Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
Дежурные средства ПВО в ночь на 28 декабря уничтожили над территорией Крыма два украинских БПЛА самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по Крыму, применяя для этого БПЛА, безэкипажные катера и ракеты воздушного базирования. Большая часть атак отбивается силами ПВО, ВКС и ВМФ России.
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