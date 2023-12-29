Российские войска получили партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" – Ростех - 29.12.2023 Украина.ру
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Российские войска получили партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" – Ростех
Российские войска получили партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" – Ростех - 29.12.2023 Украина.ру
Российские войска получили партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" – Ростех
Последнюю в 2023 году партию модернизированных самоходок 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С", а также самоходных миномётов 2С4 "Тюльпан" после капитального ремонта передала в войска госкорпорация "Ростех". Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба госкорпорации
2023-12-29T10:01
2023-12-29T10:01
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"Госкорпорация передала Минобороны России завершающую в этом году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С". Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года в войска после капитального ремонта отправились 240-миллиметровые самоходные миномёты 2С4 "Тюльпан" и самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С", - говорится в сообщении."Мста-С" в варианте М1 оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО). Эта система позволяет боевой машине в автономном режиме определять текущие координаты и рассчитывает параметры стрельбы с закрытых огневых позиций, отмечается в сообщении.В варианте М2 самоходные гаубицы имеют модернизированную версией АСУНО с улучшенными показателями точности и возможностью отображения электронной карты местности. Модернизированная АСУНО позволяет гаубице вести стрельбу в режиме одновременного огневого налёта, когда одно орудие может поразить цель пятью снарядами одновременно, после чего оперативно покинуть огневую позицию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, впк, ростех, артиллерия, гаубицы, вс рф, сво
Новости, Россия, ВПК, Ростех, артиллерия, гаубицы, ВС РФ, СВО

Российские войска получили партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" – Ростех

10:01 29.12.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Последнюю в 2023 году партию модернизированных самоходок 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С", а также самоходных миномётов 2С4 "Тюльпан" после капитального ремонта передала в войска госкорпорация "Ростех". Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба госкорпорации
"Госкорпорация передала Минобороны России завершающую в этом году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С". Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года в войска после капитального ремонта отправились 240-миллиметровые самоходные миномёты 2С4 "Тюльпан" и самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С", - говорится в сообщении.
"Мста-С" в варианте М1 оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО). Эта система позволяет боевой машине в автономном режиме определять текущие координаты и рассчитывает параметры стрельбы с закрытых огневых позиций, отмечается в сообщении.
В варианте М2 самоходные гаубицы имеют модернизированную версией АСУНО с улучшенными показателями точности и возможностью отображения электронной карты местности. Модернизированная АСУНО позволяет гаубице вести стрельбу в режиме одновременного огневого налёта, когда одно орудие может поразить цель пятью снарядами одновременно, после чего оперативно покинуть огневую позицию.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники КиевуГлава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, передает "Россия 24"
 
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Заголовок открываемого материала
10:33Нужны российские игры со сценарием без искажения истории – Чернышенко
10:01Российские войска получили партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" – Ростех
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