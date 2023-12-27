Минобороны Украины сертифицировало производство бронежилетов для женщин - 27.12.2023 Украина.ру
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Минобороны Украины сертифицировало производство бронежилетов для женщин
Минобороны Украины сертифицировало производство бронежилетов для женщин - 27.12.2023 Украина.ру
Минобороны Украины сертифицировало производство бронежилетов для женщин
Министерство обороны Украины 27 декабря утвердило для производства женский бронежилет. От мужского он отличается "конструктивными особенностями", сообщил главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооружённых сил Украины Александр Шарко
2023-12-27T22:00
2023-12-27T22:00
новости
украина
мобилизация
бронежилеты
минобороны украины
производство
всу
военные
женщины
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В частности, бронежилет для женщин-военнослужащих имеет изогнутую бронеплиту, зауженные плечи, расширенный низ. Такой образец твердили после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний экипировку доработали с учётом строения женского тела. Вес женского бронежилета составил 10,5 килограммов. После сертификации он стал доступным для закупки, объявили в минобороны. Уточняется, что Генштаб должен сформировать объёмы и перечни, а после этого жилеты доставят в ВСУ. В июне украинские СМИ сообщали, что минобороны наладит выпуск комплекта формы и для беременных женщин-военнослужащих. В декабре во время пресс-конференции с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не подпишет закон о мобилизации женщин.
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новости, украина, мобилизация, бронежилеты, минобороны украины, производство, всу, военные, женщины
Новости, Украина, мобилизация, бронежилеты, Минобороны Украины, производство, ВСУ, военные, женщины

Минобороны Украины сертифицировало производство бронежилетов для женщин

22:00 27.12.2023
 
Минобороны Украины
Минобороны Украины
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Министерство обороны Украины 27 декабря утвердило для производства женский бронежилет. От мужского он отличается "конструктивными особенностями", сообщил главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооружённых сил Украины Александр Шарко
В частности, бронежилет для женщин-военнослужащих имеет изогнутую бронеплиту, зауженные плечи, расширенный низ. Такой образец твердили после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний экипировку доработали с учётом строения женского тела.
"Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета", – пояснил Шарко.
Вес женского бронежилета составил 10,5 килограммов. После сертификации он стал доступным для закупки, объявили в минобороны. Уточняется, что Генштаб должен сформировать объёмы и перечни, а после этого жилеты доставят в ВСУ.
В июне украинские СМИ сообщали, что минобороны наладит выпуск комплекта формы и для беременных женщин-военнослужащих.
В декабре во время пресс-конференции с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не подпишет закон о мобилизации женщин.
ВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря, 04:10
"Мы не можем ждать": политолог раскрыл, зачем Киев строит три линии обороны и отправляет женщин на фронт Запад может быстро насытить украинскую армию недостающей техникой и оружием. Украина собирается построить тройную линию обороны и установить вдоль линии боевого соприкосновения "зубы дракона". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
 
НовостиУкраинамобилизациябронежилетыМинобороны УкраиныпроизводствоВСУвоенныеженщины
 
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