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Из-за "голой вечерники" Анна Асти рискует остаться без российского гражданства

Из-за "голой вечерники" Анна Асти рискует остаться без российского гражданства - 28.12.2023 Украина.ру

Из-за "голой вечерники" Анна Асти рискует остаться без российского гражданства

На Украине певицу Анна Асти называют при этом предательницей и вряд ли горят желанием принять ее обратно

2023-12-28T17:04

2023-12-28T17:04

2023-12-28T17:04

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Певица Анна Асти получила российское гражданство всего два месяца назад, а теперь может его лишиться. Всё из-за её похода на "голую вечеринку" к Насте Ивлеевой, пишет Телеграм-канал SHOT. По данным издания, инициатива лишить российского паспорта Анну Дзюбу (настоящее имя Анны Асти) принадлежит активистам движения "Сорок Сороков". Анне теперь грозит не только лишение гражданства, но и штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После вечеринки начали отменять концерты и мероприятия с участием Анны Асти, в частности её выступление не состоится в клубе GIPSY и "Барвихе Luxury Village".Меж тем, на Украине, родине Анну Асти называют предательницей. Так, украинское издание "УНИАН" сообщает, что блогерша Анна Алхим спела на корпоративе песню "предательницы" Асти "Царица" и попала в новый скандал. При этом подчеркивается, что Алхим пела на украинской мове."Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда блогерша пропагандирует русскую музыку. Ранее она говорила, что продолжит слушать Асти, несмотря на то, что артистка родом с Украины уехала в РФ", - пишут журналисты. - "Алхим не хочет принимать тот факт, что российский артисты за прослушивание своих песен получают финансирование".* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

https://ukraina.ru/20231002/1049850890.html

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