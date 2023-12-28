Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью - 28.12.2023 Украина.ру
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Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью
Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью - 28.12.2023 Украина.ру
Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью
Для Херсонской области Крым играет решающую роль как в части логистики, так и в части технических моментов. Развитие региона целиком и полностью зависит от общероссийской поддержки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
2023-12-28T04:40
2023-12-28T04:40
новости
россия
херсон
херсонская область
крым
логистика
товары
рынки
дороги
новые регионы
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Херсонская область полностью зависит от общероссийской поддержки. Крым здесь играет решающую роль как в части логистики, так и в части технических моментов, когда людям надо передать продовольствие или лекарства, рассказал политолог.После начала СВО, когда херсонские предприниматели стали искать рынки сбыта, то Крым оказался у них под рукой. Таких низких цен крымчане не видели наверное с советских времен, добавил он.Но дорог там не было не из-за войны, а потому что украинская власть их просто забросила. Но сейчас пропускная способность дорог увеличилась. Поэтому товарный поток из Херсонской области направился и в материковую Россию, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231227/1052446675.html
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новости, россия, херсон, херсонская область, крым, логистика, товары, рынки, дороги, новые регионы, интеграция
Новости, Россия, Херсон, Херсонская область, Крым, логистика, товары, рынки, дороги, Новые регионы, интеграция

Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью

04:40 28.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Для Херсонской области Крым играет решающую роль как в части логистики, так и в части технических моментов. Развитие региона целиком и полностью зависит от общероссийской поддержки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
Херсонская область полностью зависит от общероссийской поддержки. Крым здесь играет решающую роль как в части логистики, так и в части технических моментов, когда людям надо передать продовольствие или лекарства, рассказал политолог.
После начала СВО, когда херсонские предприниматели стали искать рынки сбыта, то Крым оказался у них под рукой. Таких низких цен крымчане не видели наверное с советских времен, добавил он.
"Самое главное, благодаря распоряжениям нашего президента [России Владимира Путина] вся транспортная инфраструктура Херсонской и Запорожской областей становится более-менее приличной. В прошлом году там просто не было дорог", - подчеркнул Джаралла.
Но дорог там не было не из-за войны, а потому что украинская власть их просто забросила. Но сейчас пропускная способность дорог увеличилась. Поэтому товарный поток из Херсонской области направился и в материковую Россию, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Александр Казаков интервью
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Александр Казаков: ВСУ пытаются сорвать десант в Одессу, но Россия заставит их снять "вратаря" и сдатьсяВ 1943 году немецкие генералы знали, что война проиграна. Они могли капитулировать тогда, и Красная Армия не пошла бы в Европу. Но Гитлер принял решение воевать до последнего немца, отправляя на фронт подростков и стариков. Та же самая дилемма стоит перед киевским режимом
 
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