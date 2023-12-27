В Бурятии на базе техникума открыли производство изделий для нужд СВО - 27.12.2023 Украина.ру
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В Бурятии на базе техникума открыли производство изделий для нужд СВО
В Бурятии на базе техникума открыли производство изделий для нужд СВО - 27.12.2023 Украина.ру
В Бурятии на базе техникума открыли производство изделий для нужд СВО
На базе Улан-Удэнского авиационного техникума открылся учебно-производственный комплекс (УПК), в котором будут производить детали для вертолётов и изделия для нужд СВО. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба правительства Бурятии
2023-12-27T10:33
2023-12-27T10:33
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"В Улан-Удэнском авиационном техникуме открылся учебно-производственный комплекс. Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Профессионалитет", инициированному Президентом России… Здесь будут производить детали для вертолётов и изделия для нужд СВО: детекторы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - "Байкал-1", антидроновые ружья "Атаган", детали для разведывательно-ударного комплекса с БПЛА "БУРЯ-10" и т.п." - говорится в сообщении.По словам исполняющего обязанности председателя правительства Бурятии Всеволода Мухина, продукция авиационной отрасли республики "поможет сохранить жизни наших бойцов и быстрее достигнуть результата, которого мы все вместе с вами ждём - победы".На создание УПК из федерального бюджета было выделено 100 миллионов рублей, из республиканского - 10 миллионов. Более 30 миллионов предоставил работодатель - Улан-Удэнский авиационный завод, входящий в состав холдинга АО "Вертолёты России"."В учебном корпусе, где в течение 2023 года был проведён ремонт и запущено оборудование, созданы 12 зон под разные виды работ: слесарные, клепально-сборочные, фрезерные, токарные и другие. Учебно-производственный комплекс будет работать в трёх основных направлениях: производство, практическое обучение по профильным профессиям и обучение по коротким образовательным программам", - рассказали в пресс-службе.Улан-Удэнский авиационный техникум, созданный в 1950 году, является профильным учебным заведением Улан-Удэнского авиационного завода. Техникум также тесно сотрудничает с Улан-Удэнским приборостроительным производственным объединением.
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новости, россия, бурятия, техникум, бпла, сво
Новости, Россия, Бурятия, техникум, БПЛА, СВО

В Бурятии на базе техникума открыли производство изделий для нужд СВО

10:33 27.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА "Суперкам" и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На базе Улан-Удэнского авиационного техникума открылся учебно-производственный комплекс (УПК), в котором будут производить детали для вертолётов и изделия для нужд СВО. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба правительства Бурятии
"В Улан-Удэнском авиационном техникуме открылся учебно-производственный комплекс. Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Профессионалитет", инициированному Президентом России… Здесь будут производить детали для вертолётов и изделия для нужд СВО: детекторы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - "Байкал-1", антидроновые ружья "Атаган", детали для разведывательно-ударного комплекса с БПЛА "БУРЯ-10" и т.п." - говорится в сообщении.
По словам исполняющего обязанности председателя правительства Бурятии Всеволода Мухина, продукция авиационной отрасли республики "поможет сохранить жизни наших бойцов и быстрее достигнуть результата, которого мы все вместе с вами ждём - победы".
На создание УПК из федерального бюджета было выделено 100 миллионов рублей, из республиканского - 10 миллионов. Более 30 миллионов предоставил работодатель - Улан-Удэнский авиационный завод, входящий в состав холдинга АО "Вертолёты России".
"В учебном корпусе, где в течение 2023 года был проведён ремонт и запущено оборудование, созданы 12 зон под разные виды работ: слесарные, клепально-сборочные, фрезерные, токарные и другие. Учебно-производственный комплекс будет работать в трёх основных направлениях: производство, практическое обучение по профильным профессиям и обучение по коротким образовательным программам", - рассказали в пресс-службе.
Улан-Удэнский авиационный техникум, созданный в 1950 году, является профильным учебным заведением Улан-Удэнского авиационного завода. Техникум также тесно сотрудничает с Улан-Удэнским приборостроительным производственным объединением.
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