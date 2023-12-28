Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО

"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ Ущерб от украинских ударов по Крыму в информационном плане был гораздо сильнее, чем в реальности. Крымчанам вовсе не было так страшно, как об этом писали в телеграм-каналах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла