https://ukraina.ru/20231228/1052467781.html
Невыученные уроки. За что поплатились участники "голой вечеринки"
Невыученные уроки. За что поплатились участники "голой вечеринки" - 28.12.2023 Украина.ру
Невыученные уроки. За что поплатились участники "голой вечеринки"
Крылатое изречение Sic transit gloria mundi — "Так проходит мирская слава" — вполне можно назвать девизом российского шоу-бизнеса в 2022 и 2023 годах
2023-12-28T13:14
2023-12-28T13:14
2023-12-28T13:14
эксклюзив
россия
сво
шоу-бизнес
киркоров
белоруссия
моргенштерн
ургант
никита михалков
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052468271_0:278:2047:1429_1920x0_80_0_0_495233dd097b10d2550a59f015fa3019.jpg.webp
Прежде всесильные звёзды, которым до СВО прощали всё и всегда, внезапно для себя столкнулись с государством, которое стало проявлять несвойственную ему ранее принципиальность по всё большему количеству вопросов.Но возникает резонный вопрос: а почему государство стало таким принципиальным? Дело в совокупности факторов, которые звёзды шоу-бизнеса вовремя не осознали.Урок от журналистов и Харви ВайнштейнаПока у России сохранялись конструктивные взаимоотношения с Западом, отечественная бюрократия терпела десятки НКО и тысячи либеральных журналистов. Но после 2014 года эти отношения стали деградировать.НКО массово признавали нежелательными, а либеральных журналистов записывали в иноагенты. Моментом диалектического перехода изменений из количества в качество вполне можно назвать белорусский кризис 2020 года, когда против белорусской власти взбунтовались либерально-националистические СМИ.В 2020-2021 годах десятки белорусских СМИ и тысячи НКО прекратили своё существование. Российская бюрократия из белорусского опыта сделала выводы: либеральные журналисты, чья антигосударственная позиция долгое время воспринималась как блажь своенравного родственника, превратились в угрозу для государства.Вслед за Белоруссией бороться с либеральными СМИ начали и в России.Параллельно бюрократия пришла к осознанию необходимости корректировки своих взаимоотношений с интеллигенцией. Предпосылок к этому было множество.Государственная поддержка кинематографа приводила к неоднозначным результатам. Порой получалось весьма посредственное кино, а порой – повод для критического ролика от Евгения Баженова (BadComedian), который на YouTube набирал больше просмотров, чем было зрителей у оригинального фильма.Вплоть до появления отечественных стриминговых сервисов поделать что-либо с творцами-бракоделами было сложно – скамейка запасных оказывалась слишком короткой.Но онлайн-кинотеатры постепенно сделали своё дело: в кинематограф пришли новые технические специалисты и артисты, с которыми было легче работать. Заодно в индустрию хлынули деньги от крупных корпораций, граждане стали активно смотреть сериалы, а государство адаптировалось к изменившимся реалиям, сместив фокус господдержки с полного метра на сериалы и интернет-шоу.Так появился Институт развития интернета, который с 2015 года поддерживает производство самого разнообразного видеоконтента.В США усиление стриминговых сервисов сопровождались громким делом Харви Вайнштейна, обвинённого в харрасменте и изнасилованиях.Харви — талантливый кинопродюсер, пополнивший золотой фонд мирового кинематографа десятками картин — стал не нужен многим актрисам, которые пришли в индустрию через его постель. Вайнштейн проиграл схватку стримингам и был уничтожен теми, кому он помог возвыситься.В России громких посадок не было, поэтому отечественные артисты из этой истории выводов не сделали, продолжив считать себя незаменимыми.Уроки от Моргенштерна и ФНСЗаодно начальников начала тяготить романтизация уголовной жизни. В 2019 году хип-хоп исполнители столкнулись с отменой их концертов из-за треков с пропагандой употребления наркотиков.В 2020 году Верховный суд России запретил движение АУЕ — "Арестантское уголовное единство" — признав идеологию романтизации преступности и воровских понятий экстремистской.Известные рэперы тогда отделались штрафами и отменёнными концертами. Многие свой пыл поумерили и творчество скорректировали, но не признанный ныне иноагентом Алишер Валиев*, — Моргенштерн* — который решил, что ему под силу тягаться с государством.В июне 2021 года Валиева оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в своих клипах, в августе он заявил, что хотел бы стать президентом России, в ноябре счёл допустимым вступить в публичную перепалку с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.В начале февраля 2022 года Моргенштерн уехал из России, а следом переименовал свой ресторан в "Кайф и точка", что лишь ускорило присвоение ему статуса иноагента.