https://ukraina.ru/20231228/1052468151.html

В Киевской области увеличат количество блокпостов - в розыске 11 тысяч человек

В Киевской области увеличат количество блокпостов - в розыске 11 тысяч человек - 28.12.2023 Украина.ру

В Киевской области увеличат количество блокпостов - в розыске 11 тысяч человек

В мероприятиях задействуют сотрудников СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и военнослужащих 114-й отдельной бригады терробороны. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

2023-12-28T13:12

2023-12-28T13:12

2023-12-28T13:12

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Власти Киевской области усилят патрулирование мест скопления людей, а также увеличат количество блокнотов в регионе с 28 декабря по 6 января 2024 года. Решение объясняется усилением "контрдиверсионных мер". "Проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения. Такая работа также будет способствовать розыскным мероприятиям", - сообщили в администрации. Всего в розыск объявили более 11 тысяч человек. Все они якобы разыскиваются за совершение уголовных и административных правонарушений. Жителей региона просят с пониманием отнестись к проверкам на блокпостах. Граждан просят носить с собой документы и доносить в правоохранительные органы на тех, кто сфотографирует или снимет что-нибудь на видео.

https://ukraina.ru/20231228/1052466923.html

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