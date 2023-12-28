https://ukraina.ru/20231228/1052467781.html

Невыученные уроки. За что поплатились участники "голой вечеринки"

Невыученные уроки. За что поплатились участники "голой вечеринки" - 28.12.2023 Украина.ру

Невыученные уроки. За что поплатились участники "голой вечеринки"

Крылатое изречение Sic transit gloria mundi — "Так проходит мирская слава" — вполне можно назвать девизом российского шоу-бизнеса в 2022 и 2023 годах

2023-12-28T13:14

2023-12-28T13:14

2023-12-28T13:14

эксклюзив

россия

сво

шоу-бизнес

киркоров

белоруссия

моргенштерн

ургант

никита михалков

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Прежде всесильные звёзды, которым до СВО прощали всё и всегда, внезапно для себя столкнулись с государством, которое стало проявлять несвойственную ему ранее принципиальность по всё большему количеству вопросов.Но возникает резонный вопрос: а почему государство стало таким принципиальным? Дело в совокупности факторов, которые звёзды шоу-бизнеса вовремя не осознали.Урок от журналистов и Харви ВайнштейнаПока у России сохранялись конструктивные взаимоотношения с Западом, отечественная бюрократия терпела десятки НКО и тысячи либеральных журналистов. Но после 2014 года эти отношения стали деградировать.НКО массово признавали нежелательными, а либеральных журналистов записывали в иноагенты. Моментом диалектического перехода изменений из количества в качество вполне можно назвать белорусский кризис 2020 года, когда против белорусской власти взбунтовались либерально-националистические СМИ.В 2020-2021 годах десятки белорусских СМИ и тысячи НКО прекратили своё существование. Российская бюрократия из белорусского опыта сделала выводы: либеральные журналисты, чья антигосударственная позиция долгое время воспринималась как блажь своенравного родственника, превратились в угрозу для государства.Вслед за Белоруссией бороться с либеральными СМИ начали и в России.Параллельно бюрократия пришла к осознанию необходимости корректировки своих взаимоотношений с интеллигенцией. Предпосылок к этому было множество.Государственная поддержка кинематографа приводила к неоднозначным результатам. Порой получалось весьма посредственное кино, а порой – повод для критического ролика от Евгения Баженова (BadComedian), который на YouTube набирал больше просмотров, чем было зрителей у оригинального фильма.Вплоть до появления отечественных стриминговых сервисов поделать что-либо с творцами-бракоделами было сложно – скамейка запасных оказывалась слишком короткой.Но онлайн-кинотеатры постепенно сделали своё дело: в кинематограф пришли новые технические специалисты и артисты, с которыми было легче работать. Заодно в индустрию хлынули деньги от крупных корпораций, граждане стали активно смотреть сериалы, а государство адаптировалось к изменившимся реалиям, сместив фокус господдержки с полного метра на сериалы и интернет-шоу.Так появился Институт развития интернета, который с 2015 года поддерживает производство самого разнообразного видеоконтента.В США усиление стриминговых сервисов сопровождались громким делом Харви Вайнштейна, обвинённого в харрасменте и изнасилованиях.Харви — талантливый кинопродюсер, пополнивший золотой фонд мирового кинематографа десятками картин — стал не нужен многим актрисам, которые пришли в индустрию через его постель. Вайнштейн проиграл схватку стримингам и был уничтожен теми, кому он помог возвыситься.В России громких посадок не было, поэтому отечественные артисты из этой истории выводов не сделали, продолжив считать себя незаменимыми.Уроки от Моргенштерна и ФНСЗаодно начальников начала тяготить романтизация уголовной жизни. В 2019 году хип-хоп исполнители столкнулись с отменой их концертов из-за треков с пропагандой употребления наркотиков.В 2020 году Верховный суд России запретил движение АУЕ — "Арестантское уголовное единство" — признав идеологию романтизации преступности и воровских понятий экстремистской.Известные рэперы тогда отделались штрафами и отменёнными концертами. Многие свой пыл поумерили и творчество скорректировали, но не признанный ныне иноагентом Алишер Валиев*, — Моргенштерн* — который решил, что ему под силу тягаться с государством.В июне 2021 года Валиева оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в своих клипах, в августе он заявил, что хотел бы стать президентом России, в ноябре счёл допустимым вступить в публичную перепалку с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.