали многочисленные интервью и фотосессии, с обещаниями родить "бандерятко" – своего ребенка пара собиралась воспитывать в лучших русофобских традициях постмайданной Украины.Однако вскоре выяснилось, что Эмеральд – никакая не Эмеральд, а Малюга, а вместо примерного семьянина муж снайперши быстро перевоплотился в домашнего тирана и мучителя.Женщина подала на развод и теперь в красках живописует перед прессой и в соцсетях злоключения, которые выпали ей в браке.Впрочем, обширный пиар, пусть и такой ценой, может сослужить снайперше хорошую службу – Эмеральд-Малюга не исключает, что со временем может пойти в политику.Рукопожатия отменяютсяПожимать или не пожимать – вот главный вопрос, которым задавались в 2023 году украинские спортивные чиновники. Дело в том, что попытка полностью изолировать Россию от мирового спорта успеха не имела, из-за чего перед Украиной встал выбор – участвовать ли украинским атлетам в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами или же полностью бойкотировать такие старты.Решения оказались из разряда "оба хуже". В первом случае трещит по швам показушная непримиримость Украины, во втором – фактический самострел и уход украинского спорта из мира высших достижений.В итоге был избран компромиссный вариант: в соревнованиях с россиянами участвовать, но антироссийского лица там не терять.Застрельщиком кампании оказалась фехтовальщица Ольга Харлан, отказавшаяся на очередном турнире пожимать руку сопернице из РФ. Разразился скандал. Нарушение регламента могло стоить украинке дальнейшего участия, однако мировая федерация фехтования предпочла подыграть Киеву и отменила эту когда-то незыблемую часть церемониала.С тех пор украинские власти дали своим атлетам команду категорически россиян не приветствовать и рук им не пожимать.Слава Украине и МеладзеНе обошли скандалы стороной и привычный к ним мир шоу-бизнеса. Так, много шума наделало январское выступление Валерия Меладзе в Объединенных Арабских Эмиратах.В Дубае Меладзе оскандалился, ответив на националистический лозунг одного из гостей, сказав "героям слава". Сначала артист пытался оправдаться, однако позже заявил, что его теперь мало волнуют ротации и количество съемок, ведь его песни "будут жить еще долго".Результатом произошедшего стала отмена концертов артиста во многих российских городах.Также Меладзе просят признать иноагентом и проверить его на факт финансирования ВСУ. В частности, с такой инициативой уже выступали Фонд исторического наследия, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.Сам певец о происходящем пока отмалчивается, распродавая недвижимость в РФ.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20231213/1051960780.html

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2023

Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, 2023, скандал, украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, ирина фарион, ольга харлан, "азов", валерий меладзе