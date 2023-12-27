https://ukraina.ru/20231227/1052431504.html
Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля
Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля - 27.12.2023 Украина.ру
Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля
Без электроснабжения, значительной частью нарушенного из-за непогоды, в ДНР на утро 27 декабря остаются более 29 тысяч бытовых абонентов. Об этом министерство угля и энергетики ДНР сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-27T10:54
2023-12-27T10:54
2023-12-27T10:54
новости
россия
днр
электроснабжение
непогода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101491/61/1014916110_0:125:2922:1769_1920x0_80_0_0_fbc83eab9d3e09995dea9e47bfbf3c5d.jpg
"По состоянию на 7:00 27 декабря на территории Донецкой Народной Республики остаётся обесточено 409 трансформаторных подстанций, 29417 бытовых абонентов, из них в результате неблагоприятных погодных условий 181 ТП, 8532 бытовых абонента", - говорится в сообщении минугля ДНР.В ликвидации повреждений задействованы 115 бригад, 479 человек, 161 единица спецтехники, отмечается в ведомстве.Напомним, что причиной массовых отключений электроснабжения в регионе стали неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.
https://ukraina.ru/20231227/1052428435.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101491/61/1014916110_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_bbad0efab523e1d97d3b825dc802e2c5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, электроснабжение, непогода
Новости, Россия, ДНР, электроснабжение, непогода
Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля
Без электроснабжения, значительной частью нарушенного из-за непогоды, в ДНР на утро 27 декабря остаются более 29 тысяч бытовых абонентов. Об этом министерство угля и энергетики ДНР сообщает в своём телеграм-канале
"По состоянию на 7:00 27 декабря на территории Донецкой Народной Республики остаётся обесточено 409 трансформаторных подстанций, 29417 бытовых абонентов, из них в результате неблагоприятных погодных условий 181 ТП, 8532 бытовых абонента", - говорится в сообщении минугля ДНР.
В ликвидации повреждений задействованы 115 бригад, 479 человек, 161 единица спецтехники, отмечается в ведомстве.
Напомним, что причиной массовых отключений электроснабжения в регионе стали неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.