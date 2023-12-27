Минобороны Украины сертифицировало производство бронежилетов для женщин

"Мы не можем ждать": политолог раскрыл, зачем Киев строит три линии обороны и отправляет женщин на фронт

Запад может быстро насытить украинскую армию недостающей техникой и оружием. Украина собирается построить тройную линию обороны и установить вдоль линии боевого соприкосновения "зубы дракона". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный