"Кровавый новогодний подарок": посол Антонов раскритиковал США за новый пакет помощи Киеву - 28.12.2023 Украина.ру
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"Кровавый новогодний подарок": посол Антонов раскритиковал США за новый пакет помощи Киеву
"Кровавый новогодний подарок": посол Антонов раскритиковал США за новый пакет помощи Киеву - 28.12.2023 Украина.ру
"Кровавый новогодний подарок": посол Антонов раскритиковал США за новый пакет помощи Киеву
Новый пакет американской помощи Киеву еще раз демонстрирует, что США верны концепции "воевать до последнего украинца". Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов
2023-12-28T07:57
2023-12-28T07:59
сша
помощь
зарубежье
вооружение
анатолий антонов
посол
новости
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"Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны "до последнего украинца". Правда, уже с небольшим дополнением - "сколько хватит денег", - отметил посол.По его словам, в Вашингтоне "понимают тщетность усилий" победить Россию на поле боя. Тем не менее США подталкивают "марионеточный" режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель.Он еще раз обратил внимание на то, что новые поставки вооружений не способны изменить ситуацию на поле боя."Ни одна террористическая выходка ВСУ с применением западного оружия не останется без решительного ответа. Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение", - подчеркнул посол.Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделяют Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов.
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сша, помощь, зарубежье, вооружение, анатолий антонов, посол, новости
США, помощь, Зарубежье, вооружение, Анатолий Антонов, посол, Новости

"Кровавый новогодний подарок": посол Антонов раскритиковал США за новый пакет помощи Киеву

07:57 28.12.2023 (обновлено: 07:59 28.12.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ
Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Новый пакет американской помощи Киеву еще раз демонстрирует, что США верны концепции "воевать до последнего украинца". Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов
"Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны "до последнего украинца". Правда, уже с небольшим дополнением - "сколько хватит денег", - отметил посол.
По его словам, в Вашингтоне "понимают тщетность усилий" победить Россию на поле боя. Тем не менее США подталкивают "марионеточный" режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель.
"Бесконечными" пакетами помощи США, по сути, подтверждают безразличие к судьбе подопечных", - добавил Антонов.
Он еще раз обратил внимание на то, что новые поставки вооружений не способны изменить ситуацию на поле боя.
"Ни одна террористическая выходка ВСУ с применением западного оружия не останется без решительного ответа. Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение", - подчеркнул посол.
Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделяют Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов.
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