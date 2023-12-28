Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки - 28.12.2023 Украина.ру
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Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки - 28.12.2023 Украина.ру
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Вечером, 28 декабря, украинская армия атаковала центр Горловки в ДНР. Ранения в следствие обстрела ВСУ получила мирная жительница, сообщил глава городской администрации Иван Приходько
2023-12-28T23:26
2023-12-28T23:26
новости
горловка
днр
раненые
всу
обстрелы
сво
спецоперация
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Украинская армия использовала ракетные системы залпового огня.Только за вечер в Горловке обстрелами повреждены не менее пяти жилых домов, а также обесточен жилмассив "Строитель". Представительство&nbsp;ДНР&nbsp;в&nbsp;СЦКК&nbsp;ранее в четверг сообщило, что в 21.40 (мск)&nbsp;ВСУ&nbsp;выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института.
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новости, горловка, днр, раненые, всу, обстрелы, сво, спецоперация
Новости, Горловка, ДНР, раненые, ВСУ, обстрелы, СВО, Спецоперация

Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки

23:26 28.12.2023
 
Горловка
Горловка
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Вечером, 28 декабря, украинская армия атаковала центр Горловки в ДНР. Ранения в следствие обстрела ВСУ получила мирная жительница, сообщил глава городской администрации Иван Приходько
"Обстрелом ВФУ ранена мирная горловчанка", – написал он в своём телеграм-канале.
Украинская армия использовала ракетные системы залпового огня.
Только за вечер в Горловке обстрелами повреждены не менее пяти жилых домов, а также обесточен жилмассив "Строитель".
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило, что в 21.40 (мск) ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института.
 
НовостиГорловкаДНРраненыеВСУобстрелыСВОСпецоперация
 
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