Казах, который прикончил СССР
© РИА Новости . Б. Казаков / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Портрет Ануара Алимжанова". Художник Салихитдин Айтбаев.
32 года назад, 30 декабря 1991 года, в Минске было подписано "Временное соглашение о Совете глав государств и Совете глав правительств Содружества Независимых Государств"
То есть высшего руководящего органа СНГ — нового межгосударственного объединения, вступающего в полноценную жизнь на уже остывающем «трупе» гигантского исполина, — СССР.
Под руководством Леонида Кравчука 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла «Акт провозглашения независимости Украины» и начала свой путь из СССР.
При этом своей подписью никакого СССР Кравчук не хоронил. Да, способствовал, когда 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще вместе с украинским премьером Витольдом Фокиным, представителями России Борисом Ельциным и Геннадием Бурбулисом и представителями Белоруссии Станиславом Шушкевичем и Вячеславом Кебичем поставил подпись о создании вместо СССР некоего СНГ — Содружества Независимых Государств.
Но если быть максимально точным, то официально Союз похоронил 26 декабря 1991 года некто Ануар Алимжанов, 61-летний председатель Совета Республик Верховного Совета СССР — органа, который и принял так называемую «Декларацию № 142-Н» о прекращении существования Союза, признании Беловежского соглашения и создании СНГ.
Сделано это было как минимум с двумя серьезными нарушениями законодательства СССР.
Во-первых, сам Совет Республик был образован законом СССР № 2392-1 от 5 сентября 1991 года, но не был предусмотрен действующей тогда Конституцией Союза.
Во-вторых, свое поистине историческое решение Совет Республик принимал вопреки закону СССР № 1409-I «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года и итогам Всесоюзного референдума о сохранении СССР, проведенного весной 1991 года.
30 декабря 2021, 09:57Урок СССР: одиннадцать друзей collapseРовно 30 лет назад, 30 декабря 1991 года, в Минске было подписано «Временное соглашение о Совете глав государств и Совете глав правительств Содружества Независимых Государств». То есть высшего руководящего органа СНГ — нового межгосударственного объединения, вступающего в полноценную жизнь на уже остывающем «трупе» гигантского исполина — СССР
То есть получилось, что не совсем легитимные люди распустили очень легитимное государственное образование. Но кого это тогда интересовало, когда даже сам первый и единственный президент Союза Михаил Горбачев накануне в обращении к народу объявил о сложении своих полномочий, а телевидение транслировало спуск флага СССР и подъем на его место флага России?
Никого. Все подчинились железной поступи истории, о которой Аскар Алимжанов, сын «могильщика СССР» скажет: «Это была война чиновников Москвы, России, но не наша! Вернее, эта была не наша война».
Война за власть и доступ к кормушке без конкурентов.
Но нельзя и сказать, что те, кто валил Союз, не понимали, что они делают. И не чувствовали, что история может предъявить им свой счет. Хотя бы моральный.
Уже тогда блестяще проявился стиль Кравчука — его умение ходить между капелек дождя, чтобы и дело сделать, и не забрызгаться. Идя к развалу СССР, Кравчук желал получить свободу маневра в виде голосования на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года за независимость Украины.
И он ее получил: за высказались 90,32% пришедших к урнам для голосования. При явке 84,18% из 37,885 миллиона жителей республики, имевших право голоса.
Но Кравчук, похоже, очень боялся и, стараясь угодить всем и разделить ответственность с кем угодно, осторожничал. Потому что ни «Акт провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 года, ни вопрос референдума о его подтверждении 1 декабря 1991 года не содержали прямого утверждения о выходе Украины из СССР.
Да и сам Кравчук, ставший президентом, опасался ответственности очень долго и потому только через полгода после кончины СССР, 19 июня 1992 года, подписал закон о полном исключении упоминаний о Союзе из Конституции Украины 1978 года, которая с изменениями действовала на Украине до 18 июня 1996 года.
