Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля - 27.12.2023 Украина.ру
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Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля
Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля - 27.12.2023 Украина.ру
Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля
Без электроснабжения, значительной частью нарушенного из-за непогоды, в ДНР на утро 27 декабря остаются более 29 тысяч бытовых абонентов. Об этом министерство угля и энергетики ДНР сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-27T10:54
2023-12-27T10:54
новости
россия
днр
электроснабжение
непогода
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"По состоянию на 7:00 27 декабря на территории Донецкой Народной Республики остаётся обесточено 409 трансформаторных подстанций, 29417 бытовых абонентов, из них в результате неблагоприятных погодных условий 181 ТП, 8532 бытовых абонента", - говорится в сообщении минугля ДНР.В ликвидации повреждений задействованы 115 бригад, 479 человек, 161 единица спецтехники, отмечается в ведомстве.Напомним, что причиной массовых отключений электроснабжения в регионе стали неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.
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новости, россия, днр, электроснабжение, непогода
Новости, Россия, ДНР, электроснабжение, непогода

Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля

10:54 27.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Без электроснабжения, значительной частью нарушенного из-за непогоды, в ДНР на утро 27 декабря остаются более 29 тысяч бытовых абонентов. Об этом министерство угля и энергетики ДНР сообщает в своём телеграм-канале
"По состоянию на 7:00 27 декабря на территории Донецкой Народной Республики остаётся обесточено 409 трансформаторных подстанций, 29417 бытовых абонентов, из них в результате неблагоприятных погодных условий 181 ТП, 8532 бытовых абонента", - говорится в сообщении минугля ДНР.
В ликвидации повреждений задействованы 115 бригад, 479 человек, 161 единица спецтехники, отмечается в ведомстве.
Напомним, что причиной массовых отключений электроснабжения в регионе стали неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
09:00
Противники проекта о мобилизации, провалы ВСУ, затягивание войны. Главное на Украине на утро 27 декабря
 
НовостиРоссияДНРэлектроснабжениенепогода
 
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Заголовок открываемого материала
10:56Жительница Запорожья готовила теракт по заданию ВСУ
10:54Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – минугля
10:33В Бурятии на базе техникума открыли производство изделий для нужд СВО
09:47Суд оштрафовал жительницу Камчатки за дискредитацию армии России
09:47В Одессе подростки призвали идти "на Киев в Верховную Раду"
09:23Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек
09:18Боевая мощь танка Т-14 "Армата" скоро значительно возрастёт – Чемезов
09:00Противники проекта о мобилизации, провалы ВСУ, затягивание войны. Главное на Украине на утро 27 декабря
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08:27Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак
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