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В Минфине Украины не знают, где найти деньги на мобилизацию

В Минфине Украины не знают, где найти деньги на мобилизацию - 27.12.2023 Украина.ру

В Минфине Украины не знают, где найти деньги на мобилизацию

Ведомство ждет предложений от Минобороны и Генштаба по мобилизации, ее объемам, а также источникам финансирования на 2-й квартал 2024 года

2023-12-27T16:45

2023-12-27T16:45

2023-12-27T16:45

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Министерство финансов Украины ожидает от Министерства обороны и Генерального штаба информации и решений по мобилизации. Речь идет о её масштабах, сроках и объемах расходов. Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.Увеличение финансирования на 500 млрд грн на мобилизацию дополнительно 500 тыс. человек является достаточно корректными расчетами, считает Марченко. Однако есть много факторов, которые влияют на эти расчеты - в частности, сроки мобилизации и демобилизации, обеспечение подразделений.В связи с этим министр предполагает, что будет необходимо "искать дополнительные внутренние источники финансирования"."Точно могу сказать, учитывая, как сейчас складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет...", – добавил министр.19 декабря во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский рассказал, что Генштаб предлагает мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Но такая задача вызывает сложности ввиду отсутствия достаточного объема налоговой базы для начисления зарплат еще большему количеству военных. По его словам, "один воин –шесть людей гражданских, которые платят налоги". Вопрос, где взять еще 3 млн жителей, чтобы они заплатили налоги, остается открытым.

https://ukraina.ru/20231219/1052248822.html

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