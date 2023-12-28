Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью
Для Херсонской области Крым играет решающую роль как в части логистики, так и в части технических моментов. Развитие региона целиком и полностью зависит от общероссийской поддержки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
Херсонская область полностью зависит от общероссийской поддержки. Крым здесь играет решающую роль как в части логистики, так и в части технических моментов, когда людям надо передать продовольствие или лекарства, рассказал политолог.
После начала СВО, когда херсонские предприниматели стали искать рынки сбыта, то Крым оказался у них под рукой. Таких низких цен крымчане не видели наверное с советских времен, добавил он.
"Самое главное, благодаря распоряжениям нашего президента [России Владимира Путина] вся транспортная инфраструктура Херсонской и Запорожской областей становится более-менее приличной. В прошлом году там просто не было дорог", - подчеркнул Джаралла.
Но дорог там не было не из-за войны, а потому что украинская власть их просто забросила. Но сейчас пропускная способность дорог увеличилась. Поэтому товарный поток из Херсонской области направился и в материковую Россию, заключил собеседник Украина.ру.
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