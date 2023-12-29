https://ukraina.ru/20231229/1052488605.html
"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву
"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву - 29.12.2023 Украина.ру
"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву
Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, передает "Россия 24"
2023-12-29T07:27
2023-12-29T07:27
2023-12-29T07:30
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"Когда кто-то оказывает кому-то черную неблагодарность, то люди с совестью стыдятся этого и, может быть, даже засыпают с трудом. Те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого ощущения, такого чувства лишены", - сказал министр.На днях сообщалось, что ФРГ поставила Украине три ЗСУ Gepard, а также две бронированные машины для разминирования.
https://ukraina.ru/20231228/1052457145.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вооружение, фрг, сергей лавров, россия, германия, зарубежье
Новости, вооружение, ФРГ, Сергей Лавров, Россия, Германия, Зарубежье
"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву
07:27 29.12.2023 (обновлено: 07:30 29.12.2023)
Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, передает "Россия 24"