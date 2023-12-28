https://ukraina.ru/20231228/1052457145.html

Россияне подбили "Ланцетами" танк ВСУ на правом берегу Днепра

Россияне подбили "Ланцетами" танк ВСУ на правом берегу Днепра - 28.12.2023 Украина.ру

Россияне подбили "Ланцетами" танк ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники ночью подбили "Ланцетами" танк, грузовик и самоходную артустановку "Гвоздика" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2023-12-28T08:16

2023-12-28T08:16

2023-12-28T08:18

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"На правом берегу Днепра были обнаружены самоходная установка 2С1 "Гвоздика", грузовой автомобиль и танк ВСУ. Для их уничтожения командованием соединения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты", - указали в министерстве.В МО РФ добавили, что поиск и уничтожение техники противника велись ночью с использованием тепловизионных систем, которыми оснащены современные средства контроля и поражения противника.Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район."Соединения и воинские части Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают и выводят из строя боевую и специальную технику украинских формирований на правом берегу Днепра в Херсонской области", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

https://ukraina.ru/20231227/1052429454.html

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танки, "ланцет", новости, всу, десант