Россияне подбили "Ланцетами" танк ВСУ на правом берегу Днепра
08:16 28.12.2023 (обновлено: 08:18 28.12.2023)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" танк, грузовик и самоходную артустановку "Гвоздика" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"На правом берегу Днепра были обнаружены самоходная установка 2С1 "Гвоздика", грузовой автомобиль и танк ВСУ. Для их уничтожения командованием соединения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты", - указали в министерстве.
В МО РФ добавили, что поиск и уничтожение техники противника велись ночью с использованием тепловизионных систем, которыми оснащены современные средства контроля и поражения противника.
Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район.
"Соединения и воинские части Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают и выводят из строя боевую и специальную технику украинских формирований на правом берегу Днепра в Херсонской области", - подчеркнули в оборонном ведомстве.
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