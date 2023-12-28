Зеленский предал оба своих народа – Лавров - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052466923.html
Зеленский предал оба своих народа – Лавров
Зеленский предал оба своих народа – Лавров - 28.12.2023 Украина.ру
Зеленский предал оба своих народа – Лавров
По мнению Лаврова, Зеленский предал не только украинцев.
2023-12-28T12:54
2023-12-28T12:54
новости
новости украины
владимир зеленский
сергей лавров
президент украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049416528_124:0:1031:510_1920x0_80_0_0_7fedecf283c54ff516027fc27ce3bef4.jpg
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "России 24" назвал Зеленского предателем своего народа.Глава МИДа России напомнил, что большая часть жителей Украины всегда говорили по-русски, на этом же языке снимали фильмы и выпускали книги. Помимо этого Россия стала стартовой площадкой для многих исполнителей и "актеров комедийного жанра".
https://ukraina.ru/20231228/1052466320.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049416528_238:0:918:510_1920x0_80_0_0_b906bcb6cfc77da42364031022bfe21a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, владимир зеленский, сергей лавров, президент украины
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, президент Украины

Зеленский предал оба своих народа – Лавров

12:54 28.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
По мнению Лаврова, Зеленский предал не только украинцев.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "России 24" назвал Зеленского предателем своего народа.
"Недавно Зеленский наигранно спрашивал, что-то решил по-русски сказать: "Я его забыл, напомните мне". Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины". Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа", – пояснил Лавров.
Глава МИДа России напомнил, что большая часть жителей Украины всегда говорили по-русски, на этом же языке снимали фильмы и выпускали книги. Помимо этого Россия стала стартовой площадкой для многих исполнителей и "актеров комедийного жанра".
12:25
США загнали Европу в кризис и занимаются очковтирательством - ЛавровПри этом сами Штаты только выиграли от этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "России 24"
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийСергей Лавровпрезидент Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12В Киевской области увеличат количество блокпостов - в розыске 11 тысяч человек
13:00США и ЕС меняют стратегию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 декабря
12:54Зеленский предал оба своих народа – Лавров
12:41Преступления в сети не утаишь. Зеленского сливают на недвижимости
12:25США загнали Европу в кризис и занимаются очковтирательством - Лавров
12:16Проиграть, но представить это победой. Новый план для Украины
12:07США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию Байдена
12:05Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорах
11:56"Думали, что Россия сломается быстро, но"... Что не пошло по плану США и что будет дальше - Колташов
11:52Администрация Байдена "незаметно" меняет свою стратегию на Украине – Politico
11:46Уралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
11:45Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой
10:38Вашингтон предложил G7 план по конфискации российских активов
10:35Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину
10:28Авиабаза НАТО в Румынии отправляет грузы для ВСУ гражданскими фурами – Марочко
10:02В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы – Financial Times
09:57Первый бой батальона Хмельницкого, Ким за, Тимошенко против. Главное на Украине на утро 28 декабря
09:30План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет
09:11"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ
09:00Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт
Лента новостейМолния