https://ukraina.ru/20231228/1052447843.html

Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью

Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью - 28.12.2023 Украина.ру

Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью

Для Херсонской области Крым играет решающую роль как в части логистики, так и в части технических моментов. Развитие региона целиком и полностью зависит от общероссийской поддержки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла

2023-12-28T04:40

2023-12-28T04:40

2023-12-28T04:40

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Херсонская область полностью зависит от общероссийской поддержки. Крым здесь играет решающую роль как в части логистики, так и в части технических моментов, когда людям надо передать продовольствие или лекарства, рассказал политолог.После начала СВО, когда херсонские предприниматели стали искать рынки сбыта, то Крым оказался у них под рукой. Таких низких цен крымчане не видели наверное с советских времен, добавил он.Но дорог там не было не из-за войны, а потому что украинская власть их просто забросила. Но сейчас пропускная способность дорог увеличилась. Поэтому товарный поток из Херсонской области направился и в материковую Россию, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231227/1052446675.html

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новости, россия, херсон, херсонская область, крым, логистика, товары, рынки, дороги, новые регионы, интеграция