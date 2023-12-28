Лавров рассказал, как Зеленский обманул Макрона и Меркель, чтобы атаковать Донбасс - 28.12.2023 Украина.ру
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Лавров рассказал, как Зеленский обманул Макрона и Меркель, чтобы атаковать Донбасс
Лавров рассказал, как Зеленский обманул Макрона и Меркель, чтобы атаковать Донбасс - 28.12.2023 Украина.ру
Лавров рассказал, как Зеленский обманул Макрона и Меркель, чтобы атаковать Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский обманул французского коллегу Эммануэля Макрона и экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для подготовки агрессии против ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на телеканале "Россия 24"
2023-12-28T13:13
2023-12-28T13:58
сергей лавров
владимир зеленский
новости
меркель
донбасс
эммануэль макрон
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"Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже "нормандская четверка" собралась, согласовали документ, где говорилось ровно то, что было причиной отсутствия прогресса, а именно, необходимость предоставить особый статус ДНР, ЛНР и закрепить этот статус на постоянной основе в конституции. Он под этим подписался. А через пару лет, когда уже началась СВО, Ермак (глава офиса Зеленского - ред.) сказал: "Да нет, это он их все надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время", - объяснил Лавров.Донбасс начал подвергаться регулярным обстрелам с украинской стороны за много лет до российской спецоперации.Как подчеркивали различные политики РФ, "жители Донбасса живут в парадигме агрессии и боевых действий" с 2014 года. Однако все это время жертвы украинских обстрелов просто "не существовали" для западных стран, обстрелы Донецка Западом игнорировались.
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сергей лавров, владимир зеленский, новости, меркель, донбасс, эммануэль макрон
Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Новости, Меркель, Донбасс, Эммануэль Макрон

Лавров рассказал, как Зеленский обманул Макрона и Меркель, чтобы атаковать Донбасс

13:13 28.12.2023 (обновлено: 13:58 28.12.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Президент Украины Владимир Зеленский обманул французского коллегу Эммануэля Макрона и экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для подготовки агрессии против ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на телеканале "Россия 24"
"Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже "нормандская четверка" собралась, согласовали документ, где говорилось ровно то, что было причиной отсутствия прогресса, а именно, необходимость предоставить особый статус ДНР, ЛНР и закрепить этот статус на постоянной основе в конституции. Он под этим подписался. А через пару лет, когда уже началась СВО, Ермак (глава офиса Зеленского - ред.) сказал: "Да нет, это он их все надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время", - объяснил Лавров.
Донбасс начал подвергаться регулярным обстрелам с украинской стороны за много лет до российской спецоперации.
Как подчеркивали различные политики РФ, "жители Донбасса живут в парадигме агрессии и боевых действий" с 2014 года. Однако все это время жертвы украинских обстрелов просто "не существовали" для западных стран, обстрелы Донецка Западом игнорировались.
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Сергей ЛавровВладимир ЗеленскийНовостиМеркельДонбассЭммануэль Макрон
 
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