https://ukraina.ru/20231227/1052452226.html

Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования

Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования - 27.12.2023 Украина.ру

Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования

Вето президента Польши Анджея Дуды на закон о бюджете привело к ликвидации всех государственных СМИ. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил министр культуры и национального наследия Бартломей Сенкевич

2023-12-27T22:18

2023-12-27T22:18

2023-12-27T22:18

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анджей дуда

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Эти компании управляют общественным вещателем TVP, радио "Польское радио" и информационным агентством PAP. По словам Сенкевича, ликвидация позволит обеспечить функционирование компаний, провести реструктуризацию и предотвратить увольнения. Ранее Анджей Ранее Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ, которые пытается взять под контроль новое правительство.

https://ukraina.ru/20231221/1052291655.html

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новости, польша, сми, ликвидация, контроль, анджей дуда