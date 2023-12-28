"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру
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"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ
"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру
"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ
Ущерб от украинских ударов по Крыму в информационном плане был гораздо сильнее, чем в реальности. Крымчанам вовсе не было так страшно, как об этом писали в телеграм-каналах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
2023-12-28T05:10
2023-12-28T05:10
новости
россия
крым
беспилотники
бпла
ракеты
атака
севастополь
информация
сми
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Когда по Крыму наносились удары со стороны Украины, крымчанам вовсе не было так страшно, как об этом писали в телеграм-каналах. Это показывает, насколько информационная действительность отличается от реальности, рассказал политолог.В Севастополе это было более заметно и ощутимо по понятным причинам. Во время атаки Черноморский флот находился в бухте, и основная система ПВО расположена именно в районе города, добавил он.Что касается остальной части Крыма, то только в северных районах люди замечали какую-то активность. Но информационный ущерб от украинских атак был гораздо сильнее, чем в реальности, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231227/1052318978.html
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новости, россия, крым, беспилотники, бпла, ракеты, атака, севастополь, информация, сми, черноморский флот
Новости, Россия, Крым, беспилотники, БПЛА, ракеты, атака, Севастополь, информация, СМИ, Черноморский флот

"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ

05:10 28.12.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Ущерб от украинских ударов по Крыму в информационном плане был гораздо сильнее, чем в реальности. Крымчанам вовсе не было так страшно, как об этом писали в телеграм-каналах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
Когда по Крыму наносились удары со стороны Украины, крымчанам вовсе не было так страшно, как об этом писали в телеграм-каналах. Это показывает, насколько информационная действительность отличается от реальности, рассказал политолог.
"Если вы читали телеграм-каналы, то вам в самом деле казалось, что Крым атакуют множество беспилотников, и вам было страшно. Но на самом деле о большей части прилетов мы сами узнавали только из новостей", - подчеркнул Джаралла.
В Севастополе это было более заметно и ощутимо по понятным причинам. Во время атаки Черноморский флот находился в бухте, и основная система ПВО расположена именно в районе города, добавил он.
Что касается остальной части Крыма, то только в северных районах люди замечали какую-то активность. Но информационный ущерб от украинских атак был гораздо сильнее, чем в реальности, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Александр Толмачёв интервью
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