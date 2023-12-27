Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования - 27.12.2023 Украина.ру
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Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования - 27.12.2023 Украина.ру
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
Вето президента Польши Анджея Дуды на закон о бюджете привело к ликвидации всех государственных СМИ. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил министр культуры и национального наследия Бартломей Сенкевич
2023-12-27T22:18
2023-12-27T22:18
новости
польша
сми
ликвидация
контроль
анджей дуда
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Эти компании управляют общественным вещателем TVP, радио "Польское радио" и информационным агентством PAP. По словам Сенкевича, ликвидация позволит обеспечить функционирование компаний, провести реструктуризацию и предотвратить увольнения. Ранее Анджей Ранее Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ, которые пытается взять под контроль новое правительство.
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новости, польша, сми, ликвидация, контроль, анджей дуда
Новости, Польша, СМИ, ликвидация, контроль, Анджей Дуда

Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования

22:18 27.12.2023
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
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Вето президента Польши Анджея Дуды на закон о бюджете привело к ликвидации всех государственных СМИ. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил министр культуры и национального наследия Бартломей Сенкевич
"В связи с решением президента Республики Польша о прекращении финансирования общественных средств массовой информации, я принял решение о ликвидации компаний Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. и Polska Agencja Prasowa S.A.", – написал министр в соцсети Х.
Эти компании управляют общественным вещателем TVP, радио "Польское радио" и информационным агентством PAP. По словам Сенкевича, ликвидация позволит обеспечить функционирование компаний, провести реструктуризацию и предотвратить увольнения.
Ранее Анджей Ранее Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ, которые пытается взять под контроль новое правительство.
21 декабря, 07:19
В Польше начался гибридный государственный переворотНовые власти Польши, прямо нарушая закон, сменили руководство публичных СМИ, радио и телевидение уже взяты ими под контроль. Кроме того, Сейм провозгласил неконституционным Высший совет правосудия страны.
 
НовостиПольшаСМИликвидацияконтрольАнджей Дуда
 
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