Новое государство в Европе? В январе может быть провозглашена независимость Республики Сербской - 28.12.2023 Украина.ру
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Новое государство в Европе? В январе может быть провозглашена независимость Республики Сербской
Новое государство в Европе? В январе может быть провозглашена независимость Республики Сербской - 28.12.2023 Украина.ру
Новое государство в Европе? В январе может быть провозглашена независимость Республики Сербской
Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что в ближайшее время может быть официально провозглашена независимость Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. По его словам, реализация такого сценария возможна до конца января
2023-12-28T17:41
2023-12-28T17:41
эксклюзив
милорад додик
республика сербская
босния и герцеговина
сербия
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Милорад Додик также заявил, что подобное решение вызовет ярость США, которые попытаются вмешаться в ситуацию, но друзья Республики Сербской этого не допустят.Впрочем, произойдёт это лишь в том случае, если верховный представитель по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт, которого в Республике Сербской считают самозванцем, объявит о принятии скандального закона, а рамках которого имущество РС будет переведено под юрисдикцию властей Боснии и Герцеговины. Подобная идея вынашивается властями БиГ и поддерживающим их Западом уже больше двух лет.Напомним, Республика Сербская является одним из двух субъектов (энтитетов) Боснии и Герцеговины. Вторым является Федерация БиГ, населённая бошняками и хорватами. Двусоставное государство появилось на свет в результате Боснийской войны и положившего ей конец Дейтонского соглашения, подписанного в 1995 году. На тот момент Запад был готов смириться с тем, что у боснийских сербов будет собственный политический субъект – при том, что их лидеры (речь прежде всего идёт о Радоване Караджиче и Ратко Младиче) были объявлены военными преступниками и обвинены в геноциде. Однако фактически сразу на права Республики Сербской началось наступление.С течением времени она была лишена более семи десятков полномочий, полагавшихся ей по Конституции БиГ. В основном это было сделано усилиями так называемого верховного представителя – назначаемого извне чиновника, любые распоряжения которого на территории Боснии и Герцеговины обязательны к исполнению. В БиГ давно называют Республику Сербскую "геноцидным образованием", а самих сербов – "геноцидным народом". Это связано с так называемым геноцидом в Сребренице – одним из придуманных коллективным Западом мифов, согласно которому боснийские сербы в 1995 году якобы целенаправленно уничтожили несколько тысяч боснийских мусульман. Со временем западные партнёры боснийских властей поставили себе цель превратить Боснию и Герцеговину в унитарное государство, и, таким образом, ликвидировать Республику Сербскую.Предыдущий верховный представитель Валентин Инцко, уходя с должности, издал указ о запрете отрицания "геноцида в Сребренице". В ответ власти Республики Сербской запретили исполнять этот указ на её территории. С приехавшим на смену Инцко Кристианом Шмидтом вышла ещё более интересная ситуация: власти РС отказались признавать его мандат. Это решение выглядит полностью оправданным. Шмидт был в одностороннем порядке назначен западными странами в обход Совбеза ООН, что грубейшими образом противоречит Дейтонским соглашениям. Шмидт сходу начал войну с Додиком, обвиняя его в сепаратизме и стремясь добиться от него подчинения.В итоге Додик подписал указ о неисполнении на территории Республики Сербской распоряжений Шмидта и Конституционного суда БиГ. В ответ Шмидт возбудил против лидера боснийских сербов уголовное дело, грозящее последнему пятью годами тюрьмы и запретом занимать любые государственные должности. Власти РС, в свою очередь, разработали законопроект, в рамках которого все её чиновники получат иммунитет от любых посягательств со стороны верховного представителя.Одним из наиболее принципиальных для боснийских сербов вопросов является статус госсобственности Республики Сербской. Власти БиГ и их западные покровители уже давно вынашивают идею отдать сербское имущество в распоряжение официального Сараево, что моментально превратит РС в сугубо декоративное образование с перспективой его скорого упразднения. До сих пор данная идея так и не вошла в стадию реализации, однако учитывая беспрецедентное давление, которое сегодня оказывается на боснийских сербов, это может произойти буквально в любой момент.Додик уже давно делает сепаратистские заявления, и многие наблюдатели полагают, что никаких реальных намерений отделиться от БиГ и провозгласить свою независимость у него нет – считается, что он просто торгуется, пытаясь как добиться того, чтобы у РС остались хоть какие-то права, так и отстоять собственные бизнес-интересы. Действительно, Республика Сербская – небольшое, экономически слабое образование, территория которого, к тому же, разделяется на две части так называемым округом Брчко, находящимся под международным (то есть американским и европейским) управлением. Она также была лишена выхода к морю. Это, разумеется, делалось специально для того, чтобы избежать возможности суверенизации РС. Кроме того, боснийские сербы имеет привычку каждый раз, когда на уровне официального Сараево продвигается какая-либо антисербская инициатива, покидать органы власти БиГ – но при этом они каждый раз в них возвращаются.