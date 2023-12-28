https://ukraina.ru/20231228/1052455568.html
Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации
Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации - 28.12.2023 Украина.ру
Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации
Толпы украинских беженцев в Варшаве выстроились в очереди за новыми паспортами на фоне новостей о мобилизационном законопроекте. Об этом главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой сообщает на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
2023-12-28T05:42
2023-12-28T05:42
2023-12-28T05:42
новости
польша
варшава
украина
паспорт
мобилизация
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101907/88/1019078868_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_f43e26d9f568ff35959e333552be1648.jpg
На фото и видео, опубликованных Бородовым, запечатлена огромная очередь в одном из варшавских торговых центров возле "Паспортного сервиса", относящегося к Государственной миграционной службе Украины, в которой стоят преимущественно мужчины."Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами", - написал журналист.В комментариях к сообщению отмечается, что украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта (действительные в течение 10 лет), опасаясь того, что в случае принятия нового закона о мобилизации уклонисты не смогут обновлять свои документы.25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В случае принятия закона, все военнообязанные независимо от получения повестки будут должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты её продолжения прибыть в военкомат.Документ предлагает отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.Ранее о желании мобилизовать граждан, покинувших страну, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
https://ukraina.ru/20231228/1052439636.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101907/88/1019078868_228:0:995:575_1920x0_80_0_0_8f6f86e13d83e5c85e5097a04d081e65.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, варшава, украина, паспорт, мобилизация, всу
Новости, Польша, Варшава, Украина, паспорт, мобилизация, ВСУ
Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации
Толпы украинских беженцев в Варшаве выстроились в очереди за новыми паспортами на фоне новостей о мобилизационном законопроекте. Об этом главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой сообщает на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
На фото и видео, опубликованных Бородовым, запечатлена огромная очередь в одном из варшавских торговых центров возле "Паспортного сервиса", относящегося к Государственной миграционной службе Украины, в которой стоят преимущественно мужчины.
"Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами", - написал журналист.
В комментариях к сообщению отмечается, что украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта (действительные в течение 10 лет), опасаясь того, что в случае принятия нового закона о мобилизации уклонисты не смогут обновлять свои документы.
25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В случае принятия закона, все военнообязанные независимо от получения повестки будут должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты её продолжения прибыть в военкомат.
Документ предлагает отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.
Ранее о желании мобилизовать граждан, покинувших страну, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.