Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052456058.html
Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО
Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО - 28.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО
Дежурные средства ПВО в ночь на 28 декабря уничтожили над территорией Крыма два украинских БПЛА самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-28T06:42
2023-12-28T06:42
новости
россия
крым
пво
бпла
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102192/50/1021925093_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_eaf762336b1610e0044edd59b532198d.jpg
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по Крыму, применяя для этого БПЛА, безэкипажные катера и ракеты воздушного базирования. Большая часть атак отбивается силами ПВО, ВКС и ВМФ России.
https://ukraina.ru/20231228/1052444202.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102192/50/1021925093_135:0:2802:2000_1920x0_80_0_0_dd0afc2a4ea3d48ee54df700391c7f3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, пво, бпла, всу, сво
Новости, Россия, Крым, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО

Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО

06:42 28.12.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День второй - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Дежурные средства ПВО в ночь на 28 декабря уничтожили над территорией Крыма два украинских БПЛА самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по Крыму, применяя для этого БПЛА, безэкипажные катера и ракеты воздушного базирования. Большая часть атак отбивается силами ПВО, ВКС и ВМФ России.
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
05:10
"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУУщерб от украинских ударов по Крыму в информационном плане был гораздо сильнее, чем в реальности. Крымчанам вовсе не было так страшно, как об этом писали в телеграм-каналах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
 
НовостиРоссияКрымПВОБПЛАВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:42Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО
06:26МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов
06:05Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО
06:00"Его все-таки сливают": эксперт объяснил, почему молчал Залужный и кто станет новым героем для Украины
05:50"С этим проектом пора заканчивать": Алексей Журавлев рассказал, когда наступит полная капитуляция Киева
05:42Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации
05:40Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина"
05:30"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину
05:20С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново
05:18"Вернёмся домой только с российской армией". Как живут приехавшие в Россию беженцы из Украины
05:10"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ
05:01Алексей Кочетков: Наша цель – чтобы западные марионетки навсегда убрались с нашей земли
05:00Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО
04:57Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя
04:55Воздушную тревогу объявили в Черкасской области Украины
04:50"Мы его вытянем": крымский политолог рассказал о проблемах и перспективах сельского хозяйства полуострова
04:40Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью
04:38В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин
04:37Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги
04:30Политолог из Крыма раскрыл, на кого работает киевская пропаганда и почему Запад теряет интерес к Украине
Лента новостейМолния