8 января 2022, 10:18Искандер Хисамов: Роспуск СССР был сбросом неэффективных активовТридцать лет тому назад СССР не развалился вдруг, к этому привело накопление тяжелейших проблем и противоречий, которые особенно ярко проявлялись на национальных окраинах огромной страны. Сохранить Союз было нельзя, считает главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов
Понимал, что делает, и Ануар Алимжанов, который во время голосования за прекращение жизни СССР сказал: «Что мы потеряли, мы знаем, а вот что приобрели, неизвестно».
Но депутаты Совета Республик практически единогласно проголосовали за эту неизвестность. Они надеялись, что дома, в этих самых национальных республиках, их ждут премиально-утешительные коржики…
Но, в принципе, это символично, что последнюю точку в развале СССР в 1991 году поставил именно казах.
Ведь за пять лет до этого, в декабре 1986 года, именно в Казахстане (тогда Казахской ССР) случился «желтоксан» (по-казахски — декабрь) — волнения казахской молодежи, получившие еще название «восстание казахов против русских».
После разгона демонстраций сторонников Льва Троцкого и Григория Зиновьева 7 ноября 1927 года это было впервые в истории СССР, когда манифестантами были выдвинуты политические требования — провести реформы в СССР на основе возросшего национального самосознания коренных национальностей союзных республик.
Украина, тогда УССР, молчала и не отсвечивала — ее элиты (уже с Кравчуком) тогда все устраивало.
Об Ануаре Алимжанове писатель Леонид Тер-Акопян позже вспоминал, что он на своем посту «предостерегал от горячности и опрометчивости, добивался взаимопонимания и согласия», хотя в голосе его уже чувствовались «ноты усталости и обреченности».
Алимжанов, похоже, интуитивно чувствовал, что его новую малую Родину, ставшую независимой, ждут непростые времена. И тогда уже предупреждал: «Увы, оказалось, что в истории перешагивать через эпохи невозможно. И вот мы снова вернулись к капитализму. Причем, наверное, не в развитом его виде, а, может быть, в самой дикой форме».
Он оказался прав. Почему? Может быть, потому, что одновременно с занятием высокой политикой Алимжанов был журналистом и писателем, о котором в Москве как-то сказали: «В Казахстане сегодня есть два писателя: один ведет себя так, как будто перед ним в долгу весь мир, а другой словно он должен всему миру».
7 января 2022, 08:18Александр Руцкой о том, кто виноват в развале СССРК распаду Советского Союза 30 лет тому назад привели цепь роковых событий, серьёзные внутренние проблемы, внешнее влияние и предательство конкретных политиков, считает генерал-майор авиации, герой Советского Союза, бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой
По общему мнению, Алимжанов хорошо знал и чувствовал настроения простого народа, скрупулезно и вдумчиво занимался историей и имел больше информации о подлинном состоянии дел в стране и настроениях в ее правящей элите.
Может, потому, что по роду общественной деятельности Алимжанов много времени занимался изучением антиколониальной деятельности в странах Азии и Африки.
Одно время он с 1959 года являлся заместителем председателя Советского комитета по связям с писателями Азии и Африки, был активным членом афро-азиатской Ассоциации писателей и Европейского сообщества культуры, возглавлял Комитет защиты мира, которые тогда курировал так называемую антикапиталистическую и антиколониальную борьбу.
Во время этой работы ему и могли рассказать, что бывает, если борющиеся за независимость страны перешагивают исторические формации, дерутся за власть, а к ней потом дорываются бывшие «борцы».
Не исключено, что видеть картину жизни и чувствовать настроения людей помогали Алимжанову и его подлинные левые коммуно-социалистические взгляды, от которых он не поспешил отказываться, как многие его марксистско-ленинские эксплуататоры «самого верного учения».
Сам он был коммунистом с 23 лет (в КПСС вступил в 1953 году). После запрета этой партии в ноябре 1991 года создал и возглавил Социалистическую партию Казахстана. И все отмечали, что он не был типичным представителем тогдашней чванливой и жадной к материальным благам партхозноменклатуры.
Его сын Аскар вспоминал:
«Мы, конечно, были обеспечены, но машины и дачи тогда не было. Я помню рассказ мамы, что, когда они получили первое жилье, это была комната 8 квадратов, и она не знала, чем ее заставить — такой огромной казалась!
