Следующий год, возможно, будет еще сложнее для ВСУ – Тарнавский

"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, она будет еще сложнее. Враг об этом знает и будет творить все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили. Поэтому я говорю, что год будет тяжелым", – сказал командующий.