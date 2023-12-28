https://ukraina.ru/20231228/1052480559.html

На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз

На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз - 28.12.2023 Украина.ру

На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз

В четверг, 28 декабря, украинский Кабмин внёс изменения в размеры платы за предоставление услуг министерства внутренних дел, что привело к значительному подорожанию услуг для водителей. С 1 января 2024 года выдача водительских прав, сдача экзаменов и регистрация авто подорожает в десятки раз

2023-12-28T19:09

2023-12-28T19:09

2023-12-28T19:10

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Согласно опубликованному на сайте правительства Украины постановлению, следует, что цены на сервисные услуги МВД вырастут: на выдачу водительского удостоверения – с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен (6 долларов), принятие теоретического экзамена – с 13 гривен (около 25 центов) до 250 (6,6 доллара), принятие практического экзамена – с 13 гривен (около 25 центов) до 420 (11 долларов), регистрацию, перерегистрацию транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета – с 200 гривен (5,3 доллара) до 350 (9,3 доллара).Ранее сообщалось, что Киев каждый день тратит на Вооруженные силы Украины по пять миллиардов гривен.

https://ukraina.ru/20231228/1052455568.html

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новости, украина, водительские права, регистрация, автомобили