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Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки - 28.12.2023 Украина.ру
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Вечером, 28 декабря, украинская армия атаковала центр Горловки в ДНР. Ранения в следствие обстрела ВСУ получила мирная жительница, сообщил глава городской администрации Иван Приходько
2023-12-28T23:26
2023-12-28T23:26
2023-12-28T23:26
новости
горловка
днр
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обстрелы
сво
спецоперация
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Украинская армия использовала ракетные системы залпового огня.Только за вечер в Горловке обстрелами повреждены не менее пяти жилых домов, а также обесточен жилмассив "Строитель". Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило, что в 21.40 (мск) ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, горловка, днр, раненые, всу, обстрелы, сво, спецоперация
Новости, Горловка, ДНР, раненые, ВСУ, обстрелы, СВО, Спецоперация
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Вечером, 28 декабря, украинская армия атаковала центр Горловки в ДНР. Ранения в следствие обстрела ВСУ получила мирная жительница, сообщил глава городской администрации Иван Приходько
"Обстрелом ВФУ ранена мирная горловчанка", – написал он в своём телеграм-канале.
Украинская армия использовала ракетные системы залпового огня.
Только за вечер в Горловке обстрелами повреждены не менее пяти жилых домов, а также обесточен жилмассив "Строитель".
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило, что в 21.40 (мск) ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института.