Тем не менее, возможность провозглашения независимости Республики Сербской отнюдь не стоит сбрасывать со счетов. На стороне Милорада Додика находится Россия, которая также не считает Шмидта законным верховным представителям. Поддержку Додику выражала Венгрия в лице главы её МИДа Петера Сийярто, и даже президент Хорватии Зоран Миланович (его волнует статус боснийских хорватов, которые, в отличие от сербов, не имеют собственного энтитета). Да и элементарная логика подсказывает, что государство, две части которого друг друга искренне ненавидят, не имеет серьёзной исторической перспективы.И, как представляется, у текущей ситуации есть лишь два возможных выхода. Либо Республика Сербская действительно обретёт независимость, либо она будет уничтожена, что с огромной долей вероятности приведёт к геноциду – не вымышленному, как в Сребренице, а вполне настоящему. Мусульманские боевики на территории Боснии уже активно тренируются, их ряды растут, а объёмы получаемого ими оружия увеличиваются. В Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Сараево боснийских сербов (да и вообще любых сербов) считают проблемой, и очередное "восстановление территориальной целостности", сопровождаемое массовыми убийствами и этническими чистками, будет полностью соответствовать пунктам западной программы по переформатированию постъюгославского пространства.В свою очередь, суверенизация Республики Сербской с последующим воссоединением с Сербией полностью исключит такую возможность. Равно как и предотвратит кровопролитие.
https://ukraina.ru/20230715/1048020889.html
https://ukraina.ru/20230907/1049218377.html
https://ukraina.ru/20230427/1045717463.html
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эксклюзив, милорад додик, республика сербская, босния и герцеговина, сербия
Эксклюзив, Милорад Додик, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Сербия

Новое государство в Европе? В январе может быть провозглашена независимость Республики Сербской

17:41 28.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Budzak2
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© commons.wikimedia.org / Budzak2
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что в ближайшее время может быть официально провозглашена независимость Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. По его словам, реализация такого сценария возможна до конца января
Милорад Додик также заявил, что подобное решение вызовет ярость США, которые попытаются вмешаться в ситуацию, но друзья Республики Сербской этого не допустят.
Впрочем, произойдёт это лишь в том случае, если верховный представитель по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт, которого в Республике Сербской считают самозванцем, объявит о принятии скандального закона, а рамках которого имущество РС будет переведено под юрисдикцию властей Боснии и Герцеговины.
Подобная идея вынашивается властями БиГ и поддерживающим их Западом уже больше двух лет.
Напомним, Республика Сербская является одним из двух субъектов (энтитетов) Боснии и Герцеговины. Вторым является Федерация БиГ, населённая бошняками и хорватами.
Двусоставное государство появилось на свет в результате Боснийской войны и положившего ей конец Дейтонского соглашения, подписанного в 1995 году. На тот момент Запад был готов смириться с тем, что у боснийских сербов будет собственный политический субъект – при том, что их лидеры (речь прежде всего идёт о Радоване Караджиче и Ратко Младиче) были объявлены военными преступниками и обвинены в геноциде.
Однако фактически сразу на права Республики Сербской началось наступление.
С течением времени она была лишена более семи десятков полномочий, полагавшихся ей по Конституции БиГ. В основном это было сделано усилиями так называемого верховного представителя – назначаемого извне чиновника, любые распоряжения которого на территории Боснии и Герцеговины обязательны к исполнению.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2023
15 июля, 05:15
"Резня в Сребренице". Как Запад создал очередной фальшивый "геноцид"На днях наступила очередная годовщина событий в Сребренице, по итогам которых коллективный Запад обвинил боснийских сербов и их лидеров в геноциде мусульманского населения Боснии и Герцеговины. Это стало ещё одним примером того, как "мировое сообщество" создаёт собственную политическую реальность на основе манипуляций, да и просто откровенной лжи.
В БиГ давно называют Республику Сербскую "геноцидным образованием", а самих сербов – "геноцидным народом". Это связано с так называемым геноцидом в Сребренице – одним из придуманных коллективным Западом мифов, согласно которому боснийские сербы в 1995 году якобы целенаправленно уничтожили несколько тысяч боснийских мусульман.
Со временем западные партнёры боснийских властей поставили себе цель превратить Боснию и Герцеговину в унитарное государство, и, таким образом, ликвидировать Республику Сербскую.
