Следующий год, возможно, будет еще сложнее для ВСУ – Тарнавский - 27.12.2023 Украина.ру
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Следующий год, возможно, будет еще сложнее для ВСУ – Тарнавский
Следующий год, возможно, будет еще сложнее для ВСУ – Тарнавский - 27.12.2023 Украина.ру
Следующий год, возможно, будет еще сложнее для ВСУ – Тарнавский
Прогнозом на 2024 год командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" поделился в интервью ВВС
2023-12-27T11:58
2023-12-27T11:58
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Завершение боевых действий и оккупация российских территорий – такие планы на предстоящий год ставит перед собой командование ВСУ. При этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский предполагает, что год будет не самым простым.При этом Тарнавский признал нехватку боеприпасов и преимущество России в воздухе.
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Следующий год, возможно, будет еще сложнее для ВСУ – Тарнавский

11:58 27.12.2023
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP / Mstyslav Chernov
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Прогнозом на 2024 год командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" поделился в интервью ВВС
Завершение боевых действий и оккупация российских территорий – такие планы на предстоящий год ставит перед собой командование ВСУ. При этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский предполагает, что год будет не самым простым.
"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, она будет еще сложнее. Враг об этом знает и будет творить все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили. Поэтому я говорю, что год будет тяжелым", – сказал командующий.
При этом Тарнавский признал нехватку боеприпасов и преимущество России в воздухе.
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