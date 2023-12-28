В Киевской области увеличат количество блокпостов - в розыске 11 тысяч человек
В мероприятиях задействуют сотрудников СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и военнослужащих 114-й отдельной бригады терробороны. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.
Власти Киевской области усилят патрулирование мест скопления людей, а также увеличат количество блокнотов в регионе с 28 декабря по 6 января 2024 года. Решение объясняется усилением "контрдиверсионных мер".
"Проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения. Такая работа также будет способствовать розыскным мероприятиям", - сообщили в администрации.
Всего в розыск объявили более 11 тысяч человек. Все они якобы разыскиваются за совершение уголовных и административных правонарушений.
Жителей региона просят с пониманием отнестись к проверкам на блокпостах. Граждан просят носить с собой документы и доносить в правоохранительные органы на тех, кто сфотографирует или снимет что-нибудь на видео.