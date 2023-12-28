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Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки

Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки - 28.12.2023 Украина.ру

Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки

Вечером, 28 декабря, украинская армия атаковала центр Горловки в ДНР. Ранения в следствие обстрела ВСУ получила мирная жительница, сообщил глава городской администрации Иван Приходько

2023-12-28T23:26

2023-12-28T23:26

2023-12-28T23:26

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Украинская армия использовала ракетные системы залпового огня.Только за вечер в Горловке обстрелами повреждены не менее пяти жилых домов, а также обесточен жилмассив "Строитель". Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило, что в 21.40 (мск) ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института.

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новости, горловка, днр, раненые, всу, обстрелы, сво, спецоперация