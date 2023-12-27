Суд оштрафовал жительницу Камчатки за дискредитацию армии России - 27.12.2023 Украина.ру
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Суд оштрафовал жительницу Камчатки за дискредитацию армии России
Суд оштрафовал жительницу Камчатки за дискредитацию армии России - 27.12.2023 Украина.ру
Суд оштрафовал жительницу Камчатки за дискредитацию армии России
Суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал жительницу края на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооружённых сил России. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба суда
2023-12-27T09:47
2023-12-27T09:47
новости
россия
камчатский край
суд
вс рф
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дискредитация вс рф
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"Установлено, что 22 октября гражданка П., 1963 года рождения, находясь на своём рабочем месте, допустила высказывания, которые содержали оскорбления в адрес России и россиян, обвинила военнослужащих в насилии и убийствах мирного населения в ходе проведения СВО. Свидетели показали, что делала она это неоднократно. Кроме этого, женщина демонстративно прослушивала песни на украинском языке", - говорится в сообщении суда.Отмечается, что подсудимая свою вину не признала и заявила, что её оговорили из-за неприязненного отношения.Суд признал гражданку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.25 декабря президент России Владимир Путин подписал законы, которые расширяют действие статьи УК 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации" (до 15 лет лишения свободы), 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации" (до 7 лет) и на добровольцев Росгвардии.Штрафы до одного миллиона рублей (в рамках КоАП) теперь могут назначаться также и за дискредитацию добровольцев Росгвардии.
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новости, россия, камчатский край, суд, вс рф, сво, дискредитация вс рф
Новости, Россия, Камчатский край, Суд, ВС РФ, СВО, Дискредитация ВС РФ

Суд оштрафовал жительницу Камчатки за дискредитацию армии России

09:47 27.12.2023
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал жительницу края на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооружённых сил России. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба суда
"Установлено, что 22 октября гражданка П., 1963 года рождения, находясь на своём рабочем месте, допустила высказывания, которые содержали оскорбления в адрес России и россиян, обвинила военнослужащих в насилии и убийствах мирного населения в ходе проведения СВО. Свидетели показали, что делала она это неоднократно. Кроме этого, женщина демонстративно прослушивала песни на украинском языке", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что подсудимая свою вину не признала и заявила, что её оговорили из-за неприязненного отношения.
Суд признал гражданку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
25 декабря президент России Владимир Путин подписал законы, которые расширяют действие статьи УК 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации" (до 15 лет лишения свободы), 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации" (до 7 лет) и на добровольцев Росгвардии.
Штрафы до одного миллиона рублей (в рамках КоАП) теперь могут назначаться также и за дискредитацию добровольцев Росгвардии.
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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