https://ukraina.ru/20231227/1052426751.html

Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран

Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран - 27.12.2023 Украина.ру

Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран

Белоруссия до конца 2024 года продлила эмбарго на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции из стран, применяющих против республики санкции. Об этом говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении белорусского правительства

2023-12-27T03:53

2023-12-27T03:53

2023-12-27T03:53

новости

белоруссия

эмбарго

запад

недружественные страны

продукты

антибелорусские санкции

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"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", - говорится в документе.Напомним, что Минск с 1 января 2022 года на полгода ввёл продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда стран Запада, которые ранее ввели санкции в отношении Белоруссии. Последний раз эмбарго продлевалось и незначительно корректировалось в июне, до конца 2023 года.

https://ukraina.ru/20231225/1052390306.html

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новости, белоруссия, эмбарго, запад, недружественные страны, продукты, антибелорусские санкции