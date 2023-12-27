Нехватка боеприпасов, людей и отсутствие воздушного преимущества – Тарнавский назвал проблемы ВСУ - 27.12.2023 Украина.ру
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Нехватка боеприпасов, людей и отсутствие воздушного преимущества – Тарнавский назвал проблемы ВСУ
Нехватка боеприпасов, людей и отсутствие воздушного преимущества – Тарнавский назвал проблемы ВСУ - 27.12.2023 Украина.ру
Нехватка боеприпасов, людей и отсутствие воздушного преимущества – Тарнавский назвал проблемы ВСУ
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" в интервью ВВС рассказал, с какими проблемами сталкивается ВСУ сегодня
2023-12-27T12:13
2023-12-27T12:13
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Нехватка боеприпасов – одна из главных проблем ВСУ на сегодняшний день. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Остро стоит вопрос о боеприпасах для артиллерийских систем 122 и 152 миллиметров.Что касается борьбы в воздушном пространстве, то актуальным вопросом является снабжение ВСУ зенитными ракетными комплексами типа Stormer, Avenger, Stinger. По его словам, для продолжения наступательных штурмовых действий армии Украины необходимо иметь достаточно средств для разминирования. "Знаете, сколько бы этого ни было – его все мало", – добавил Тарнавский.Наряду с нехваткой технического ресурса наблюдается дефицит и живой силы. О количестве убитых боевиков ВСУ Александр Тарнавский не говорит. Однако констатирует: многие военные морально истощены, а возможности отправить их в отпуск на данный момент нет."Это во всех воинских частях и группировках. И сколько бы ресурсов ни было – этого все равно мало. То, что для победы в этой войне нам реально нужны дополнительные силы и средства, мы все это прекрасно понимаем. Потому что те люди, которые сегодня выполняют задачи, имеют такое понятие, как усталость. Их нужно подменить, заменить. А когда у нас нет ресурса для замены – это, к сожалению, истощение для личного состава. Наступает моральная усталость при выполнении боевых задач", – констатировал Тарнавский.
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Нехватка боеприпасов, людей и отсутствие воздушного преимущества – Тарнавский назвал проблемы ВСУ

12:13 27.12.2023
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" в интервью ВВС рассказал, с какими проблемами сталкивается ВСУ сегодня
Нехватка боеприпасов – одна из главных проблем ВСУ на сегодняшний день. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Остро стоит вопрос о боеприпасах для артиллерийских систем 122 и 152 миллиметров.
"Противник, зная наши возможности относительно дальности поражения, разместил свои артиллерийские подразделения на критическом расстоянии – там, где мы не можем влиять на его действия. Очень быстро он развивает средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным применение нами высокоточного оружия на большой дальности. То есть, мы сегодня имеем проблемы в приведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы", – сказал Тарнавский.
Что касается борьбы в воздушном пространстве, то актуальным вопросом является снабжение ВСУ зенитными ракетными комплексами типа Stormer, Avenger, Stinger.

"Если есть даже небольшое преимущество в воздухе – это уже преимущество противника над наземным компонентом. А в условиях значительного увеличения применения противником беспилотных летательных аппаратов – в частности FPV-дронов –необходимость в обеспечении наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы. Мы используем – они противодействуют средствами РЭБ. Они используются – мы противодействуем. Потому у нас есть в этом направлении проблемы", – констатировал командир.

По его словам, для продолжения наступательных штурмовых действий армии Украины необходимо иметь достаточно средств для разминирования. "Знаете, сколько бы этого ни было – его все мало", – добавил Тарнавский.
Наряду с нехваткой технического ресурса наблюдается дефицит и живой силы. О количестве убитых боевиков ВСУ Александр Тарнавский не говорит. Однако констатирует: многие военные морально истощены, а возможности отправить их в отпуск на данный момент нет.
"Это во всех воинских частях и группировках. И сколько бы ресурсов ни было – этого все равно мало. То, что для победы в этой войне нам реально нужны дополнительные силы и средства, мы все это прекрасно понимаем. Потому что те люди, которые сегодня выполняют задачи, имеют такое понятие, как усталость. Их нужно подменить, заменить. А когда у нас нет ресурса для замены – это, к сожалению, истощение для личного состава. Наступает моральная усталость при выполнении боевых задач", – констатировал Тарнавский.
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
11:58
Следующий год, возможно, будет еще сложнее для ВСУ – ТарнавскийПрогнозом на 2024 год командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" поделился в интервью ВВС
 
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12:13Нехватка боеприпасов, людей и отсутствие воздушного преимущества – Тарнавский назвал проблемы ВСУ
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