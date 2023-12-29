https://ukraina.ru/20231229/1052491612.html

Российские войска получили партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" – Ростех

Российские войска получили партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" – Ростех - 29.12.2023 Украина.ру

Российские войска получили партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" – Ростех

Последнюю в 2023 году партию модернизированных самоходок 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С", а также самоходных миномётов 2С4 "Тюльпан" после капитального ремонта передала в войска госкорпорация "Ростех". Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба госкорпорации

2023-12-29T10:01

2023-12-29T10:01

2023-12-29T10:01

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"Госкорпорация передала Минобороны России завершающую в этом году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С". Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года в войска после капитального ремонта отправились 240-миллиметровые самоходные миномёты 2С4 "Тюльпан" и самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С", - говорится в сообщении."Мста-С" в варианте М1 оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО). Эта система позволяет боевой машине в автономном режиме определять текущие координаты и рассчитывает параметры стрельбы с закрытых огневых позиций, отмечается в сообщении.В варианте М2 самоходные гаубицы имеют модернизированную версией АСУНО с улучшенными показателями точности и возможностью отображения электронной карты местности. Модернизированная АСУНО позволяет гаубице вести стрельбу в режиме одновременного огневого налёта, когда одно орудие может поразить цель пятью снарядами одновременно, после чего оперативно покинуть огневую позицию.

https://ukraina.ru/20231229/1052488605.html

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новости, россия, впк, ростех, артиллерия, гаубицы, вс рф, сво