На мой вопрос, почему ты не приватизировал квартиру, он ответил, что если бы я это сделал, то тебе бы потом это аукнулось. Теперь я понимаю, что он правильно поступил».
Умер Алимжанов относительно молодым — в 1993 году в возрасте 63 лет.
А родился 2 мая 1930 года в ауле Карлыгаш Талдыкорганской области и происходил из подрода болатшы рода каракерей племени найманов так называемого Среднего жуза, который считается самым уравновешенным и даже мудрым.
Есть даже казахская пословица «Дай Старшему жузу посох и пусть пасет скот, дай Среднему жузу перо и пусть решает споры, дай Младшему жузу копье и отправь на врага».
Однако сделать Алимжанов успел очень много. И для себя, и для республики.
О нем можно сказать, что он политический и общественный деятель, который всю жизнь плодотворно занимался творчеством. После окончания Казахского госуниверситета в Алма-Ате работал собственным корреспондентом «Литературной газеты», а потом главной газеты СССР «Правды» по Центральной Азии и Казахстану.
Был главным редактором киностудии «Казахфильм» и литературного еженедельника «Казах адебиети», избирался первым секретарем Союза писателей Казахстана и одновременно секретарем правления Союза писателей СССР.
С перестройкой после 1985 года пошел в политику — был председателем Казахского Фонда культуры, председателем Совета мира и согласия Республики Казахстан, избирался депутатом парламента своей республики и Союза, был делегатом 24 и 25 съездов КПСС, возглавлял Казахское агентство охраны авторских прав и Ассоциацию коммерческого телевидения и радиовещания Казахской ССР.
Пока 20 октября 1991 года не стал председателем Совета Республик ВС СССР, который и успешно похоронил.
Но в истории и культуре Казахстана он навсегда останется как один из подвижников изучения его подлинной истории, развития и становления национального самосознания казахов, хотя никогда не выходил за рамки социалистического реализма и догм классического советского интернационализма.
Но он создал не только несколько романов и повестей («Пятьдесят тысяч миль по воде и суше», «Караван идет к солнцу», «Синие горы» — повесть о современности, «Сувенир из Отрара», «Степное эхо», «Стрела Махамбета», «Гонец», «Трон Рудаки», «Возвращение учителя»), но и был активным общественником, который занимался проблемой сохранения Аральского моря и памятников истории.
Многие уверены, что, например, сохранение куланов Аральского моря, которые были перевезены на побережье Капшагая, — это вообще целиком его заслуга. Он организовал Валихановские чтения и первую экспедицию из Казахстана по Шелковому пути, начиная с Алаколя, в Каракол, Бишкек, Ташкент, Самарканд, Бухару, Хиву и к Аральскому морю, активно и успешно боролся за закрытие ядерного полигона под Семипалатинском.
Считается, что именно он вернул казахскому народу имя Насра Аль-Фараби, философа, математика, теоретика музыки, ученого и одного из крупнейших представителей средневековой восточной философии, которого за глубокий ум и обширные знания называли вторым учителем (после Аристотеля) древности.
И в Казахстане хранят память об Алимжанове. Есть школа его имени на родине под Талдыкорганом, названа улица в Алма-Ате, по республике было организованы широкие чтения, посвященные 90-летию писателя, была презентована книга Габбаса Кабышулы «Ануар 90».
Потому что, как написал Мурат Ауэзов, сын казахстанского «нашего всего» — писателя Мухтара Ауэзова — общественный деятель и культуролог, «мы были патриотами и формировали наше чувствование в большей степени две личности — Олжас Сулейменов и Ануар Алимжанов.
Олжас воздействовал на нас эмоционально, а Ануар — через разум и знания».
Похоронен же Алимжанов в Алма-Ате, где в январе 2022 года пожинали плоды главного его деяния — похорон СССР: стреляли, травили слезоточивым газом, избивали дубинками и арматурой, убивали другу друга и резали головы представители народа, «славные джигиты которого ставят ценности и интересы народа, нации, государства выше своих личных амбиций и обид».
Виноват ли в этом Ануар Алимжанов? Воистину, нам не дано предугадать…