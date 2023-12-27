Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран - 27.12.2023 Украина.ру
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Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран
Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран - 27.12.2023 Украина.ру
Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран
Белоруссия до конца 2024 года продлила эмбарго на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции из стран, применяющих против республики санкции. Об этом говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении белорусского правительства
2023-12-27T03:53
2023-12-27T03:53
новости
белоруссия
эмбарго
запад
недружественные страны
продукты
антибелорусские санкции
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"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", - говорится в документе.Напомним, что Минск с 1 января 2022 года на полгода ввёл продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда стран Запада, которые ранее ввели санкции в отношении Белоруссии. Последний раз эмбарго продлевалось и незначительно корректировалось в июне, до конца 2023 года.
https://ukraina.ru/20231225/1052390306.html
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новости, белоруссия, эмбарго, запад, недружественные страны, продукты, антибелорусские санкции
Новости, Белоруссия, Эмбарго, Запад, недружественные страны, продукты, антибелорусские санкции

Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран

03:53 27.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Белоруссия до конца 2024 года продлила эмбарго на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции из стран, применяющих против республики санкции. Об этом говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении белорусского правительства
"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", - говорится в документе.
Напомним, что Минск с 1 января 2022 года на полгода ввёл продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда стран Запада, которые ранее ввели санкции в отношении Белоруссии. Последний раз эмбарго продлевалось и незначительно корректировалось в июне, до конца 2023 года.
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