https://ukraina.ru/20231228/1052455568.html

Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации

Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации - 28.12.2023 Украина.ру

Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации

Толпы украинских беженцев в Варшаве выстроились в очереди за новыми паспортами на фоне новостей о мобилизационном законопроекте. Об этом главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой сообщает на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)

2023-12-28T05:42

2023-12-28T05:42

2023-12-28T05:42

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На фото и видео, опубликованных Бородовым, запечатлена огромная очередь в одном из варшавских торговых центров возле "Паспортного сервиса", относящегося к Государственной миграционной службе Украины, в которой стоят преимущественно мужчины."Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами", - написал журналист.В комментариях к сообщению отмечается, что украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта (действительные в течение 10 лет), опасаясь того, что в случае принятия нового закона о мобилизации уклонисты не смогут обновлять свои документы.25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В случае принятия закона, все военнообязанные независимо от получения повестки будут должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты её продолжения прибыть в военкомат.Документ предлагает отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.Ранее о желании мобилизовать граждан, покинувших страну, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

https://ukraina.ru/20231228/1052439636.html

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