https://ukraina.ru/20231228/1052467215.html

США и ЕС меняют стратегию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 декабря

США и ЕС меняют стратегию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 декабря - 28.12.2023 Украина.ру

США и ЕС меняют стратегию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 декабря

Американские СМИ сообщили о смене политики США и ЕС по Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-12-28T13:00

2023-12-28T13:00

2023-12-28T13:00

хроники

эксклюзив

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После провала украинского наступления и из-за проблем с финансированием власти США и ЕС сменили стратегию по Украине с военной поддержки на переговоры с Россией о прекращении конфликта, сообщила газета Politico со ссылкой на источники."В течение двух лет Байден и Зеленский были сосредоточены на том, чтобы вытеснить российские войска с Украины. Сейчас Вашингтон обсуждает переход к более оборонительной позиции", — отмечалось в публикации.По данным источника издания, возможный стратегический сдвиг в сторону обороны направлен на укрепление позиций Украины в вероятных переговорах с Россией."Мы хотим, чтобы Украина имела самую сильную позицию, когда это (переговоры — Ред.) произойдёт", - заявил источник.Как рассказал изданию работающий в Вашингтоне европейский дипломат, ещё одним шагом для улучшения украинской переговорной позиции может стать вопрос об ускорении процесса принятия Украины в НАТО. Однако пока переговоры не планируются, а ВСУ продолжают попытки наступать, от чего Белый дом их "не отговаривает"."Эти дискуссии (о переговорах — Ред.) начинаются, но [Белый дом] не может публично отступить со своих позиций из-за политического риска для Байдена", — рассказал изданию на условиях анонимности представитель Конгресса США.Politico также сообщило, что для президента США украинский конфликт может оказаться "непростой задачей" во время предвыборной кампании.Другое американское издание — The New York Times —опубликовало статью, в которой утверждалось, что Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ наступать."Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию", - подчёркивалось в публикации.В статье назвали патовую ситуацию для Киева на фронте "болезненным возвращением в реальный мир": боевые действия истощают как военные, так и человеческие ресурсы Украины, а всеми ожидаемое наступление не смогло даже существенно подвинуть линии обороны.Как указывалось в статье, дальнейшее продолжение боевых действийтолько навредит самой Украине и распространит дестабилизацию по Европе.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы нанесли по этому региону России 54 удара."На донецком направлении противник совершил 34 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 16 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпущено 174 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Калининский, Буденновский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам 39 снарядов калибром 155 мм, по Гольмовскому — 8 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 50 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 33; Голая Пристань — 4; Днепряны — 3; Новая Маячка — 5; Алёшки — 5", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 52 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Старая Збурьевка, Песчановка, Корсунка, Саги, Алешки.Как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, вчера ВСУ обстрелял гражданский микроавтобус."На автодороге Каховка - Каиры под удар дрона нацистов попал гражданский микроавтобус. Тяжелые ранения получили двое жителей Князе-Григорьевки Каховского района", — указывалось в сообщении.Медики района оказали первую помощь и доставили пострадавших в больницу.Утром 28 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 8 миномётных снарядов, по селу Красный Хутор – один артиллерийский снаряд. В селе Журавлевка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, также посажены с последующей детонацией один БПЛА и два дрона-камикадзе. <...> В Борисовском районе из гранатомёта обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка – зафиксировано 2 гранатомётных выстрела. <...> В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – установлено 2 прилёта", - отмечалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка было выпущено 2 миномётных снаряда, а в Краснояружском районе на окраине села Вязовое было зафиксировано 3 прилёта, на окраинах села Поповка и поселка Прилесье – 4 и 7 прилётов соответственно. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 10 миномётных снарядов, по селу Муром – 5 артиллерийских снарядов, по селу Новая Таволжанка – 5 гранатомётных выстрелов, по селу Терезовка – 4 миномётных снаряда. Также в Терезовке совершил падение с последующей детонацией дрон-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также писал Гладков.Позже он сообщил о смерти в реанимации одного из рабочих, пострадавших от украинской атаки в Грайворонском городском округе 23 декабря."Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Понимаю, что боль утраты ничто не сможет облегчить, но мы будем всячески поддерживать и помогать всем, что в наших силах", - заявил губернатор Белгородской области.В 12:42 Гладков сообщил об обстреле окраины села Дроновка Грайворонского городского округа. "Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", - отметил он.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231228/1052458461.html

https://ukraina.ru/20231227/1052446115.html

https://ukraina.ru/20231227/1052435274.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив