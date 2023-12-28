ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ
18:50 28.12.2023 (обновлено: 19:03 28.12.2023)
© ФСБ
© ФСБ
Вечером, 28 декабря, украинская армия обстреляла посёлок Суземка в Брянской области. Под огонь артиллерии ВСУ попал местный радиозавод "Стрела", передаёт телеграм-канал Mash
"ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в посёлке Суземка Брянской области. По нашей информации, пострадал один человек", – сказано в сообщении.
В сети также публикуют видео, снятое местной жительницей. Судя по кадрам на месте возник пожар, а автор ролика утверждает, что снаряд ВСУ попал в жилой дом.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, всего по гражданским объектам в селе украинская армия выпустила более 15 снарядов. По предварительной информации, в результате обстрела ранение получила мирная жительница.
"В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – уточнил губернатор.
Он добавил, что в результате атаки частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена.
Обследование территории населенного пункта продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте, а аварийные службы приступили к восстановительным работам, заключил Богомаз.