https://ukraina.ru/20231227/1052426751.html
Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран
Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран - 27.12.2023 Украина.ру
Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран
Белоруссия до конца 2024 года продлила эмбарго на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции из стран, применяющих против республики санкции. Об этом говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении белорусского правительства
2023-12-27T03:53
2023-12-27T03:53
2023-12-27T03:53
новости
белоруссия
эмбарго
запад
недружественные страны
продукты
антибелорусские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045096378_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_2c14188ce3980f02ca43d9702d57bc36.jpg
"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", - говорится в документе.Напомним, что Минск с 1 января 2022 года на полгода ввёл продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда стран Запада, которые ранее ввели санкции в отношении Белоруссии. Последний раз эмбарго продлевалось и незначительно корректировалось в июне, до конца 2023 года.
https://ukraina.ru/20231225/1052390306.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045096378_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11cde30def921993c93fed64e1d770b0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, эмбарго, запад, недружественные страны, продукты, антибелорусские санкции
Новости, Белоруссия, Эмбарго, Запад, недружественные страны, продукты, антибелорусские санкции
Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран
Белоруссия до конца 2024 года продлила эмбарго на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции из стран, применяющих против республики санкции. Об этом говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении белорусского правительства