Зеленский предал оба своих народа – Лавров
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
По мнению Лаврова, Зеленский предал не только украинцев.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "России 24" назвал Зеленского предателем своего народа.
"Недавно Зеленский наигранно спрашивал, что-то решил по-русски сказать: "Я его забыл, напомните мне". Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины". Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа", – пояснил Лавров.
Глава МИДа России напомнил, что большая часть жителей Украины всегда говорили по-русски, на этом же языке снимали фильмы и выпускали книги. Помимо этого Россия стала стартовой площадкой для многих исполнителей и "актеров комедийного жанра".