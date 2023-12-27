https://ukraina.ru/20231227/1052431504.html

Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля

Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля - 27.12.2023 Украина.ру

Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля

Без электроснабжения, значительной частью нарушенного из-за непогоды, в ДНР на утро 27 декабря остаются более 29 тысяч бытовых абонентов. Об этом министерство угля и энергетики ДНР сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-27T10:54

2023-12-27T10:54

2023-12-27T10:54

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"По состоянию на 7:00 27 декабря на территории Донецкой Народной Республики остаётся обесточено 409 трансформаторных подстанций, 29417 бытовых абонентов, из них в результате неблагоприятных погодных условий 181 ТП, 8532 бытовых абонента", - говорится в сообщении минугля ДНР.В ликвидации повреждений задействованы 115 бригад, 479 человек, 161 единица спецтехники, отмечается в ведомстве.Напомним, что причиной массовых отключений электроснабжения в регионе стали неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.

https://ukraina.ru/20231227/1052428435.html

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