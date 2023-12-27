https://ukraina.ru/20231227/1052430205.html

Суд оштрафовал жительницу Камчатки за дискредитацию армии России

Суд оштрафовал жительницу Камчатки за дискредитацию армии России - 27.12.2023 Украина.ру

Суд оштрафовал жительницу Камчатки за дискредитацию армии России

Суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал жительницу края на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооружённых сил России. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба суда

2023-12-27T09:47

2023-12-27T09:47

2023-12-27T09:47

новости

россия

камчатский край

суд

вс рф

сво

дискредитация вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_0:480:5976:3842_1920x0_80_0_0_fa5b2b46edc089e987f495274f4eba41.jpg

"Установлено, что 22 октября гражданка П., 1963 года рождения, находясь на своём рабочем месте, допустила высказывания, которые содержали оскорбления в адрес России и россиян, обвинила военнослужащих в насилии и убийствах мирного населения в ходе проведения СВО. Свидетели показали, что делала она это неоднократно. Кроме этого, женщина демонстративно прослушивала песни на украинском языке", - говорится в сообщении суда.Отмечается, что подсудимая свою вину не признала и заявила, что её оговорили из-за неприязненного отношения.Суд признал гражданку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.25 декабря президент России Владимир Путин подписал законы, которые расширяют действие статьи УК 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации" (до 15 лет лишения свободы), 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации" (до 7 лет) и на добровольцев Росгвардии.Штрафы до одного миллиона рублей (в рамках КоАП) теперь могут назначаться также и за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

https://ukraina.ru/20231227/1052428435.html

камчатский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, камчатский край, суд, вс рф, сво, дискредитация вс рф