Предыдущий верховный представитель Валентин Инцко, уходя с должности, издал указ о запрете отрицания "геноцида в Сребренице". В ответ власти Республики Сербской запретили исполнять этот указ на её территории.
С приехавшим на смену Инцко Кристианом Шмидтом вышла ещё более интересная ситуация: власти РС отказались признавать его мандат. Это решение выглядит полностью оправданным. Шмидт был в одностороннем порядке назначен западными странами в обход Совбеза ООН, что грубейшими образом противоречит Дейтонским соглашениям.
Шмидт сходу начал войну с Додиком, обвиняя его в сепаратизме и стремясь добиться от него подчинения.
В итоге Додик подписал указ о неисполнении на территории Республики Сербской распоряжений Шмидта и Конституционного суда БиГ. В ответ Шмидт возбудил против лидера боснийских сербов уголовное дело, грозящее последнему пятью годами тюрьмы и запретом занимать любые государственные должности.
Власти РС, в свою очередь, разработали законопроект, в рамках которого все её чиновники получат иммунитет от любых посягательств со стороны верховного представителя.
Одним из наиболее принципиальных для боснийских сербов вопросов является статус госсобственности Республики Сербской. Власти БиГ и их западные покровители уже давно вынашивают идею отдать сербское имущество в распоряжение официального Сараево, что моментально превратит РС в сугубо декоративное образование с перспективой его скорого упразднения.
До сих пор данная идея так и не вошла в стадию реализации, однако учитывая беспрецедентное давление, которое сегодня оказывается на боснийских сербов, это может произойти буквально в любой момент.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины М. Додиком - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 04:10
Последний оплот сербского сопротивления. Почему Запад хочет уничтожить Милорада ДодикаПрокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинение президенту Республики Сербской Милораду Додику. Лидеру боснийских сербов вменяется неисполнение указов т. н. верховного представителя — чиновника, осуществляющего внешнее управление страной и имеющего широчайший спектр полномочий
Додик уже давно делает сепаратистские заявления, и многие наблюдатели полагают, что никаких реальных намерений отделиться от БиГ и провозгласить свою независимость у него нет – считается, что он просто торгуется, пытаясь как добиться того, чтобы у РС остались хоть какие-то права, так и отстоять собственные бизнес-интересы.
Действительно, Республика Сербская – небольшое, экономически слабое образование, территория которого, к тому же, разделяется на две части так называемым округом Брчко, находящимся под международным (то есть американским и европейским) управлением.
Она также была лишена выхода к морю. Это, разумеется, делалось специально для того, чтобы избежать возможности суверенизации РС. Кроме того, боснийские сербы имеет привычку каждый раз, когда на уровне официального Сараево продвигается какая-либо антисербская инициатива, покидать органы власти БиГ – но при этом они каждый раз в них возвращаются.
Тем не менее, возможность провозглашения независимости Республики Сербской отнюдь не стоит сбрасывать со счетов. На стороне Милорада Додика находится Россия, которая также не считает Шмидта законным верховным представителям.
Поддержку Додику выражала Венгрия в лице главы её МИДа Петера Сийярто, и даже президент Хорватии Зоран Миланович (его волнует статус боснийских хорватов, которые, в отличие от сербов, не имеют собственного энтитета). Да и элементарная логика подсказывает, что государство, две части которого друг друга искренне ненавидят, не имеет серьёзной исторической перспективы.
И, как представляется, у текущей ситуации есть лишь два возможных выхода. Либо Республика Сербская действительно обретёт независимость, либо она будет уничтожена, что с огромной долей вероятности приведёт к геноциду – не вымышленному, как в Сребренице, а вполне настоящему.
Страны мира. Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
27 апреля, 07:22
Исчезнет ли Босния и Герцеговина с карты Европы, уступив место новому сербскому государствуВ Совете Европы 24 апреля прошло голосование по вопросу включения в эту организацию сепаратистского Косово. В итоге заявка Косово была принята большинством голосом
Мусульманские боевики на территории Боснии уже активно тренируются, их ряды растут, а объёмы получаемого ими оружия увеличиваются.
В Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Сараево боснийских сербов (да и вообще любых сербов) считают проблемой, и очередное "восстановление территориальной целостности", сопровождаемое массовыми убийствами и этническими чистками, будет полностью соответствовать пунктам западной программы по переформатированию постъюгославского пространства.
В свою очередь, суверенизация Республики Сербской с последующим воссоединением с Сербией полностью исключит такую возможность. Равно как и предотвратит кровопролитие.
 
ЭксклюзивМилорад ДодикРеспублика СербскаяБосния и ГерцеговинаСербия
 
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