В начале февраля 2022 года Моргенштерн уехал из России, а следом переименовал свой ресторан в "Кайф и точка", что лишь ускорило присвоение ему статуса иноагента.Выводов из этой истории ни Моргенштерн, ни многие его коллеги по сцене не сделали.Репрессиями отечественные лидеры общественного мнения (ЛОМы) сочли уголовные дела против блогеров-"инфобизнесменов" Блиновской, Чекалиных и Шабутдинова по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.Однако то, что кому-то кажется репрессиями, на самом деле является следствием создания в структуре Федеральной налоговой службы отдельной инспекции для работы с физическими лицами, чьи доходы превышают 500 млн рублей в год.Инспекция начала работать с 1 февраля 2021 года, однако эту новость десятки ЛОМов проигнорировали, за что и поплатились.Уроки от Деревянко и ЗверяВ том же 2021 году Павел Деревянко и Александра Бортич решили высказаться в поддержку оппозиционера Навального, за что их раскритиковал в эфире передачи "Бесогон" режиссёр Никита Михалков, озвучив их гонорары за съёмочный день. Артисты тогда отделались лёгким испугом, но это позволило им не повторить ошибок своих коллег в 2022 году.С началом СВО десятки артистов, ранее бившие себя пяткой в грудь, доказывая, что они вне политики и ею не интересуются, наперегонки стали осуждать государство за начало СВО. Просто их летоисчисление началось 24 февраля 2022 года.На Украине миллионы граждан, десятилетиями презиравших государство, почему-то решили защищать его, а в России десятки артистов и блогеров, обязанных государству всем, решили его критиковать.Причины для критики у всех были разными: кто-то выступил "против войны" из чувства солидарности с коллегами по цеху, кто-то попал под когнитивный удар, кое-кто испугался внесения в санкционные списки с утратой недвижимости и капиталов на Западе, кое-кто уверовал в своё светлое будущее в российской политике без Путина.Как следствие — десятки примеров пополнения списка иноагентов, террористов и экстремистов, внесение в которые практически невозможно обжаловать.Весь 2023 год иноагенты Слепаков*, Галкин*, Земфира* и Варламов* пытались через суд оспорить признание их иностранными агентами, но не вышло. Тем же, кто не успел наговорить и написать столько, чтобы попасть в реестр иноагентов, государство устроило финансовый бойкот.Максима Виторгана заменили как минимум в двух сериалах, а Ивана Урганта отлучили от федерального телевидения.В то же время проштрафившимся оставили возможность вернуться на сцену: Рома Зверь дал концерт военным в зоне СВО и теперь на сайте группы "Звери" анонсированы концерты на 2024 год. Диана Арбенина спела с супругой бойца СВО, после чего её концерты перестали отменять. А Павел Деревянко зачастил с визитами в Ростовскую область и ДНР.Но даже эти перемены к концу 2023 года не все отрефлексировали. В год, когда бюрократия с трудом сводила бюджетный дебит с кредитом, а российская армия отражала наступление ВСУ в Запорожской области, ЛОМы сочли уместным посетить вечеринку в стиле "почти голый". Более глупого решения придумать было сложно.Итог предсказуемый: любитель носить носки на непривычных частях тела отбывает административный арест, засветившиеся участники вечеринки записали извинения, Филиппа Киркорова вырезали из "Голубого огонька", с Анастасией Ивлеевой разорвали контракты и назначили внеплановую проверку налоговой.***Казус Ивлеевой показал невероятную зависимость звёзд отечественного шоу-бизнеса от государства. Им нравилось получать блага от сотрудничества с государством, но они не сочли важным для себя следить за переменами в государственной политике.Ивлеева, не говоря о других гостях "голой вечеринки", просто не заметила произошедших в России с 2015 года изменений, хотя поводов для размышлений было предостаточно. Как итог, государство, породившее сотни бунтующих ломов и артистов, теперь их же и приводит в чувство с помощью штрафов, бойкотов и выговоров.Кто-то перемены уже осознал, а кого-то без сожалений заменят — скамейка запасных в отечественном шоу-бизнесе после 2015 года стала очень длинной и вместительной. Тем более, что умных и талантливых артистов с адекватной самооценкой на ней предостаточно.* Признаны в России иноагентами

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