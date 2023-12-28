https://ukraina.ru/20231228/1052444202.html

"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ

"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру

"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ

Ущерб от украинских ударов по Крыму в информационном плане был гораздо сильнее, чем в реальности. Крымчанам вовсе не было так страшно, как об этом писали в телеграм-каналах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла

2023-12-28T05:10

2023-12-28T05:10

2023-12-28T05:10

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севастополь

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Когда по Крыму наносились удары со стороны Украины, крымчанам вовсе не было так страшно, как об этом писали в телеграм-каналах. Это показывает, насколько информационная действительность отличается от реальности, рассказал политолог.В Севастополе это было более заметно и ощутимо по понятным причинам. Во время атаки Черноморский флот находился в бухте, и основная система ПВО расположена именно в районе города, добавил он.Что касается остальной части Крыма, то только в северных районах люди замечали какую-то активность. Но информационный ущерб от украинских атак был гораздо сильнее, чем в реальности, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231227/1052318978.html

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новости, россия, крым, беспилотники, бпла, ракеты, атака, севастополь, информация, сми, черноморский флот