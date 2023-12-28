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США загнали Европу в кризис и занимаются очковтирательством - Лавров
США загнали Европу в кризис и занимаются очковтирательством - Лавров - 28.12.2023 Украина.ру
США загнали Европу в кризис и занимаются очковтирательством - Лавров
При этом сами Штаты только выиграли от этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "России 24"
2023-12-28T12:25
2023-12-28T12:25
2023-12-28T12:26
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Запад занимается очковтирательством и ведет двойную игру, считает Лавров.По мнению главы МИДа, в такой ситуации в выигрыше остаются только США."Они хотят поскорее выйти из этого тяжелейшего состояния. Европу в него загнали Соединенные Штаты, надорвав европейскую экономику и поднявшись сами очень серьезно. Они перетащили к себе промышленное производство, обеспечивая её энергоносителями в 4 – 5 раз дешевле, чем те цены, которые они навязали европейцам. Особенно сжиженный природный газ вместо трубного, взорвав наши газопроводы", – сказал глава МИД России.Лавров добавил, что из этой ситуации нужен какой-то выход, но "без потери лица"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, новости украины, европа, сша
США загнали Европу в кризис и занимаются очковтирательством - Лавров
12:25 28.12.2023 (обновлено: 12:26 28.12.2023)
При этом сами Штаты только выиграли от этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "России 24"
Запад занимается очковтирательством и ведет двойную игру, считает Лавров.
"То, чем сегодня занимается Запад, похоже на худшие примеры очковтирательства. При чем, они эти очки втирают очень неумело, и видно, чего они хотят", – сказал он.
По мнению главы МИДа, в такой ситуации в выигрыше остаются только США.
"Они хотят поскорее выйти из этого тяжелейшего состояния. Европу в него загнали Соединенные Штаты, надорвав европейскую экономику и поднявшись сами очень серьезно. Они перетащили к себе промышленное производство, обеспечивая её энергоносителями в 4 – 5 раз дешевле, чем те цены, которые они навязали европейцам. Особенно сжиженный природный газ вместо трубного, взорвав наши газопроводы", – сказал глава МИД России.
Лавров добавил, что из этой ситуации нужен какой-то выход, но "без потери лица"