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Мелетий (Смотрицкий): 390 лет со дня смерти автора легендарной "Грамматики"

Мелетий (Смотрицкий): 390 лет со дня смерти автора легендарной "Грамматики" - 27.12.2023 Украина.ру

Мелетий (Смотрицкий): 390 лет со дня смерти автора легендарной "Грамматики"

"Грамматика" Мелетия Смотрицкого – одна из книг, которые юный Михайло Ломоносов раздобыл в своей архангельской глуши и нёс потом с собой в Москву. Возможно, что желанием увидеть места, где родилась эта книга, объяснялось и стремление великого энциклопедиста учиться в Киево-Могилянской академии

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:00

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При рождении Смотрицкого звали Максим Герасимович. Родился он в 70-х годах XVI века (разброс датировок – от 1572 до 1577 года) в Смотриче (современная Хмельницкая область) или Каменце-Подольском. Умер же 27 декабря 1633 года на территории нынешней Ровенской области.Отец его – известный православный писатель-полемист Герасим Смотрицкий, первый ректор Острожской школы, знаток церковнославянского языка, участник редактирования и издания "Острожской Библии" Иваном Фёдоровым. Выделиться на фоне столь солидного родителя было трудно, но Максиму это вполне удалось.Максим учился в Острожской школе, причём его учителем был Кирилл Лукарис – будущий вселенский патриарх Кирилл I. Позже князь Константин Острожский направил Смотрицкого в иезуитскую Виленскую академию. Затем Смотрицкий много был за границей, слушал лекции в Лейпцигском, Виттенбергском и Нюрнбергском университетах. Вероятно, получил степень доктора медицины. "Кто я был тогда? Последователь Лютера, который у гроба Лютера свою молодость в науках отравив, лютеранским дымом прокопченный, прибыл в Литву, и Русь тем же чадом заразил".Вернувшись в Речь Посполитую принимал активнейшее участие в работе виленского и минского православных братств, выступал против унии. Под псевдонимом Теофил Ортолог в 1610 году напечатал труд "Θρηνος" ("Фринос" или "Тренос" – "Плач"), посвящённый разоблачению унии. В традициях того времени это был нравоучительный монолог от имени матери-церкви: "Горе мне, бедной, горе несчастной, ах, со всех сторон ограбленной! Руки мои в оковах, ярмо на шее, путы на ногах, цепь на бедрах, меч над головой обоюдоострый".Писал он его по-польски, который, судя по всему, был его родным языком (сама фамилия польского происхождения), но, с другой стороны, литературной традиции на живой южно-русской речи тогда не существовало, церковно-славянский же язык для полемических трудов не подходил.Книга получила огромную известность, её переписывали и ценили очень высоко. Брат Северина Наливайко Демьян говорил, что это "равное писание Златоусту; за автора кровь свою нам пролить и души положить годится". Свою отповедь дал талантливейший униатский полемист Пётр Скарга.Всё это движение вызвало беспокойство у светских властей в лице короля Сигизмунда III, который приказал типографию Виленского братства ликвидировать, книгу сжечь, а книгопечатника и автора арестовать. Издатель книги Леонтий Карпович был посажен в тюрьму, анонимному же автору удалось избежать наказания.Смотрицкий скрывался в Остроге и в Киеве, где, как считается, в 1615-16 годах преподавал в братской школе (будущей академии) и даже был её ректором (в 1616-20 годах).Потом вернулся в Вильно где жил при Свято-Духовом монастыре и, по настоянию членов братства, стал его монахом под именем Мелетий.В 1616 году восстановленная к тому времени типография Виленского православного братства напечатала "Евангелие учительное" с предисловием Смотрицкого. Двадцать лет спустя его переиздал в Киеве митрополит Пётр Могила, правда – без указания авторства предисловия.Главным же трудом жизни Мелетия Смотрицкого стала написанная в 1616-19 годах "Грамматика словенская" – монография и учебник по основам грамматики церковно-славянского языка. Свой опыт он использовал позже при работе над "Букварём".Работа эта была крайне важна прежде всего из-за того, что даже духовенство язык плохо знало. А это наносило ущерб всей гуманитарной сфере. Петр Скарга писал: "Не было еще на свете и не будет ни одной академии или коллегиума, где бы теология, философия и другие свободные науки славянским языком учили и могли понимать. Со славянским языком никто никогда учёным быть не может. Потому что нет на свете такой нации, которая бы по-славянски говорила так, как в книгах пишут" (знакомые обороты, правда?)