Выводов из этой истории ни Моргенштерн, ни многие его коллеги по сцене не сделали.Репрессиями отечественные лидеры общественного мнения (ЛОМы) сочли уголовные дела против блогеров-"инфобизнесменов" Блиновской, Чекалиных и Шабутдинова по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.Однако то, что кому-то кажется репрессиями, на самом деле является следствием создания в структуре Федеральной налоговой службы отдельной инспекции для работы с физическими лицами, чьи доходы превышают 500 млн рублей в год.Инспекция начала работать с 1 февраля 2021 года, однако эту новость десятки ЛОМов проигнорировали, за что и поплатились.Уроки от Деревянко и ЗверяВ том же 2021 году Павел Деревянко и Александра Бортич решили высказаться в поддержку оппозиционера Навального, за что их раскритиковал в эфире передачи "Бесогон" режиссёр Никита Михалков, озвучив их гонорары за съёмочный день. Артисты тогда отделались лёгким испугом, но это позволило им не повторить ошибок своих коллег в 2022 году.С началом СВО десятки артистов, ранее бившие себя пяткой в грудь, доказывая, что они вне политики и ею не интересуются, наперегонки стали осуждать государство за начало СВО. Просто их летоисчисление началось 24 февраля 2022 года.На Украине миллионы граждан, десятилетиями презиравших государство, почему-то решили защищать его, а в России десятки артистов и блогеров, обязанных государству всем, решили его критиковать.Причины для критики у всех были разными: кто-то выступил "против войны" из чувства солидарности с коллегами по цеху, кто-то попал под когнитивный удар, кое-кто испугался внесения в санкционные списки с утратой недвижимости и капиталов на Западе, кое-кто уверовал в своё светлое будущее в российской политике без Путина.Как следствие — десятки примеров пополнения списка иноагентов, террористов и экстремистов, внесение в которые практически невозможно обжаловать.Весь 2023 год иноагенты Слепаков*, Галкин*, Земфира* и Варламов* пытались через суд оспорить признание их иностранными агентами, но не вышло. Тем же, кто не успел наговорить и написать столько, чтобы попасть в реестр иноагентов, государство устроило финансовый бойкот.Максима Виторгана заменили как минимум в двух сериалах, а Ивана Урганта отлучили от федерального телевидения.В то же время проштрафившимся оставили возможность вернуться на сцену: Рома Зверь дал концерт военным в зоне СВО и теперь на сайте группы "Звери" анонсированы концерты на 2024 год. Диана Арбенина спела с супругой бойца СВО, после чего её концерты перестали отменять. А Павел Деревянко зачастил с визитами в Ростовскую область и ДНР.Но даже эти перемены к концу 2023 года не все отрефлексировали. В год, когда бюрократия с трудом сводила бюджетный дебит с кредитом, а российская армия отражала наступление ВСУ в Запорожской области, ЛОМы сочли уместным посетить вечеринку в стиле "почти голый". Более глупого решения придумать было сложно.Итог предсказуемый: любитель носить носки на непривычных частях тела отбывает административный арест, засветившиеся участники вечеринки записали извинения, Филиппа Киркорова вырезали из "Голубого огонька", с Анастасией Ивлеевой разорвали контракты и назначили внеплановую проверку налоговой.***Казус Ивлеевой показал невероятную зависимость звёзд отечественного шоу-бизнеса от государства. Им нравилось получать блага от сотрудничества с государством, но они не сочли важным для себя следить за переменами в государственной политике.Ивлеева, не говоря о других гостях "голой вечеринки", просто не заметила произошедших в России с 2015 года изменений, хотя поводов для размышлений было предостаточно. Как итог, государство, породившее сотни бунтующих ломов и артистов, теперь их же и приводит в чувство с помощью штрафов, бойкотов и выговоров.Кто-то перемены уже осознал, а кого-то без сожалений заменят — скамейка запасных в отечественном шоу-бизнесе после 2015 года стала очень длинной и вместительной. Тем более, что умных и талантливых артистов с адекватной самооценкой на ней предостаточно.* Признаны в России иноагентами
https://ukraina.ru/20231225/1052369936.html
https://ukraina.ru/20231221/1052312175.html
https://ukraina.ru/20231202/1051692942.html
https://ukraina.ru/20231123/1051281712.html
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Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp
эксклюзив, россия, сво, шоу-бизнес, киркоров, белоруссия, моргенштерн, ургант, никита михалков
Прежде всесильные звёзды, которым до СВО прощали всё и всегда, внезапно для себя столкнулись с государством, которое стало проявлять несвойственную ему ранее принципиальность по всё большему количеству вопросов.
