https://ukraina.ru/20231227/1052386750.html

Скандалист, секс-символ, космополит. Жерару Депардьё – 75 лет

Скандалист, секс-символ, космополит. Жерару Депардьё – 75 лет - 27.12.2023 Украина.ру

Скандалист, секс-символ, космополит. Жерару Депардьё – 75 лет

Противоречивый, эпатирующий, давным-давно заслуживший титул легенды, французский, российский и по-настоящему интернациональный актёр Жерар Депардьё 27 декабря отмечает свой 75-й день рождения

2023-12-27T05:16

2023-12-27T05:16

2023-12-27T05:16

культура

эксклюзив

культура

кино

россия

франция

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Гражданин России, Бельгии и Алжира, религиозный человек, принимавший ислам, буддизм и православие, а потом шутивший о том, что ему остался иудаизм – в этих эпатажных неожиданностях и несовпадениях вся история Жерара Депардьё, остающегося востребованным и интересным уже более полувека.Творческие интересы Депардьё действительно безграничны: в перечне его кинообразов вестерны и мелодрамы, комедии и историческое кино, экранизации классики и военные драмы.Пробовал себя артист и в роли режиссера: снял фильм по Мольеру – "Тартюф", где сам и сыграл ловкого и обаятельного обманщика, а позже – фильм "Мост между двумя берегами", сыграв в нем в дуэте с подругой и партнершей Кароль Буке.Интерес и преданная любовь Депардьё к русскому искусству начиналась не только с чтения классической литературы – Чехова, Толстого, Достоевского, в чем сам он признавался журналистам, но и опер Игоря Стравинского: актер исполнял роль рассказчика в "Царе Эдипе" под управлением Валерия Гергиева, а в театре играл в постановке "Истории солдата" – одного из самых загадочных и инфернальных произведений композитора.Чехов, к слову, в творческой карьере Депардьё еще появится: в 2015 году он сыграл в короткометражной драме Жан-Пьера Моки "Агафья" по рассказу писателя.В 2010 году пресса снова написала об актере в русском контексте: за его портрет взялся художник Георгий Шишкин, написавший ранее портреты Жана Марэ и Иннокентия Смоктуновского.Очарованный Россией и совместной работой с Владимиром Машковым, Анной Михалковой и Филиппом Янковским в картине российско-французского производства "Распутин" Жозе Дайана в 2011 году, Депардьё заявил о том, что хочет перебраться жить в Россию.СМИ констатировали: Жерар Депардьё стал человеком, который получил российское гражданство быстрее всех иностранцев, когда-либо просивших о нем. Уже через неделю после его обращения и заверения президента Владимира Путина о том, что актеру в России рады, Федеральная миграционная служба выдала ему документ.Во Франции решение Депардьё назвали эпатажным и безальтернативно связали с введенным в стране налогом на роскошь. Депардьё реагировал резко и грубо, медийно поругавшись на эту тему с премьер-министром страны Франсуа Олландом, который назвал его вступление в гражданство РФ "жалкой попыткой уйти от налогов".Скандалы и противоречия на этом не закончились: в 2018 году актер сначала заявил, что планирует жить и сниматься в Алжире, а после прописался в Новосибирске, где организовал бизнес и даже начал снимать документальный фильм об этом городе."Мне очень нравится этот сибирский город. И Томск тоже! Мне нравится сибирский горизонт. Я его вижу далеко. Горизонт там на 22 километра. Это вынуждает людей иметь определенную внутреннюю силу, которая приходит не от Бога, а из них самих, чтобы выдерживать жизнь в минус 50 градусов. Для этого нужна внутренняя сила.А в принципе я не очень люблю города. Города — это как-то тоскливо. Париж меня вообще бесит. Нью-Йорк меня тоже бесит! В Америке, конечно, тоже есть красивые пейзажи, но американские города — это ужасно. У всех американцев менталитет Трампа. Это бойцы. Но, увы, бойцы не умственного труда", — так актер признавался Сибири в любви, вскоре, впрочем, покинув и ее.Еще одно, более пикантное и совершенно не политическое противоречие в его творческой судьбе: с легкой руки Катрин Денёв, с которой Депардьё снялся в пронзительной драматической картине "Последнее метро", о парижском сопротивлении во время оккупации Франции, актер был негласно признан новым французским секс-символом, имея для этого совершенно нетипичную внешность.Сам Депардьё называет свое лицо "резко непривлекательным", но критики относят его в категорию тех актеров, которые считаются не "красивыми", а харизматичными, как другой француз Венсан Кассель или, в свое время, советский актер Константин Райкин, очаровавший публику своим Труффальдино из Бергамо не меньше, чем Депардьё – Обеликсом из нескольких комедийных фильмов по комиксам Рене Госсини.Бесспорно, главное достижение Депардьё – его разноплановые роли. Никакой типажности, никаких ограничений: классически, хрестоматийно французские фильмы такие как "Венсан, Франсуа, Поль и другие" Клода Соте или "Скажите ей, что я её люблю" Клода Миллера, "Граф Монте-Кристо" Дайана, российская комедия "Зайцев +1" Максима Пежемского или легендарные "Невезучие" Франсиса Вебера, где сложился впервые дуэт Депардьё с Пьером Ришаром (потом были "Беглецы" и "Папаши", не менее успешные и любимые зрителями).Депардьё в разные годы играл Оноре де Бальзака, Иосифа Сталина, Христофора Колумба и Григория Распутина, а одна из его крайних работ, которую называют очень удачной – не требующий представления комиссар Жюль Мегре в фильме "Мегрэ и таинственная девушка" Патриса Леконта, вышедший в 2022 году.2023 год выдался неудачным для актера. В ноябре вышел документальный фильм под названием "Депардьё – падение людоеда", в котором его обвинили в домогательствах."Фильм снят во время путешествия актёра по Северной Корее в 2018 году. В одном из кадров Депардье в привычной для себя развязной манере отвешивает комплименты дамам и флиртует с переводчицей. Теперь уже 16 женщин стали обвинять Жерара Депардье в домогательствах", - пишут СМИ.Парижский музей восковых фигур убрал из выставочного зала статую актера после жалоб посетителей, как сообщает агентство France-Presse, а французская общественность была потрясена самоубийством актрисы Эммануэль Дебевер – одной из тех, кто обвинил Депардьё в сексуальном насилии.Прокуратура и полиция пока еще не пришла ни к какому решению в отношении обвинений против актера, а его семья выступила в прессе с заявлением, что против Депардьё организован "беспрецедентный заговор".Иногда сексуальный скандал вокруг Депардьё связывают с прошлогодним – украинским. Актер сперва резко осудил ввод российских войск на территорию Украины и уехал из России, а потом заявил, что "все еще русский", а "в войне виноват только Владимир Путин, но не народ России". Заявления оказались объективно неосторожными и скандальными, за Депардьё вступился лично президент Франции Эммануэль Макрон, но в судьбе актер объективно сейчас – не лучшие времена.Выводов франузских правоохранителей пока нет, но во вторник, 26 декабря издание Le Figaro опубликовало письмо 50-ти деятелей культуры в поддержку Депардьё, против его "линчевания", самого актера они назвали последним "священным чудовищем" кинематографа.

https://ukraina.ru/20220613/1034144398.html

https://ukraina.ru/20230704/1047797848.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, культура, кино, россия, франция