Смотрицкий (или, как считают некоторые исследователи, коллектив авторов руководителем или издателем которого был Смотрицкий) многое сделал впервые в славянской филологии. Он, например, выработал систему падежей, характерную для славянских языков, установил два спряжения глаголов, отметил лишние буквы (не забываем – алфавит для славян создавали греки со своим представлением о прекрасном). Причём, в отличие от многих книг того времени, правила были снабжены примерами. Состояла она из четырёх разделов: "Орфографии", "Этимологии" (морфология), "Синтаксиса" и "Просодия" (правила стихосложения, которые не прижились)."Грамматика" на протяжении примерно столетия была основным учебником по церковно-славянскому и связанным с ним языкам в России, а у сербов, хорватов, румын и болгар так и более 200 лет. Нормы современных русского, украинского и белорусского языков во многом восходят к образцам "Грамматики". В Москве она была впервые издана в 1648 году, но анонимно и с внесением изменений, характерных для норм живого русского языка (русский и украинский языки уже тогда отличались довольно сильно и нередко требовали перевода). Предложенная Смотрицким грамматическая терминология, несколько изменённая Ломоносовым, сохранилась и поныне. Ломоносов вообще писал свою "Российскую грамматику", изданную в 1725 году, по образцу труда Смотрицкого, но окончательно отказавшись от классических (греческих) заимствований.В 1620 году вселенский патриарх Феофан, в рамках восстановления разрушенной унией православной иерархии, назначил Смотрицкого архиепископом Полоцким, епископом Витебским и Мстиславским. Однако фактически ему надо было создавать эти архиепископии с нуля – почти всё, что там было живого и материального ушло в унию.Мелетий стал настоятелем Свято-Духова монастыря и превратил его в центр активной миссионерской деятельности, восстановления иерархии и борьбы с унией, издав ещё несколько полемических трудов. Он писал: "Мы не стоим на том, чтобы уния снесена была, ибо в стране этой вольно каждому, как он хочет верить. Поэтому народ наш руский Короля его Мосць просит, чтобы нас при правах наших и вольностях как светских, так и духовных оставить велел".Понятно, что позиция эта вынужденная, но уже перекликается с идеалами Просвещения.Борьба была неравной – польские власти новую иерархию не признали, король издал в 1621 году три грамоты, объявив Мелетия самозванцем, врагом государства, оскорбителем величества и подстрекателем, которого следует арестовать. По счастью власть короля так далеко не простиралась – Мелетий смог даже съездить на сейм в Варшаву, пытаясь добиться утверждения. Вернулся не солоно хлебавши, но хоть вернулся… Впрочем, арестовать Мелетия было не так-то просто и уж точно нельзя было без последствий: за его спиной маячил коллективный член киевского братства – Войско Запорожское Низовое во главе с гетманом Петром Сагайдачным.После восстания 1623 года в Витебске, когда был убит униатский архиепископ Иосафат Кунцевич, Смотрицкий решил на время выехать из Польши. Эвакуация была оформлена как паломничество по святым местам. Он действительно побывал в Константинополе, Египте и Палестине.То ли в процессе путешествия, то ли уже после него Смотрицкий разочаровался в отстаивании православия и позже даже уверял, что собирался предложить патриарху план перехода в унию, но постеснялся и ограничился получением грамоты, ограничивающей права братств (что соответствовало интересам православного духовенства).В 1627 году Мелетий бросил всё и тайно перешёл в унию. Причины этого поступка остались до конца непонятными. Судя по всему, он просто пал жертвой интриг среди православного духовенства и смог найти место, соответствующего своему возрасту и заслугам, только в унии (ему удалось стать архимандритом Дерманского монастыря на Волыни).В 1627-28 годах он пытался со свойственной ему горячностью и убедительностью агитировать за примирение православных и католиков, написал и вынес на суд специально созванного в Киеве собора "Апологию" унии, чуть не был растерзан возмущённой толпой и вынужден был отказаться от своего сочинения.Вернувшись в расстроенных чувствах в свой монастырь, он официально заявил о переходе в унию и полемических трудов уже не писал до самой смерти, но находился в переписке с папой Урбаном VIII, который в 1631 году назначил на должность архиепископа. Однако, будучи уже старым и физически немощным Мелетий в обязанности так и не вступил, скончавшись в своём монастыре.

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история, история украины, литература, русский язык, православие, православные, xvii век