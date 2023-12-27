Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
Вето президента Польши Анджея Дуды на закон о бюджете привело к ликвидации всех государственных СМИ. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил министр культуры и национального наследия Бартломей Сенкевич
"В связи с решением президента Республики Польша о прекращении финансирования общественных средств массовой информации, я принял решение о ликвидации компаний Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. и Polska Agencja Prasowa S.A.", – написал министр в соцсети Х.
Эти компании управляют общественным вещателем TVP, радио "Польское радио" и информационным агентством PAP. По словам Сенкевича, ликвидация позволит обеспечить функционирование компаний, провести реструктуризацию и предотвратить увольнения.
Ранее Анджей Ранее Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ, которые пытается взять под контроль новое правительство.