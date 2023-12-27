В Бурятии на базе техникума открыли производство изделий для нужд СВО

Спектакль о войне и любви "Вальс на 2/4", Одессе в памяти Григория Данцигера и театре на фронте и в тылу

Премьера постановки "Вальс на 2/4" режиссера Антона Непомнящего состоялся в августе 2023 года. Спектакль побывал на гастролях в Крыму, Петербурге, на годовщине присвоения звании города-героя Керчи, регулярно идет в фольклорном центре "Москва" в столице