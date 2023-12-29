"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву - 29.12.2023 Украина.ру
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"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву
"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву - 29.12.2023 Украина.ру
"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву
Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, передает "Россия 24"
2023-12-29T07:27
2023-12-29T07:30
новости
вооружение
фрг
сергей лавров
россия
германия
зарубежье
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"Когда кто-то оказывает кому-то черную неблагодарность, то люди с совестью стыдятся этого и, может быть, даже засыпают с трудом. Те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого ощущения, такого чувства лишены", - сказал министр.На днях сообщалось, что ФРГ поставила Украине три ЗСУ Gepard, а также две бронированные машины для разминирования.
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новости, вооружение, фрг, сергей лавров, россия, германия, зарубежье
Новости, вооружение, ФРГ, Сергей Лавров, Россия, Германия, Зарубежье

"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву

07:27 29.12.2023 (обновлено: 07:30 29.12.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал поставки немецкого вооружения на Украину после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, передает "Россия 24"
"Когда кто-то оказывает кому-то черную неблагодарность, то люди с совестью стыдятся этого и, может быть, даже засыпают с трудом. Те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого ощущения, такого чувства лишены", - сказал министр.
На днях сообщалось, что ФРГ поставила Украине три ЗСУ Gepard, а также две бронированные машины для разминирования.
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Заголовок открываемого материала
07:27"Лишены чувства стыда": Лавров прокомментировал поставки немецкой военной техники Киеву
07:24Предпосылок для скорой отмены Евросоюзом антироссийских санкций нет – посол в Германии
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