На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз - 28.12.2023 Украина.ру
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На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз
На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз - 28.12.2023 Украина.ру
На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз
В четверг, 28 декабря, украинский Кабмин внёс изменения в размеры платы за предоставление услуг министерства внутренних дел, что привело к значительному подорожанию услуг для водителей. С 1 января 2024 года выдача водительских прав, сдача экзаменов и регистрация авто подорожает в десятки раз
2023-12-28T19:09
2023-12-28T19:10
новости
украина
водительские права
регистрация
автомобили
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Согласно опубликованному на сайте правительства Украины постановлению, следует, что цены на сервисные услуги МВД вырастут: на выдачу водительского удостоверения – с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен (6 долларов), принятие теоретического экзамена – с 13 гривен (около 25 центов) до 250 (6,6 доллара), принятие практического экзамена – с 13 гривен (около 25 центов) до 420 (11 долларов), регистрацию, перерегистрацию транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета – с 200 гривен (5,3 доллара) до 350 (9,3 доллара).Ранее сообщалось, что Киев каждый день тратит на Вооруженные силы Украины по пять миллиардов гривен.
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новости, украина, водительские права, регистрация, автомобили
Новости, Украина, водительские права, регистрация, автомобили

На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз

19:09 28.12.2023 (обновлено: 19:10 28.12.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
В четверг, 28 декабря, украинский Кабмин внёс изменения в размеры платы за предоставление услуг министерства внутренних дел, что привело к значительному подорожанию услуг для водителей. С 1 января 2024 года выдача водительских прав, сдача экзаменов и регистрация авто подорожает в десятки раз
Согласно опубликованному на сайте правительства Украины постановлению, следует, что цены на сервисные услуги МВД вырастут: на выдачу водительского удостоверения – с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен (6 долларов), принятие теоретического экзамена – с 13 гривен (около 25 центов) до 250 (6,6 доллара), принятие практического экзамена – с 13 гривен (около 25 центов) до 420 (11 долларов), регистрацию, перерегистрацию транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета – с 200 гривен (5,3 доллара) до 350 (9,3 доллара).
Ранее сообщалось, что Киев каждый день тратит на Вооруженные силы Украины по пять миллиардов гривен.
украина паспорт украинский загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
05:42
Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации Толпы украинских беженцев в Варшаве выстроились в очереди за новыми паспортами на фоне новостей о мобилизационном законопроекте. Об этом главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой сообщает на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
 
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19:09На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз
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