https://ukraina.ru/20231228/1052480027.html

ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ

ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ - 28.12.2023 Украина.ру

ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ

Вечером, 28 декабря, украинская армия обстреляла посёлок Суземка в Брянской области. Под огонь артиллерии ВСУ попал местный радиозавод "Стрела", передаёт телеграм-канал Mash

2023-12-28T18:50

2023-12-28T18:50

2023-12-28T19:03

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В сети также публикуют видео, снятое местной жительницей. Судя по кадрам на месте возник пожар, а автор ролика утверждает, что снаряд ВСУ попал в жилой дом. По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, всего по гражданским объектам в селе украинская армия выпустила более 15 снарядов. По предварительной информации, в результате обстрела ранение получила мирная жительница. Он добавил, что в результате атаки частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена. Обследование территории населенного пункта продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте, а аварийные службы приступили к восстановительным работам, заключил Богомаз.

https://ukraina.ru/20231228/1052464516.html

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новости, всу, обстрелы, александр богомаз, сво, спецоперация, брянская область