Но возникает резонный вопрос: а почему государство стало таким принципиальным? Дело в совокупности факторов, которые звёзды шоу-бизнеса вовремя не осознали.
Урок от журналистов и Харви Вайнштейна
Пока у России сохранялись конструктивные взаимоотношения с Западом, отечественная бюрократия терпела десятки НКО и тысячи либеральных журналистов. Но после 2014 года эти отношения стали деградировать.
НКО массово признавали нежелательными, а либеральных журналистов записывали в иноагенты. Моментом диалектического перехода изменений из количества в качество вполне можно назвать белорусский кризис 2020 года, когда против белорусской власти взбунтовались либерально-националистические СМИ.
В 2020-2021 годах десятки белорусских СМИ и тысячи НКО прекратили своё существование. Российская бюрократия из белорусского опыта сделала выводы: либеральные журналисты, чья антигосударственная позиция долгое время воспринималась как блажь своенравного родственника, превратились в угрозу для государства.
Вслед за Белоруссией бороться с либеральными СМИ начали и в России.
Параллельно бюрократия пришла к осознанию необходимости корректировки своих взаимоотношений с интеллигенцией. Предпосылок к этому было множество.
Государственная поддержка кинематографа приводила к неоднозначным результатам. Порой получалось весьма посредственное кино, а порой – повод для критического ролика от Евгения Баженова (BadComedian), который на YouTube набирал больше просмотров, чем было зрителей у оригинального фильма.
Вплоть до появления отечественных стриминговых сервисов поделать что-либо с творцами-бракоделами было сложно – скамейка запасных оказывалась слишком короткой.
Но онлайн-кинотеатры постепенно сделали своё дело: в кинематограф пришли новые технические специалисты и артисты, с которыми было легче работать. Заодно в индустрию хлынули деньги от крупных корпораций, граждане стали активно смотреть сериалы, а государство адаптировалось к изменившимся реалиям, сместив фокус господдержки с полного метра на сериалы и интернет-шоу.
Так появился Институт развития интернета, который с 2015 года поддерживает производство самого разнообразного видеоконтента.
В США усиление стриминговых сервисов сопровождались громким делом Харви Вайнштейна, обвинённого в харрасменте и изнасилованиях.
Харви — талантливый кинопродюсер, пополнивший золотой фонд мирового кинематографа десятками картин — стал не нужен многим актрисам, которые пришли в индустрию через его постель. Вайнштейн проиграл схватку стримингам и был уничтожен теми, кому он помог возвыситься.
В России громких посадок не было, поэтому отечественные артисты из этой истории выводов не сделали, продолжив считать себя незаменимыми.
Уроки от Моргенштерна и ФНС
Заодно начальников начала тяготить романтизация уголовной жизни. В 2019 году хип-хоп исполнители столкнулись с отменой их концертов из-за треков с пропагандой употребления наркотиков.
В 2020 году Верховный суд России запретил движение АУЕ — "Арестантское уголовное единство" — признав идеологию романтизации преступности и воровских понятий экстремистской.
Известные рэперы тогда отделались штрафами и отменёнными концертами. Многие свой пыл поумерили и творчество скорректировали, но не признанный ныне иноагентом Алишер Валиев*, — Моргенштерн* — который решил, что ему под силу тягаться с государством.
В июне 2021 года Валиева оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в своих клипах, в августе он заявил, что хотел бы стать президентом России, в ноябре счёл допустимым вступить в публичную перепалку с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.
