https://ukraina.ru/20231227/1052432911.html

Нехватка боеприпасов, людей и отсутствие воздушного преимущества – Тарнавский назвал проблемы ВСУ

Нехватка боеприпасов, людей и отсутствие воздушного преимущества – Тарнавский назвал проблемы ВСУ - 27.12.2023 Украина.ру

Нехватка боеприпасов, людей и отсутствие воздушного преимущества – Тарнавский назвал проблемы ВСУ

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" в интервью ВВС рассказал, с какими проблемами сталкивается ВСУ сегодня

2023-12-27T12:13

2023-12-27T12:13

2023-12-27T12:13

новости

новости украины

всу

потери всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052081781_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_82f965090edc3ce4b694dec7da4b2c06.jpg

Нехватка боеприпасов – одна из главных проблем ВСУ на сегодняшний день. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Остро стоит вопрос о боеприпасах для артиллерийских систем 122 и 152 миллиметров.Что касается борьбы в воздушном пространстве, то актуальным вопросом является снабжение ВСУ зенитными ракетными комплексами типа Stormer, Avenger, Stinger. По его словам, для продолжения наступательных штурмовых действий армии Украины необходимо иметь достаточно средств для разминирования. "Знаете, сколько бы этого ни было – его все мало", – добавил Тарнавский.Наряду с нехваткой технического ресурса наблюдается дефицит и живой силы. О количестве убитых боевиков ВСУ Александр Тарнавский не говорит. Однако констатирует: многие военные морально истощены, а возможности отправить их в отпуск на данный момент нет."Это во всех воинских частях и группировках. И сколько бы ресурсов ни было – этого все равно мало. То, что для победы в этой войне нам реально нужны дополнительные силы и средства, мы все это прекрасно понимаем. Потому что те люди, которые сегодня выполняют задачи, имеют такое понятие, как усталость. Их нужно подменить, заменить. А когда у нас нет ресурса для замены – это, к сожалению, истощение для личного состава. Наступает моральная усталость при выполнении боевых задач", – констатировал Тарнавский.

https://ukraina.ru/20231227/1052432085.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, всу, потери всу, сво