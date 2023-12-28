На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз
19:09 28.12.2023 (обновлено: 19:10 28.12.2023)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В четверг, 28 декабря, украинский Кабмин внёс изменения в размеры платы за предоставление услуг министерства внутренних дел, что привело к значительному подорожанию услуг для водителей. С 1 января 2024 года выдача водительских прав, сдача экзаменов и регистрация авто подорожает в десятки раз
Согласно опубликованному на сайте правительства Украины постановлению, следует, что цены на сервисные услуги МВД вырастут: на выдачу водительского удостоверения – с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен (6 долларов), принятие теоретического экзамена – с 13 гривен (около 25 центов) до 250 (6,6 доллара), принятие практического экзамена – с 13 гривен (около 25 центов) до 420 (11 долларов), регистрацию, перерегистрацию транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета – с 200 гривен (5,3 доллара) до 350 (9,3 доллара).
Ранее сообщалось, что Киев каждый день тратит на Вооруженные силы Украины по пять миллиардов гривен.
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