В начале февраля 2022 года Моргенштерн уехал из России, а следом переименовал свой ресторан в "Кайф и точка", что лишь ускорило присвоение ему статуса иноагента.
Выводов из этой истории ни Моргенштерн, ни многие его коллеги по сцене не сделали.
Репрессиями отечественные лидеры общественного мнения (ЛОМы) сочли уголовные дела против блогеров-"инфобизнесменов" Блиновской, Чекалиных и Шабутдинова по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Однако то, что кому-то кажется репрессиями, на самом деле является следствием создания в структуре Федеральной налоговой службы отдельной инспекции для работы с физическими лицами, чьи доходы превышают 500 млн рублей в год.
Инспекция начала работать с 1 февраля 2021 года, однако эту новость десятки ЛОМов проигнорировали, за что и поплатились.
Уроки от Деревянко и Зверя
В том же 2021 году Павел Деревянко и Александра Бортич решили высказаться в поддержку оппозиционера Навального, за что их раскритиковал в эфире передачи "Бесогон" режиссёр Никита Михалков, озвучив их гонорары за съёмочный день. Артисты тогда отделались лёгким испугом, но это позволило им не повторить ошибок своих коллег в 2022 году.
С началом СВО десятки артистов, ранее бившие себя пяткой в грудь, доказывая, что они вне политики и ею не интересуются, наперегонки стали осуждать государство за начало СВО. Просто их летоисчисление началось 24 февраля 2022 года.
На Украине миллионы граждан, десятилетиями презиравших государство, почему-то решили защищать его, а в России десятки артистов и блогеров, обязанных государству всем, решили его критиковать.
Причины для критики у всех были разными: кто-то выступил "против войны" из чувства солидарности с коллегами по цеху, кто-то попал под когнитивный удар, кое-кто испугался внесения в санкционные списки с утратой недвижимости и капиталов на Западе, кое-кто уверовал в своё светлое будущее в российской политике без Путина.
Как следствие — десятки примеров пополнения списка иноагентов, террористов и экстремистов, внесение в которые практически невозможно обжаловать.
Весь 2023 год иноагенты Слепаков*, Галкин*, Земфира* и Варламов* пытались через суд оспорить признание их иностранными агентами, но не вышло. Тем же, кто не успел наговорить и написать столько, чтобы попасть в реестр иноагентов, государство устроило финансовый бойкот.
Максима Виторгана заменили как минимум в двух сериалах, а Ивана Урганта отлучили от федерального телевидения.
В то же время проштрафившимся оставили возможность вернуться на сцену: Рома Зверь дал концерт военным в зоне СВО и теперь на сайте группы "Звери" анонсированы концерты на 2024 год. Диана Арбенина спела с супругой бойца СВО, после чего её концерты перестали отменять. А Павел Деревянко зачастил с визитами в Ростовскую область и ДНР.
Но даже эти перемены к концу 2023 года не все отрефлексировали. В год, когда бюрократия с трудом сводила бюджетный дебит с кредитом, а российская армия отражала наступление ВСУ в Запорожской области, ЛОМы сочли уместным посетить вечеринку в стиле "почти голый". Более глупого решения придумать было сложно.
Итог предсказуемый: любитель носить носки на непривычных частях тела отбывает административный арест, засветившиеся участники вечеринки записали извинения, Филиппа Киркорова вырезали из "Голубого огонька", с Анастасией Ивлеевой разорвали контракты и назначили внеплановую проверку налоговой.
Казус Ивлеевой показал невероятную зависимость звёзд отечественного шоу-бизнеса от государства. Им нравилось получать блага от сотрудничества с государством, но они не сочли важным для себя следить за переменами в государственной политике.
Ивлеева, не говоря о других гостях "голой вечеринки", просто не заметила произошедших в России с 2015 года изменений, хотя поводов для размышлений было предостаточно. Как итог, государство, породившее сотни бунтующих ломов и артистов, теперь их же и приводит в чувство с помощью штрафов, бойкотов и выговоров.
Кто-то перемены уже осознал, а кого-то без сожалений заменят — скамейка запасных в отечественном шоу-бизнесе после 2015 года стала очень длинной и вместительной. Тем более, что умных и талантливых артистов с адекватной самооценкой на ней предостаточно.
* Признаны в России иноагентами