Суд над Пушилиным, задержание террористов. Итоги 27 декабря
На Украине "осудили" Дениса Пушилина; в России предотвращены два теракта; украинских пенсионеров и бюджетников могут лишить денег в пользу армии
Пушилина "осудили" на Украине
Главу ДНР Дениса Пушилина "осудили на 15 лет заключения по публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры", сообщает 27 декабря Офис Генерального прокурора Украины.
"Ему инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационистская деятельность. Осужденному назначено максимальное наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в релизе Генпрокуратуры.
В качестве доказательств "вины" Пушилина сторона обвинения предоставила "доказательства": "весной 2022 года руководитель псевдореспублики созвал и провел внеочередное заседание фейкового Совета "ДНР"."
В "вину" Пушилину также вменяют проведение референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России и подписание договора о вхождении ДНР в состав РФ в качестве субъекта.
В своем релизе украинские прокуроры напомнили, что в ноябре 2023 года по аналогичной схеме "осудили" губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Пушилин решение украинского суда никак не комментировал.
Украинские силовые структуры регулярно проводят "суды" или объявляют в розыск российских политических или общественных деятелей: в розыске СБУ находятся зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл, глава Чечни Рамзан Кадыров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие.
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Попытки терактов
На железной дороге в Самарской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил сторонник организации "Легион "Свобода России"*.
"Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин (...) планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги", - сказано в пресс-релизе управления ФСБ по региону.
Подозреваемый – местный житель – арестован, задержан он силами ФСБ и Росгвардии был 15 ноября. При обыске у злоумышленника нашли бутылки с зажигательной смесью и технику для связи с кураторами теракта.
"На допросе он подтвердил преступные намерения и причастность к запрещенной организации. ФСБ возбудила уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК — приготовление к теракту", - сообщают правоохранители.
Еще один теракт готовила 52-летняя жительница Запорожской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Ей вменяется участие в террористическом сообществе, незаконное хранение взрывчатых веществ и устройств, приготовление к преступлению, совершение террористического акта, повлекшего смерть человека, а также производство, сбыт или пересылка наркотиков.
"Обвиняемая, действуя в составе террористического сообщества, с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ решила совершить на территории Васильевского района Запорожской области террористический акт.
Женщина не позднее сентября 2022 года получила от куратора украинских спецслужб самодельное взрывное устройство и хранила его дома. В последствии должна была заложить его и подорвать. Реализовать преступный умысел она не смогла, так как место планируемого теракта было оцеплено сотрудниками силовых структур", – сказано в релизе СК.
Материалы дела переданы в суд.
17 октября 2022, 17:13Как изменилась работа спецслужб после теракта на Крымском мосту - Джаралла. ВидеоКрымский политолог Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с эвакуацией в Керчи и возможные взрывы в Джанкое, а также рассказал о транспортном сообщении Крыма с материковой частью и аспектах отопительного сезона на полуострове:
Денег на ВСУ нет
Украинский бюджет не справится с мобилизацией 500 000 человек в короткий срок, во всяком случае, министр финансов Сергей Марченко не знает, где взять средства.
"Искусственно увеличить расходы не получится, средств для этого просто нет", - сказал он.
Внутренний потенциал финансирования военных потребностей армии исчерпан, отметил он, причем предсказать точную цифру, необходимую для дополнительной мобилизации сейчас невозможно, считает Марченко.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее в ходе своей пресс-конференции сказал, что мобилизация полумиллиона человек будет стоить полтриллиона гривен. Марченко с ним не согласен:
"Банальное добавление здесь не работает. Возникают вопросы: какие подразделения мы обеспечиваем, почему, мы финансируем по фактической численности или плановой, они обеспечены всем остальным, или эти дополнительные 500 000 – это, чтобы заместить существующие подразделения или для создания новых? Ответа на эти вопросы у меня нет. Будет план – будет разговор", – объяснил министр.
Марченко также заявил, что не понимает, почему украинские военные до сих пор покупают себе вещи на фронт за свои деньги или через волонтеров, в то время как "на складах достаточно оружия и снаряжения, а государство ежедневно тратит на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн."
"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в складчину военнослужащих. При всем уважении к волонтерам, никакие неправительственные общественные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил ", - сказал министр на Business Breakfast.
В комментарии изданию Financial Times первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко предположила, что если США не передадут финансовую помощь Украине в начале 2024 года, выплат могут лишиться пенсионеры и работники бюджетных сфер.
По ее словам, дефицит внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму "выживания" после того, как она начала восстановление в 2023 году с ростом ВВП, по оценкам МВФ, в 4,5%.
"Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если Запад не даст деньги", - сказала она.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