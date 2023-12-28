Из-за "голой вечерники" Анна Асти рискует остаться без российского гражданства - 28.12.2023 Украина.ру
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Из-за "голой вечерники" Анна Асти рискует остаться без российского гражданства
Из-за "голой вечерники" Анна Асти рискует остаться без российского гражданства - 28.12.2023 Украина.ру
Из-за "голой вечерники" Анна Асти рискует остаться без российского гражданства
На Украине певицу Анна Асти называют при этом предательницей и вряд ли горят желанием принять ее обратно
2023-12-28T17:04
2023-12-28T17:04
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российское гражданство
вечеринка
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Певица Анна Асти получила российское гражданство всего два месяца назад, а теперь может его лишиться. Всё из-за её похода на "голую вечеринку" к Насте Ивлеевой, пишет Телеграм-канал SHOT. По данным издания, инициатива лишить российского паспорта Анну Дзюбу (настоящее имя Анны Асти) принадлежит активистам движения "Сорок Сороков". Анне теперь грозит не только лишение гражданства, но и штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После вечеринки начали отменять концерты и мероприятия с участием Анны Асти, в частности её выступление не состоится в клубе GIPSY и "Барвихе Luxury Village".Меж тем, на Украине, родине Анну Асти называют предательницей. Так, украинское издание "УНИАН" сообщает, что блогерша Анна Алхим спела на корпоративе песню "предательницы" Асти "Царица" и попала в новый скандал. При этом подчеркивается, что Алхим пела на украинской мове."Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда блогерша пропагандирует русскую музыку. Ранее она говорила, что продолжит слушать Асти, несмотря на то, что артистка родом с Украины уехала в РФ", - пишут журналисты. - "Алхим не хочет принимать тот факт, что российский артисты за прослушивание своих песен получают финансирование".* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
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новости, новости россии, новости украины, российское гражданство, вечеринка
Новости, новости России, Новости Украины, российское гражданство, вечеринка

Из-за "голой вечерники" Анна Асти рискует остаться без российского гражданства

17:04 28.12.2023
 
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На Украине певицу Анна Асти называют при этом предательницей и вряд ли горят желанием принять ее обратно
Певица Анна Асти получила российское гражданство всего два месяца назад, а теперь может его лишиться. Всё из-за её похода на "голую вечеринку" к Насте Ивлеевой, пишет Телеграм-канал SHOT.
По данным издания, инициатива лишить российского паспорта Анну Дзюбу (настоящее имя Анны Асти) принадлежит активистам движения "Сорок Сороков".
"Они считают, что автор хитов про "Царицу" и походы по барам забила на присягу, которую давала, когда получала паспорт гражданки РФ, и пошла на скандальную пати, которая нарушает традиционные ценности и направлена на пропаганду ЛГБТ*", – пишет SHOT.
Анне теперь грозит не только лишение гражданства, но и штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После вечеринки начали отменять концерты и мероприятия с участием Анны Асти, в частности её выступление не состоится в клубе GIPSY и "Барвихе Luxury Village".
Меж тем, на Украине, родине Анну Асти называют предательницей. Так, украинское издание "УНИАН" сообщает, что блогерша Анна Алхим спела на корпоративе песню "предательницы" Асти "Царица" и попала в новый скандал. При этом подчеркивается, что Алхим пела на украинской мове.
"Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда блогерша пропагандирует русскую музыку. Ранее она говорила, что продолжит слушать Асти, несмотря на то, что артистка родом с Украины уехала в РФ", - пишут журналисты. - "Алхим не хочет принимать тот факт, что российский артисты за прослушивание своих песен получают финансирование".
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
Анна Асти Asti - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 16:42
Украинская певица Анна Asti получила российский паспорт -СМИАнна Дзюба, бывшая участница проекта Artik & Asti теперь официально россиянка. Об этом сообщил 1 октября Телеграм-канал "Светский хроник"
 
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Заголовок открываемого материала
17:41Новое государство в Европе? В январе может быть провозглашена независимость Республики Сербской
17:04Из-за "голой вечерники" Анна Асти рискует остаться без российского гражданства
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