ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052480027.html
ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ
ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ - 28.12.2023 Украина.ру
ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ
Вечером, 28 декабря, украинская армия обстреляла посёлок Суземка в Брянской области. Под огонь артиллерии ВСУ попал местный радиозавод "Стрела", передаёт телеграм-канал Mash
2023-12-28T18:50
2023-12-28T19:03
новости
всу
обстрелы
александр богомаз
сво
спецоперация
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044063596_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3c834714f8238225ba3673de7b0d8f82.jpg
В сети также публикуют видео, снятое местной жительницей. Судя по кадрам на месте возник пожар, а автор ролика утверждает, что снаряд ВСУ попал в жилой дом. По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, всего по гражданским объектам в селе украинская армия выпустила более 15 снарядов. По предварительной информации, в результате обстрела ранение получила мирная жительница. Он добавил, что в результате атаки частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена. Обследование территории населенного пункта продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте, а аварийные службы приступили к восстановительным работам, заключил Богомаз.
https://ukraina.ru/20231228/1052464516.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044063596_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_35d42a7f9e313aa341dfa89ba0c5a647.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, обстрелы, александр богомаз, сво, спецоперация, брянская область
Новости, ВСУ, обстрелы, Александр Богомаз, СВО, Спецоперация, Брянская область

ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ

18:50 28.12.2023 (обновлено: 19:03 28.12.2023)
 
© ФСБ
© ФСБ
Читать в
Вечером, 28 декабря, украинская армия обстреляла посёлок Суземка в Брянской области. Под огонь артиллерии ВСУ попал местный радиозавод "Стрела", передаёт телеграм-канал Mash
"ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в посёлке Суземка Брянской области. По нашей информации, пострадал один человек", – сказано в сообщении.
В сети также публикуют видео, снятое местной жительницей. Судя по кадрам на месте возник пожар, а автор ролика утверждает, что снаряд ВСУ попал в жилой дом.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, всего по гражданским объектам в селе украинская армия выпустила более 15 снарядов. По предварительной информации, в результате обстрела ранение получила мирная жительница.
"В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – уточнил губернатор.
Он добавил, что в результате атаки частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена.
Обследование территории населенного пункта продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте, а аварийные службы приступили к восстановительным работам, заключил Богомаз.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
12:07
США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию БайденаУкраинские генералы, и уж тем более их американские советники, прекрасно знали, что ресурсные базы Киева и Москвы несопоставимы
 
НовостиВСУобстрелыАлександр БогомазСВОСпецоперацияБрянская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Ильхам Алиев, биография
19:09На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз
19:05Упущенный шанс. Итоги 28 декабря на Украине
18:50ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ
18:34В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
18:13Украина может стать антилидером по уровню рождаемости в мире
17:59Зеленский назначил глав Ровенской областной администрации и подконтрольной Киеву части ДНР
17:41Новое государство в Европе? В январе может быть провозглашена независимость Республики Сербской
17:04Из-за "голой вечерники" Анна Асти рискует остаться без российского гражданства
16:30Оппозиция пользуется моментом. Зачем Тимошенко потребовала от Зеленского план Б
16:15Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО
16:13Госдолг Украины побил очередной рекорд
16:01Звёзды потускнели. Под Новый год в России заработал институт репутации
15:17"Хочется поквитаться": Кочетков об ответных ударах России по Украине и вопросе с Одессой
14:49В России увеличили производство боеприпасов для артиллерии в 50 раз - Чемезов
14:43Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ
14:26"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе
14:06Российские военные уничтожили под Угледаром опорный пункт ВСУ
13:31Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – Лавров
13:14Невыученные уроки. За что поплатились участники "голой вечеринки"
Лента новостейМолния