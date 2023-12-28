https://ukraina.ru/20231228/1052472256.html
"Хочется поквитаться": Кочетков об ответных ударах России по Украине и вопросе с Одессой
"Хочется поквитаться": Кочетков об ответных ударах России по Украине и вопросе с Одессой - 28.12.2023 Украина.ру
"Хочется поквитаться": Кочетков об ответных ударах России по Украине и вопросе с Одессой
Один из лидеров общественного движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о связи событий в порту Феодосии и на железнодорожном... Украина.ру, 28.12.2023
2023-12-28T15:17
2023-12-28T15:17
2023-12-28T15:17
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Один из лидеров общественного движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о связи событий в порту Феодосии и на железнодорожном вокзале в Херсоне, а также о положении дел на фронте и прогнозах по наступательным операциям в новом году.
2023
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"Хочется поквитаться": Кочетков об ответных ударах России по Украине и вопросе с Одессой
Один из лидеров общественного движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о связи событий в порту Феодосии и на железнодорожном вокзале в Херсоне, а также о положении дел на фронте и прогнозах по наступательным операциям в новом году.