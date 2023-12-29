https://ukraina.ru/20231229/1052488605.html

"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву

"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву - 29.12.2023 Украина.ру

"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, передает "Россия 24"

2023-12-29T07:27

2023-12-29T07:27

2023-12-29T07:30

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"Когда кто-то оказывает кому-то черную неблагодарность, то люди с совестью стыдятся этого и, может быть, даже засыпают с трудом. Те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого ощущения, такого чувства лишены", - сказал министр.На днях сообщалось, что ФРГ поставила Украине три ЗСУ Gepard, а также две бронированные машины для разминирования.

https://ukraina.ru/20231228/1052457145.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вооружение, фрг, сергей лавров, россия, германия, зарубежье