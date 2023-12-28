https://ukraina.ru/20231228/1052466320.html

США загнали Европу в кризис и занимаются очковтирательством - Лавров

США загнали Европу в кризис и занимаются очковтирательством - Лавров - 28.12.2023 Украина.ру

США загнали Европу в кризис и занимаются очковтирательством - Лавров

При этом сами Штаты только выиграли от этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "России 24"

2023-12-28T12:25

2023-12-28T12:25

2023-12-28T12:26

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Запад занимается очковтирательством и ведет двойную игру, считает Лавров.По мнению главы МИДа, в такой ситуации в выигрыше остаются только США."Они хотят поскорее выйти из этого тяжелейшего состояния. Европу в него загнали Соединенные Штаты, надорвав европейскую экономику и поднявшись сами очень серьезно. Они перетащили к себе промышленное производство, обеспечивая её энергоносителями в 4 – 5 раз дешевле, чем те цены, которые они навязали европейцам. Особенно сжиженный природный газ вместо трубного, взорвав наши газопроводы", – сказал глава МИД России.Лавров добавил, что из этой ситуации нужен какой-то выход, но "без потери лица"

https://ukraina.ru/20231228/1052449486.html

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