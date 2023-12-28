Зеленский предал оба своих народа – Лавров

"Недавно Зеленский наигранно спрашивал, что-то решил по-русски сказать: "Я его забыл, напомните мне". Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины". Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа", – пояснил Лавров.